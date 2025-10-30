Одним из главных мест Новгорода, наряду с кремлём, считается Ярославово дворище.
Эта территория — экономический центр и «величайший торг» Руси — прекрасно подходит для первого знакомства с городом. Вы узнаете, почему здесь храмы «кустом стоят», почему их так много и с какими событиями они связаны. А ещё раскроете подробности из жизни новгородских купцов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Великолепные церкви 12-16 вв.
- Храм Спаса на Ильине с фресками знаменитого Феофана Грека.
- Ганзейский знак, символизирующий богатое торговое прошлое города.
- Ганзейский фонтан, воплощающий дух древней торговой культуры.
- Воротную башню Гостиного двора.
И узнаете:
- Почему Ярославово дворище известно как «величайший торг Руси».
- С кем и чем торговали новгородцы.
- Насколько предприимчивыми и находчивыми были местные жители.
- Где располагались иностранные дворы, ставшие центрами торговли.
- Почему в этом районе храмы «кустом стоят».
- Как проходили торговые войны и какое влияние они оказывали на экономику региона.
Организационные детали
- В настоящий момент (2025 г.) на Ярославовом дворище заканчивается реставрация, просьба отнестись с пониманием.
- На экскурсию можно с детьми, но подойдёт она в первую очередь детям от 14 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ярославовом дворище
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 2049 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!
Отзывы и рейтинг
5
С
Синицина
30 окт 2025
Просто замечательная индивидуальная экскурсия! Гид Ирина очень интересно все рассказала, внимательно отнеслась к увлечениям и вопросам сына 12 лет, буквально на ходу слегка скорректировала программу так, чтобы детям было еще
