Закатное солнце освещает озеро Ильмень, вода красиво блестит, а с борта теплохода звучит живой саксофон. Вы плывёте мимо старинных деревень и древнего Юрьева монастыря и чувствуете свежесть с воды. Это не просто экскурсия, а душевная прогулка по древней русской природе под музыку уходящего дня.
Описание экскурсииПрекрасная возможность насладиться спокойствием воды, закатом солнца с красивыми бликами уходящих лучей по озеру Ильмень в сопровождении живой музыки (саксофон). Озеро Ильмень располагается в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Вокруг озера разместились деревни с вековой историей, а также в непосредственной близости расположена одна из древнейших православных обителей – Свято-Юрьевский монастырь. С нами вы почувствуете всю красоту природы, окружающей одно из древнейших мест нашей Родины с воды в лучах солнечного заката. Важная информация:
- Перед посадкой Вам необходимо подойти в кассу Причала «Ярославово Дворище» для получения посадочного билета за 20 мин до отправления рейса назвав номер заказа.
- Посадка на борт начинается за 5 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса.
- Время, указанное в Вашем билете, является временем отхода судна от причала.
- Посадка осуществляется в порядке живой очереди.
- Во время прогулки играет живой Саксофон.
- На водной прогулке с Вами будет опытный капитан и команда.
- Ваше путешествие проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
- В случае необходимости за дополнительную плату возможно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе, спиртные или прохладительные напитки.
- Прогулка может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий.
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский Кремль и Софийский собор
- Ярославово Дворище
- Юрьев Монастырь
- Перынский скит
- Сиверсов канал
- Рюриково Городище
- Озеро Ильмень
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка - Саксофон
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона
Завершение: Причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
- Перед посадкой Вам необходимо подойти в кассу Причала «Ярославово Дворище» для получения посадочного билета за 20 мин до отправления рейса назвав номер заказа
- Посадка на борт начинается за 5 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса
- Время, указанное в Вашем билете, является временем отхода судна от причала
- Посадка осуществляется в порядке живой очереди
- Во время прогулки играет живой Саксофон
- На водной прогулке с Вами будет опытный капитан и команда
- Ваше путешествие проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона
- В случае необходимости за дополнительную плату возможно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе, спиртные или прохладительные напитки
- Прогулка может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»»
Мини-группа
до 11 чел.
Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
Отправиться в живописный круиз к объекту Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Начало: На Причале «Ярославово дворище»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Вечерняя водная прогулка «Огни ночного Новгорода»
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона
Расписание: Ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона
Расписание: Водные прогулки проводятся ежедневно согласно расписанию.
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Вечерняя водная прогулка «Ильменский закат»
Полюбоваться заходящим солнцем на водах озера Ильмень и р. Волхов в Великом Новгороде
Начало: На Причале «Ярославово Дворище»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 20:30
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1300 ₽ за человека
1600 ₽ за человека