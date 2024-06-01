Водная прогулка на Ильменский закат

Воспользуйтесь прекрасной возможностью насладиться спокойствием воды и закатом с красивыми бликами уходящих лучей солнца на озере Ильмень.

С нами вы почувствуете всю красоту природы, окружающей одно из древнейших мест нашей Родины в лучах заката.
4.6
5 отзывов
Водная прогулка на Ильменский закат
Водная прогулка на Ильменский закат
Водная прогулка на Ильменский закат
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Озеро Ильмень располагается в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Вокруг озера разместились деревни с вековой историей, а также в непосредственной близости расположена одна из древнейших православных обителей — Свято-Юрьевский монастырь. Водная прогулка начинается от центрального причала «Ярославово Дворище» по реке Волхов с заходом в устье озера Ильмень. Продолжительность — 60 минут. Важная информация:
Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.

Водные прогулки проводятся ежедневно с 9:00.

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14+)800 ₽
Детский (до 14 лет)650 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Речная прогулка
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Водные прогулки проводятся ежедневно с 9:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является моментом отхода судна от причала
  • Экскурсия может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий
  • Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
2
1
Е
1 июня 2024
Прекрасная прогулка, ожидали просто красивые виды, а получили ещё и интересную аудио-экскурсию) остались очень довольны! Комфортный катер, мягкие сидения, чисто, капитан вежливый) В целом впечатления самые положительные, рекомендуем
А
30 мая 2024
Все отлично, без задержек, правда вечерняя прогулка на воде предполагает более холодный ветер, поэтому лучше взять кофты, так как услуга предоставления пледов/дождевиков на катамаране платная, например, плед стоимостью 800₽.
В остальном все было интересно(как аудиогид, так и закат и просто сама прогулка).
С
29 мая 2024
Увидели прекрасный закат
И
27 мая 2024
Нам весьма понравилась поездка! На небольшом катамаране пролетели к устью реки Волхов и вышли в озеро Ильмень, по пути аудиогид интересно повествовал об истории Великого Новгорода, о том, что видим справа и слева)
А уж то, что эта прогулка состоялась на закате, и мы могли любоваться очаровательными видами заходящего солнца, сделало её ещё более приятной!
И
22 мая 2024

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

ИндивидуальныеВодные развлеченияВечерниеЛетниеОзеро ИльменьПрирода и пейзажи

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Великий Новгород в группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
800 за человека
Водная прогулка на Ильменский закат
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Великом Новгороде
ХорошоТам