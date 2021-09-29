Что посмотреть туристу в древнейшем городе России – Великом Новгороде. Какие достопримечательности 🏛️ посетить, что попробовать из местной кухни 🥧, какие праздники отмечают новгородцы, немного истории 📖 и фактов

Великий Новгород, Россия

Великий Новгород является одним из древнейших населенных пунктов России. В прошлом, духовный, политический и экономический центр Новгородской республики имел прочные связи с торговыми гильдиями северной Европы, демократическую форму правления и самобытную культуру. На территории города расположено множество старинных церквей и других памятников, относящихся к разным периодам развития архитектуры средневековой Руси. В подробном обзоре ХорошоТАМ расскажет о достопримечательностях и особенностях посещения Новгородчины.

Интересный факт. Великий Новгород имеет удобное разделение на районы, понимание которого поможет гостям ориентироваться на местности: по другую от кремля сторону Волхова находится торговая сторона (восток), за железной дорогой, на западе – относительно новый, «западный» район, Псковский район расположен вдоль трассы на одноименный город (юг), северная часть начинается от кольца у Колмовского моста и тянется вдоль Санкт-Петербургской улицы, выходящей на трассу в направлении Питера. Всего в городе четыре моста через главную реку (один из них только для пешеходов).

Общая информация

численность населения – 225,019 тыс. чел (инф. на 2021). Жителей называют новгородцы (муж. новгородец, жен. новгородка).

– 225,019 тыс. чел (инф. на 2021). Жителей называют новгородцы (муж. новгородец, жен. новгородка). валюта – российский рубль.

– российский рубль. язык – русский.

– русский. религия, основная и распространенные – православие, есть немногочисленные мусульманские, католические и протестантские общины.

– православие, есть немногочисленные мусульманские, католические и протестантские общины. телефонный код и важные номера для туристов – коды города 8162 и 81622, единый номер вызова экстренных служб 112.

Где находится Великий Новгород

Где находится Великий Новгород на карте

Великий Новгород, Новгородская область, Россия

Великий Новгород находится на северо-западе России, являясь административным центром Новгородской области.

на северо-западе России, являясь административным центром Новгородской области. соседи – Ленинградская, Вологодская, Тверская и Псковская области.

– Ленинградская, Вологодская, Тверская и Псковская области. через город протекает река Волхов, поблизости находится самый крупный водоем региона – озеро Ильмень.

ТОП достопримечательностей

Стены Новгородского кремля Софийский собор Новгородский Соколиный Двор Ярославо Дворище Рюриково городище Перынский скит

Приведем краткий перечень с описанием главных новгородских достопримечательностей, расположенных на территории города и его ближайших окрестностей:

Новгородский кремль: каменная крепость, внутри находится несколько музеев, памятник Тысячелетию Руси, Собор Святой Софии и ряд других объектов культурного значения. Изначально был возведен из дерева (первое упоминание 1044 г.), но после ряда пожаров полностью перестроен. Являлся местом сосредоточения политической власти Новгородской республики и резиденцией архиепископа. С внешней стороны расположен одноименный парк, в составе которого есть аттракционы, фонтан и летняя эстрада. В одной из частей парка установлен памятник композитору Рахманинову и периодически играет его музыка.

каменная крепость, внутри находится несколько музеев, памятник Тысячелетию Руси, Собор Святой Софии и ряд других объектов культурного значения. Изначально был возведен из дерева (первое упоминание 1044 г.), но после ряда пожаров полностью перестроен. Являлся местом сосредоточения политической власти Новгородской республики и резиденцией архиепископа. С внешней стороны расположен одноименный парк, в составе которого есть аттракционы, фонтан и летняя эстрада. В одной из частей парка установлен памятник композитору Рахманинову и периодически играет его музыка. Софийский собор: был возведен на территории кремля в 1050 году по образцу Софии Константинополя и с применением византийских технологий того времени, действующий православный храм. В мире всего три Софии: в Константинополе, Киеве и Великом Новгороде. По архитектурному типу, это вытянутое сооружение с пятью куполами и разделением внутренних помещений колоннами на нефы.

