На небольшом уютном судне мы пройдём по рекам, любуясь окружающими пейзажами.
По пути вы увидите Рюриково городище, Сиверсов канал, Юрьев монастырь, Перынский скит, озеро Ильмень. Аудиогид позволит вам окунуться в историю всех этих мест.
А в месте назначения — на острове Липно — мы сделаем остановку, чтобы вы смогли самостоятельно прогуляться до древней церкви Николы.
По пути вы увидите Рюриково городище, Сиверсов канал, Юрьев монастырь, Перынский скит, озеро Ильмень. Аудиогид позволит вам окунуться в историю всех этих мест.
А в месте назначения — на острове Липно — мы сделаем остановку, чтобы вы смогли самостоятельно прогуляться до древней церкви Николы.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
От причала «Ярославово дворище» мы отправимся к памятнику древнерусской архитектуры — церкви Николы на Липне. По пути под рассказы аудиогида вы увидите:
- Две опоры моста недостроенной железной дороги начала 20 века, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орёл. Вы узнаете, что помешало реализации проекта.
- Рюриково городище — древний торгово-ремесленный и военно-административный центр Приильменья
- Сиверсов канал рубежа 18–19 веков
- Юрьев монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым
- Перынский скит на полуострове, где в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода
- Озеро Ильмень с живописными берегами и многотысячелетней историей
- Остров Липно, где у вас будет 20 мин., чтобы обойти его и полюбоваться церковью Николы 13 века
Организационные детали
- Экскурсия проходит с аудиогидом
- Экскурсия может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий
ежедневно в 14:00
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|2 200 ₽
|Детский билет до 14 лет
|1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального причала «Ярославово дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 112 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.Задать вопрос
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