Полезная информация о Великом Новгороде
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Местное время в Великом Новгороде
21:3615
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Великий Новгород
|По-английски
|Velikiy Novgorod
|Столица региона
|Великий Новгород является столицей региона
|Население города
|215 062 чел.
|Аэропорт
|Новогород NVR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|35 м. от уровня моря
Где находится Великий Новгород на карте
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