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Групповая
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона
«Прекрасная возможность насладиться спокойствием воды, закатом солнца с красивыми бликами уходящих лучей по озеру Ильмень в сопровождении живой музыки (саксофон)»
Расписание: Согласно расписанию.
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Маршрутом юного Рахманинова: новгородские корни музыки
Душевная прогулка по Великому Новгороду, где началась история русского гения
Начало: У Десятинного монастыря
«звуковой архив уникальной экспозиции Дома музыки С»
Завтра в 09:00
3 июл в 14:00
8700 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
Насладиться закатом и спокойствием под живую музыку на озере Ильмень в Великом Новгороде
Начало: На причале «Ярославово Дворище»
«В течение 90 минут вы будете наслаждаться живой музыкой и красотой природы на закате»
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
экскурсия не только для любителей Рахманинова.
заставляет прикоснуться к родным местам в России композитора очень рекомендую
заставляет прикоснуться к родным местам в России композитора очень рекомендую
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Т
Музыка
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О
Добрый день! Прогулка очень понравилось. Спасибо
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А
Сказка!
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Л
Очень приятная атмосфера. Приятный персонал. Спасибо за приятное время препровождения
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С
Обстановка была очень уютная, а люди, которые там работали, действительно доброжелательные. Большое спасибо за то, что дали отлично провести время.
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Е
Обстановка была очень уютная, а люди, которые там работают, действительно внимательные и дружелюбные. Благодарю за то, что удалось так хорошо провести время.
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Н
Спасибо Вам большое за экскурсию. Было очень интересно и необычно. Особенно музей Рахманинова. . Ярослав великолепен. Рассказывал с душой, чувствовалось,
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Всего 8 отзывов в Великом Новгороде в категории "Музыкальные теплоходы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Музыкальные теплоходы»
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Сейчас в Великом Новгороде в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 8700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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