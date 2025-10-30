Мои заказы

Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны

Получить полное представление о значении Великого Новгорода и его богатой истории
Одним из главных мест Новгорода, наряду с кремлём, считается Ярославово дворище.

Эта территория — экономический центр и «величайший торг» Руси — прекрасно подходит для первого знакомства с городом. Вы узнаете, почему здесь храмы «кустом стоят», почему их так много и с какими событиями они связаны. А ещё раскроете подробности из жизни новгородских купцов.
5
1 отзыв
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны© Ирина
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны© Ирина
Ярославово дворище: в сердце Торговой стороны© Ирина

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Великолепные церкви 12-16 вв.
  • Храм Спаса на Ильине с фресками знаменитого Феофана Грека.
  • Ганзейский знак, символизирующий богатое торговое прошлое города.
  • Ганзейский фонтан, воплощающий дух древней торговой культуры.
  • Воротную башню Гостиного двора.

И узнаете:

  • Почему Ярославово дворище известно как «величайший торг Руси».
  • С кем и чем торговали новгородцы.
  • Насколько предприимчивыми и находчивыми были местные жители.
  • Где располагались иностранные дворы, ставшие центрами торговли.
  • Почему в этом районе храмы «кустом стоят».
  • Как проходили торговые войны и какое влияние они оказывали на экономику региона.

Организационные детали

  • В настоящий момент (2025 г.) на Ярославовом дворище заканчивается реставрация, просьба отнестись с пониманием.
  • На экскурсию можно с детьми, но подойдёт она в первую очередь детям от 14 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ярославовом дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 2049 туристов
Любимым предметом в школе у меня была история, мечтала стать археологом. Окончила курсы гидов в музее — и с тех пор любимая история, гости нашего города и я встречаемся на экскурсиях в Великом Новгороде. Мне очень нравится передавать знания и любовь к своему городу путешественникам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Синицина
30 окт 2025
Просто замечательная индивидуальная экскурсия! Гид Ирина очень интересно все рассказала, внимательно отнеслась к увлечениям и вопросам сына 12 лет, буквально на ходу слегка скорректировала программу так, чтобы детям было еще
читать дальше

интереснее! Ни один вопрос не остался без ответов, и все это в форме непринужденной беседы. Мы в восторге! Намного лучше групповых, где половина людей ничего не слышит или не могут заинтересоваться частью материала.

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище
Познакомиться с Новгородом духовным, торговым, купеческим
Начало: Возле кремля
30 ноя в 14:00
23 янв в 07:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
Ярославово дворище и Великий мост: археологическая прогулка + музей
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Великий мост Великого Новгорода
Прогулка по Ярославову дворищу и Горбатому мосту, а также посещение уникального музея откроют вам тайны древнего Новгорода
Начало: На набережной Александра Невского
30 ноя в 09:30
3 дек в 09:30
5867 ₽ за всё до 8 чел.
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Торговой стороне Великого Новгорода
Откройте для себя историю Великого Новгорода с профессиональным историком: храмы, ярмарки и набережная ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: В Ярославовом Дворище
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде