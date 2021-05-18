Всё о Великом Новгороде

Полезная информация о Великом Новгороде

Что нужно знать о Великом Новгороде: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 34 экскурсии
Местное время в Великом Новгороде
21:3615
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВеликий Новгород
По-английскиVelikiy Novgorod
Столица регионаВеликий Новгород является столицей региона
Население города215 062 чел.
АэропортНовогород NVR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота35 м. от уровня моря

Где находится Великий Новгород на карте

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