был возведен на территории кремля в 1050 году по образцу Софии Константинополя и с применением византийских технологий того времени, действующий православный храм. В мире всего три Софии: в Константинополе, Киеве и Великом Новгороде. По архитектурному типу, это вытянутое сооружение с пятью куполами и разделением внутренних помещений колоннами на нефы. Новгородский Соколиный Двор: контактный зоопарк в кремле, основной акцент сделан на дрессированных хищных птиц.

контактный зоопарк в кремле, основной акцент сделан на дрессированных хищных птиц. Ярославо Дворище: средневековый торг и район проживания купеческих семей, в том числе иноземных. Характерная особенность – повышенная концентрация церквей. По традиции, для успеха в торговых делах, гильдии, либо особо состоятельные купцы возводили на торговой стороне храмы. Еще одна интересная достопримечательность – фонтан в виде мозаики с изображениями гербов городов Ганзейского союза.

средневековый торг и район проживания купеческих семей, в том числе иноземных. Характерная особенность – повышенная концентрация церквей. По традиции, для успеха в торговых делах, гильдии, либо особо состоятельные купцы возводили на торговой стороне храмы. Еще одна интересная достопримечательность – фонтан в виде мозаики с изображениями гербов городов Ганзейского союза. Юрьев монастырь: древнейший мужской монастырь на территории Руси, основан в 1030 г. в настоящее время действует. Имеет на своей территории Георгиевский собор начала XII века, который изначально возводился из камня.

древнейший мужской монастырь на территории Руси, основан в 1030 г. в настоящее время действует. Имеет на своей территории Георгиевский собор начала XII века, который изначально возводился из камня. Антониев монастырь начала XII века. Являлся одним из религиозных центров для купечества и знати Новгородской республики, ныне не действующий, в помещениях корпусов расположены университетские факультеты, библиотека и т. п. Основан священником Антонием, пришедшим в Новгород из Рима (имел прозвище – Римлянин).

начала XII века. Являлся одним из религиозных центров для купечества и знати Новгородской республики, ныне не действующий, в помещениях корпусов расположены университетские факультеты, библиотека и т. п. Основан священником Антонием, пришедшим в Новгород из Рима (имел прозвище – Римлянин). Рюриково городище: одно из древнейших славянских поселений городского типа на территории региона. Старейшие из находок дотируются первыми веками нашей эры (но генетическая связь артефактов с новгородскими отсутствует) и свидетельствуют о присутствии человека. Первый город здесь возник в VII веке и имел земляные укрепления по принципу насыпного вала. Расположено в 2 км от центра Великого Новгорода, напротив Юрьева монастыря, по другую от него сторону Ильменя. Функционально, поселение долгое время выполняло роль княжеской резиденции и места дислокации дружины. В настоящее время представляет собой деревянную крепость, каменную церковь, археологический раскоп и деревенские дома местных жителей, имеет элементы древней корабельной пристани. Вызывают удивление амфоры, найденные на территории городища – их изготовили во 2-м тысячелетии до н. э. Но данные артефакты не имеют отношения к технологиям местных славянских племен, могли быть привезены торговцами из восточных стран (доказательством таких контактов служат арабские монеты и византийские кубки IX века н. э.).

одно из древнейших славянских поселений городского типа на территории региона. Старейшие из находок дотируются первыми веками нашей эры (но генетическая связь артефактов с новгородскими отсутствует) и свидетельствуют о присутствии человека. Первый город здесь возник в VII веке и имел земляные укрепления по принципу насыпного вала. Расположено в 2 км от центра Великого Новгорода, напротив Юрьева монастыря, по другую от него сторону Ильменя. Функционально, поселение долгое время выполняло роль княжеской резиденции и места дислокации дружины. В настоящее время представляет собой деревянную крепость, каменную церковь, археологический раскоп и деревенские дома местных жителей, имеет элементы древней корабельной пристани. Вызывают удивление амфоры, найденные на территории городища – их изготовили во 2-м тысячелетии до н. э. Но данные артефакты не имеют отношения к технологиям местных славянских племен, могли быть привезены торговцами из восточных стран (доказательством таких контактов служат арабские монеты и византийские кубки IX века н. э.). Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь: один из старейших женских православных монастырей, построенный в 1192 г. Действующий, расположен в 7 км к северу от Новгорода, рядом с одноименной деревней – Хутынь. По легенде, ранее место считалось «плохим», но монаху Варлааму удалось одержать победу над «нечистой силой», после чего и была создана обитель.

