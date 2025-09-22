Круизы и туры по воде в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Великом Новгороде, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
На теплоходе
Круизы
1.5 часа
15 отзывов
Групповая
Полюбоваться архитектурными символами города с воды и познакомиться с историей Приильменья
Начало: На Причале «Ярославово Дворище»
«Путешествие пройдёт на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
1500 ₽ за человека
Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
Круизы
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Отправиться в живописный круиз к объекту Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Начало: На Причале «Ярославово дворище»
Расписание: ежедневно в 13:00
2700 ₽ за человека
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
1.5 часа
Индивидуальная
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона
«Ваше путешествие проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона»
Расписание: Согласно расписанию.
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    22 сентября 2025
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    Экскурсия,прошла прекрасно не смотря на дождь. Большое спасибо организаторам!
  • Н
    Никанорова
    22 августа 2025
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    Очень тихое, мало доступное место. Чудесный храм, никого нет, солнце в крестообразных окошках, волшебная акустика. Без этого судна туда действительно не попасть. Экскурсоводом выступает запись голоса диктора.
  • Е
    Елена
    3 июля 2025
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    До острова добирались 1 час - Волхов, канал соединяющий Волхов и Мсту, Мста. По самом острове было отведено 30 минут.
    читать дальше

    Конечно, за это время сложно посетить сам храм, пофографироваться, сделать фотографии окрестностей. Во время движения по воде была включена аудиозапись, которая не совпадала с достопримечательностями по ходу движения. Т. е. тайминг отсутствует.
    Сам храм с очень сильной энергетикой вне всяких сомнений. Билетиы на посещения храма продает женщина, которая живет на этом острове со своим сыном. Других жителей нет!

  • А
    Алексей
    23 июня 2025
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    Погода в тот день выдалась теплая и солнечная, поэтому путешествие произвело только положительные эмоции. За погодой специально следил в течение
    читать дальше

    месяца. Капитан и пассажиры оказались позитивными и дружелюбными. В случае иной погоды и ощущения были бы иные, поэтому нужно учитывать этот факт, чтобы потом не разочароваться. Компании спасибо за поездку на остров!

  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    Здравствуйте! Вчера, 18.06.25, мы посетили водную прогулку на остров Липно. От души Рекомендуем её всем, кто пока на ней не
    читать дальше

    был. По возвращении пришли к выводу, что мы побывали в Раю). Отметим прекрасную организацию этого увлекательного маршрута. Большое впечатление произвел рассказ по аудиогиду. Материал оригинальный, звучит свежо и ново, Чтец выше всяких похвал (приятный тембр, ритм и интонации). Хотелось бы найти запись и ещё ее послушать.
    Прогулка на катамаране -отдельное удовольствие. Полученные эмоции яркие и живые, такие не получить на теплоходе. Выражаем большую благодарность нашему капитану Сергею за высокий профессионализм (неожиданно возник сложный момент на о. Ильмень, но капитан успешно его сгладил).

  • С
    Сергей
    6 августа 2024
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    Центр водного туризма организовала отличные поездки на катамаране группой до 11 человек по Волхову и Ильменскому озеру с подробной аудио
    читать дальше

    экскурсией по истории Новгорода, Ильмень-озера и реки Волхов. Без качки с 360 градусным обзором. По берегам есть что посмотреть. Закрыты пленкой от дождя и ветра. С погодой особо не повезло, но капитан организовал поездку так, что большой ливень был в период плавания. По берегу много редких птиц, таких как черный аист. Внутрь церкви не попали, т. к. в среду и четверг и дождливую погоду она закрыта, но не помешала впечатлению. Церковь изображена на мурале Рыба около памятника "Первая берестяная грамота". Кстати. до церкви можно попасть и протоками и по Ильменю. так и так интересно.
    По организации вопросов нет: за 5 минут пускают, а минут за 15-20 прийти и оплатить, возможно банковской картой. Оплата может быть и ранее, например, за день. и Учтите, что в высокий сезон может быть изменено время отправки минут на 30.

  • Н
    Надежда
    4 августа 2024
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    Катамаран хороший, простор озера поражает, приплыли на остров, времени хватило посетить церковь - рекомендую экскурсию
  • Н
    Надежда
    27 июля 2024
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    Просто небольшой катер, где аудиогид рассказывал много всякой информации, которую я не могла слушать, поскольку катер качало, был ветер, и
    читать дальше

    мне было немного страшновато. Потом нас высадили на 20 минут на берег, чтобы мы сами осмотрели церковь. Задать вопросы было некому. Я думала, что будет экскурсия. Но нас просто отвезли туда и обратно. Аудиогид на катере доя людей с более крепкой нервной системой. И меня интересовал именно храм с его историей. Хорошо, что до этого мы были на другой экскурсии, где про храм нам, в том числе, рассказали. В общем, хотелось экскурсию, а не билет на катер.

  • Ж
    Жихарев
    22 июля 2024
    Экскурсия «Церковь Николы на о. Липно»
    Отличная экскурсия на открытом катамаране, что приятно в июльскую жару.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Круизы»

Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Новгородский кремль;
  2. Ярославово дворище;
  3. Софийская сторона;
  4. Софийский собор;
  5. Самое главное;
  6. Памятник Тысячелетию России;
  7. Грановитая палата;
  8. Витославлицы;
  9. Торговая сторона;
  10. Знаменский собор.
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в апреле 2026
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 2700. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
