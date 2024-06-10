Детям предстоит проявить смекалку и сообразительность, решая непростые задачки и внимательно слушая наши подсказки.
В форме игры юные исследователи узнают историю одного из древнейших городов России и получат приятные призы на память об этом приключении.
В форме игры юные исследователи узнают историю одного из древнейших городов России и получат приятные призы на память об этом приключении.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Дети будут решать различные задания, загадки и головоломки, следуя нашим инструкциям — и тогда они смогут добыть награду. Участники познакомятся с самыми значимыми местами Великого Новгорода, среди которых — Ярославово дворище, Ганзейский фонтан, Детинец и другие. Дети будут взаимодействовать друг с другом и окружающим миром — и непременно узнают что-то новое.
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 9 лет
- Вопросы и задания квеста вариативны и могут меняться — мы с вами выберем программу заранее
- В качестве награды за успешно пройденный квест дети получают памятные фотографии и шоколадные монеты
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ганзейского фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 2737 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.Задать вопрос
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