один из старейших женских православных монастырей, построенный в 1192 г. Действующий, расположен в 7 км к северу от Новгорода, рядом с одноименной деревней – Хутынь. По легенде, ранее место считалось «плохим», но монаху Варлааму удалось одержать победу над «нечистой силой», после чего и была создана обитель. Перынский Скит: в дохристианский период здесь находилось капище бога Перуна. После крещения Новгорода, на месте идолов построили деревянную церковь (995 г.). Достопримечательность признана объектом всемирного наследия Юнеско.

Курорты и значимые места

Юрьев монастырь Пляж на берегу реки Ильмень, деревня Юрьево Территория курорта Старая Русса

В Великом Новгороде есть центральный пляж на берегу Волхова, но нет собственного курорта. Из интересных для отдыха мест на территории региона, выделим два, находящихся поблизости к административному центру:

деревня Юрьево (8,4 км от города): рядом с этим небольшим населенным пунктом Новгородского района расположены Юрьев монастырь, Перынский Скит и пляж на берегу Ильменя . Кроме того, поблизости размещена тематическая экспозиция, включающая в себя сооружения, построенные по технологиям русского деревянного зодчества XVI века. Есть лавки с сувенирами и кафе. До населенного пункта ходят городские автобусы от ж/д вокзала (№ 7 и 7А).

(8,4 км от города): рядом с этим небольшим населенным пунктом Новгородского района расположены . Кроме того, поблизости размещена тематическая экспозиция, включающая в себя сооружения, построенные по технологиям русского деревянного зодчества XVI века. Есть лавки с сувенирами и кафе. До населенного пункта ходят городские автобусы от ж/д вокзала (№ 7 и 7А). курорт в городе Старая Русса Новгородской области (расстояние 97 км): здравница была основана в 1828 г. на месте минеральных и грязевых источников, одна из первых в центральной России. Имеет собственный пляж с выходом к пруду, воды которого насыщены полезными минералами. Также в населенном пункте расположен дом-музей, где жил и работал Ф. М. Достоевский. Добираться лучше всего через Шимск, по псковской трассе, дорога через Парфино хоть и короче, но практически всегда в очень плохом состоянии.

Особенности города

Господин Великий Новгород

официальная дата основания 859 г. н. э . относится к первым летописным упоминаниям именно города, но поселения славян и скандинавов существовали на новгородской земле гораздо раньше: современные археологические исследования дотируют возраст древнейших из найденных артефактов VI веком н. э. Долгое время город считался вторым по значимости политическим центром Киевской Руси – здесь по традиции княжили старшие сыновья правителей. В 1136 году, после изгнания князя, была установлена республиканская (вечевая) форма правления (периодически князей приглашали в качестве правителей «военного времени» или главнокомандующих войском). Великий Новгород не был завоеван татаро-монголами и избежал разорения в XIII веке, что позволило ему стать одним из наиболее развитых населенных пунктов северо-западной Руси и объединить вокруг себя значительные территории. Новгородская республика достигла пика своего расцвета к началу XV века. В указанный период чеканилась собственная серебряная монета, была издана судная грамота и создан совет господ (по принципу избрания в него представителей «лучших семей»). Город всегда состоял из двух частей, расположенных по обе стороны Волхова: «Софийскую» и «Торговую». Независимость была потеряна в 1470 г, в результате поражения в войне с Москвой (решающей стала битва на реке Шелони). Но, какое-то время Новгород еще сохранял свое торгово-экономическое значение, которое утратил после основания Санкт-Петербурга.

