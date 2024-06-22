Водная прогулка к церкви Николы на острове Липно

Отправиться в живописный круиз к памятнику архитектуры 13 века (с аудиогидом на борту)
На небольшом уютном судне мы пройдём по рекам, любуясь окружающими пейзажами.

По пути вы увидите Рюриково городище, Сиверсов канал, Юрьев монастырь, Перынский скит, озеро Ильмень. Аудиогид позволит вам окунуться в историю всех этих мест.

А в месте назначения — на острове Липно — мы сделаем остановку, чтобы вы смогли самостоятельно прогуляться до древней церкви Николы.
Водная прогулка к церкви Николы на острове Липно
Водная прогулка к церкви Николы на острове Липно
Водная прогулка к церкви Николы на острове Липно
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

От причала «Ярославово дворище» мы отправимся к памятнику древнерусской архитектуры — церкви Николы на Липне. По пути под рассказы аудиогида вы увидите:

  • Две опоры моста недостроенной железной дороги начала 20 века, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орёл. Вы узнаете, что помешало реализации проекта.
  • Рюриково городище — древний торгово-ремесленный и военно-административный центр Приильменья
  • Сиверсов канал рубежа 18–19 веков
  • Юрьев монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым
  • Перынский скит на полуострове, где в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода
  • Озеро Ильмень с живописными берегами и многотысячелетней историей
  • Остров Липно, где у вас будет 20 мин., чтобы обойти его и полюбоваться церковью Николы 13 века

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с аудиогидом
  • Экскурсия может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий

ежедневно в 14:00

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет2 200 ₽
Детский билет до 14 лет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального причала «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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