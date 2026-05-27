Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»

Закатное солнце освещает озеро Ильмень, вода красиво блестит, а с борта теплохода звучит живой саксофон. Вы плывёте мимо старинных деревень и древнего Юрьева монастыря и чувствуете свежесть с воды. Это не просто экскурсия, а душевная прогулка по древней русской природе под музыку уходящего дня.
Описание экскурсии

Прекрасная возможность насладиться спокойствием воды, закатом солнца с красивыми бликами уходящих лучей по озеру Ильмень в сопровождении живой музыки (саксофон). Озеро Ильмень располагается в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Вокруг озера разместились деревни с вековой историей, а также в непосредственной близости расположена одна из древнейших православных обителей – Свято-Юрьевский монастырь. С нами вы почувствуете всю красоту природы, окружающей одно из древнейших мест нашей Родины с воды в лучах солнечного заката. Важная информация:
  • Перед посадкой Вам необходимо подойти в кассу Причала «Ярославово Дворище» для получения посадочного билета за 20 мин до отправления рейса назвав номер заказа.
  • Посадка на борт начинается за 5 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса.
  • Время, указанное в Вашем билете, является временем отхода судна от причала.
  • Посадка осуществляется в порядке живой очереди.
  • Во время прогулки играет живой Саксофон.
  • На водной прогулке с Вами будет опытный капитан и команда.
  • Ваше путешествие проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
  • В случае необходимости за дополнительную плату возможно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе, спиртные или прохладительные напитки.
  • Прогулка может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий.

Согласно расписанию.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский Кремль и Софийский собор
  • Ярославово Дворище
  • Юрьев Монастырь
  • Перынский скит
  • Сиверсов канал
  • Рюриково Городище
  • Озеро Ильмень
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Живая музыка - Саксофон
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона
Завершение: Причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

1600 ₽ за человека