Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На небольшом уютном судне мы пройдём по рекам, любуясь окружающими пейзажами.



По пути вы увидите Рюриково городище, Сиверсов канал, Юрьев монастырь, Перынский скит, озеро Ильмень. Аудиогид позволит вам окунуться в историю всех этих мест.



А в месте назначения — на острове Липно — мы сделаем остановку, чтобы вы смогли самостоятельно прогуляться до древней церкви Николы.