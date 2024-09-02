Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Озеро Ильмень — одно из крупнейших в европейской части России. У него живописные берега и притягивающая взгляд вода. Вокруг озера — уютные деревни с вековой историей и старинные церкви, которые вы рассмотрите с воды. Под интересные рассказы аудиогида на судне вы отдохнёте от городской суеты и насладитесь закатом. 3.9 67 отзывов

Сергей Организатор в Великом Новгороде Задать вопрос Групповая экскурсия 1300 ₽ за человека 3.9 67 отзывов 1 час 1-11 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии По реке Волхов на комфортабельном катамаране вы отправитесь в сторону озера Ильмень. По пути увидите Сиверсов канал, Рюриково городище, Юрьев монастырь и другие достопримечательности — аудиогид расскажет интересные истории об этих местах. А вы почувствуете силу природы, которая окружает одно из самых древних мест нашей родины, и получите удовольствие от созерцания окрестностей в закатных лучах. Организационные детали Путешествие пройдёт на экскурсионно-прогулочном катамаране с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона

Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке

За дополнительную плату можно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе или прохладительные напитки

Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий

С вами будет опытный капитан

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 20:30 Выбрать дату

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Взрослый (10+) 1300 ₽ Детский (до 10 лет) 900 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? На Причале «Ярославово Дворище» Когда и сколько длится? Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 20:30 Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Сергей — Организатор в Великом Новгороде Организатор данного мероприятия На сайте с 2024 года Провёл экскурсии для 2558 туристов Предлагаем увлекательные экскурсии по реке Волхов и озеру Ильмень. Благодаря организованной водной маршрутной сети у вас есть возможность по достоинству оценить разнообразие направлений одного из древнейших городов России. Задать вопрос