Что вас ожидает: Озеро Ильмень располагается в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Вокруг озера разместились деревни с вековой историей, а также в непосредственной близости расположена одна из древнейших православных обителей — Свято-Юрьевский монастырь. Водная прогулка начинается от центрального причала «Ярославово Дворище» по реке Волхов с заходом в устье озера Ильмень. Продолжительность — 60 минут. Важная информация:

Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.