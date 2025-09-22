экскурсией по истории Новгорода, Ильмень-озера и реки Волхов. Без качки с 360 градусным обзором. По берегам есть что посмотреть. Закрыты пленкой от дождя и ветра. С погодой особо не повезло, но капитан организовал поездку так, что большой ливень был в период плавания. По берегу много редких птиц, таких как черный аист. Внутрь церкви не попали, т. к. в среду и четверг и дождливую погоду она закрыта, но не помешала впечатлению. Церковь изображена на мурале Рыба около памятника "Первая берестяная грамота". Кстати. до церкви можно попасть и протоками и по Ильменю. так и так интересно.

По организации вопросов нет: за 5 минут пускают, а минут за 15-20 прийти и оплатить, возможно банковской картой. Оплата может быть и ранее, например, за день. и Учтите, что в высокий сезон может быть изменено время отправки минут на 30.