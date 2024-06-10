Детям предстоит проявить смекалку и сообразительность, решая непростые задачки и внимательно слушая наши подсказки. В форме игры юные исследователи узнают историю одного из древнейших городов России и получат приятные призы на память об этом приключении.

Описание квеста

Что вас ожидает

Дети будут решать различные задания, загадки и головоломки, следуя нашим инструкциям — и тогда они смогут добыть награду. Участники познакомятся с самыми значимыми местами Великого Новгорода, среди которых — Ярославово дворище, Ганзейский фонтан, Детинец и другие. Дети будут взаимодействовать друг с другом и окружающим миром — и непременно узнают что-то новое.

Организационные детали