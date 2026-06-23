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что он глубоко погружен в тему. Наталье тоже огромное спасибо. Очень хороший экскурсовод. Одно «но». Очень мало времени. Хотелось бы не торопиться. Времени явно не хватило. А так, все здорово! Еще раз спасибо.