Озеро Ильмень — одно из крупнейших в европейской части России. У него живописные берега и притягивающая взгляд вода. Вокруг озера — уютные деревни с вековой историей и старинные церкви, которые вы рассмотрите с воды. Под интересные рассказы аудиогида на судне вы отдохнёте от городской суеты и насладитесь закатом.
Описание экскурсии
По реке Волхов на комфортабельном катамаране вы отправитесь в сторону озера Ильмень. По пути увидите Сиверсов канал, Рюриково городище, Юрьев монастырь и другие достопримечательности — аудиогид расскажет интересные истории об этих местах. А вы почувствуете силу природы, которая окружает одно из самых древних мест нашей родины, и получите удовольствие от созерцания окрестностей в закатных лучах.
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на экскурсионно-прогулочном катамаране с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона
- Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке
- За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий
- С вами будет опытный капитан
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|1300 ₽
|Детский (до 10 лет)
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Причале «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2558 туристов
Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Непередаваемые ощущения,от красоты просто захватывает дух. Можно делать множество кадров,и все будут разные. Небо сливается с водой,горизонта не видно,просто бесконечность
Сергей
Ответ организатора:
Мы благодарим Вас за положительный отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка была великолепная! Отличный закат. Виды шикарные, просто сказка!! Погода была великолепная! Рекомендуем.
Сергей
Ответ организатора:
Благодарим за положительный отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
Это прогулка с потрясающими видами. Очень понравилось, советую и вам посмотреть красивый закат над озером Ильмень.
Сергей
Ответ организатора:
Благодарим за положительный отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Хорошая вечерняя прогулка. К сожалению закат не увидели. Облачностью. Рекомендую
Сергей
Ответ организатора:
Юлия, благодарим Вас за положительный отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
Всё было отлично 👍 и маршрут и история,которую нам включал капитан. Единственное что смутило, при бронировании было написано «вечерняя водная прогулка»Ильменский закат» на яхте (может это мой взгляд несколько раз упал не туда), в итоге был катамаран, но впечатления всё равно классные.
Сергей
Ответ организатора:
Валерия, благодарим Вас за положительный отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная познавательная прогулка получилась, комфортная скорость, удобные диваны, приятный голос рассказчика. Рекомендую.
Сергей
Ответ организатора:
Благодарим Вас за положительный отзыв!
Вам был полезен этот отзыв?
