Групповая
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
Начало: На Причале «Ярославово Дворище»
«Путешествие пройдёт на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
24 апр в 10:30
25 апр в 10:30
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
Отправиться в живописный круиз к объекту Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Начало: На Причале «Ярославово дворище»
Расписание: ежедневно в 13:00
1 мая в 13:00
2 мая в 13:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона
«Ваше путешествие проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона»
Расписание: Согласно расписанию.
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина22 сентября 2025Экскурсия,прошла прекрасно не смотря на дождь. Большое спасибо организаторам!
- ННиканорова22 августа 2025Очень тихое, мало доступное место. Чудесный храм, никого нет, солнце в крестообразных окошках, волшебная акустика. Без этого судна туда действительно не попасть. Экскурсоводом выступает запись голоса диктора.
- ЕЕлена3 июля 2025До острова добирались 1 час - Волхов, канал соединяющий Волхов и Мсту, Мста. По самом острове было отведено 30 минут.
- ААлексей23 июня 2025Погода в тот день выдалась теплая и солнечная, поэтому путешествие произвело только положительные эмоции. За погодой специально следил в течение
- ННаталья19 июня 2025Здравствуйте! Вчера, 18.06.25, мы посетили водную прогулку на остров Липно. От души Рекомендуем её всем, кто пока на ней не
- ССергей6 августа 2024Центр водного туризма организовала отличные поездки на катамаране группой до 11 человек по Волхову и Ильменскому озеру с подробной аудио
- ННадежда4 августа 2024Катамаран хороший, простор озера поражает, приплыли на остров, времени хватило посетить церковь - рекомендую экскурсию
- ННадежда27 июля 2024Просто небольшой катер, где аудиогид рассказывал много всякой информации, которую я не могла слушать, поскольку катер качало, был ветер, и
- ЖЖихарев22 июля 2024Отличная экскурсия на открытом катамаране, что приятно в июльскую жару.