. относится к первым летописным упоминаниям именно города, но поселения славян и скандинавов существовали на новгородской земле гораздо раньше: современные археологические исследования дотируют возраст древнейших из найденных артефактов VI веком н. э. Долгое время город считался вторым по значимости политическим центром Киевской Руси – здесь по традиции княжили старшие сыновья правителей. В 1136 году, после изгнания князя, была установлена республиканская (вечевая) форма правления (периодически князей приглашали в качестве правителей «военного времени» или главнокомандующих войском). Великий Новгород не был завоеван татаро-монголами и избежал разорения в XIII веке, что позволило ему стать одним из наиболее развитых населенных пунктов северо-западной Руси и объединить вокруг себя значительные территории. Новгородская республика достигла пика своего расцвета к началу XV века. В указанный период чеканилась собственная серебряная монета, была издана судная грамота и создан совет господ (по принципу избрания в него представителей «лучших семей»). Город всегда состоял из двух частей, расположенных по обе стороны Волхова: «Софийскую» и «Торговую». Независимость была потеряна в 1470 г, в результате поражения в войне с Москвой (решающей стала битва на реке Шелони). Но, какое-то время Новгород еще сохранял свое торгово-экономическое значение, которое утратил после основания Санкт-Петербурга. особенности городского населения – менталитет местных жителей вполне соответствует общепринятым на европейской территории России нормам. Уровень «жизни» немного выше, в сравнении с другими регионами северо-запада РФ, по данному показателю город уступает только Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Работа в Питере» долгое время была распространенным явлением среди новгородцев (ехать всего 2,5 часа на машине), но постепенно отошла на второй план ввиду сокращения разрыва в уровне заработной платы между регионами (скорее связано с притоком в Санкт-Петербург большого количества рабочей силы, нежели с повышением благосостояния новгородцев).

– менталитет местных жителей вполне соответствует общепринятым на европейской территории России нормам. Уровень «жизни» немного выше, в сравнении с другими регионами северо-запада РФ, по данному показателю город уступает только Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Работа в Питере» долгое время была распространенным явлением среди новгородцев (ехать всего 2,5 часа на машине), но постепенно отошла на второй план ввиду сокращения разрыва в уровне заработной платы между регионами (скорее связано с притоком в Санкт-Петербург большого количества рабочей силы, нежели с повышением благосостояния новгородцев). финансовая сторона – Новгородские цены не отличаются от средних по России, несколько завышены в историческом центре и ориентированных на туристов заведениях.

– Новгородские цены не отличаются от средних по России, несколько завышены в историческом центре и ориентированных на туристов заведениях. безопасность – уровень уличной преступности низкий, полиции оперативно реагирует на обращения граждан, вероятность задержания правонарушителей «по горячим следам» высокая.

Интересный факт: в 1323 г. Новгородская республика основала крепость «Орешек» на р. Ладога, ставшую приграничной с владениями шведской короны. Тогда же были заключены «вечный Ореховский мир» со Швецией и «Нибуров мир» с Ганзой. Долгое время на торговой стороне проживали и вели дела иностранные купцы (первые дворы немецких и шведских торговцев появились здесь еще в конце XII века). В те времена город носил название «Господин Великий Новгород». В состав земель под властью республики входили часть Карелии, юга Финляндии и Прибалтики, побережье Ладоги и сев. Двины, север европейской части Руси, вплоть до Уральских гор. Связь с Ганзейским союзом была разорвана в 1494 г, после ликвидации ганзейской конторы и конфискации ее имущества по приказу Ивана III. Наибольший ущерб городу был нанесен в результате карательного похода опричников в 1569-1570 гг. В течение 6 недель в Новгороде продолжался погром и казни местных жителей, независимо от уровня достатка и сословной принадлежности.

Климат

выбор времени для поездки зависит от индивидуальных предпочтений : зимой можно посетить новогодние мероприятия, весной и летом местные или общероссийские праздники.

: зимой можно посетить новогодние мероприятия, весной и летом местные или общероссийские праздники. климат в регионе стандартный для северо-запада России , с четким разделением по 4-м временам года, зима достаточно «мягкая», летом бывает душно (по причине влажности, которая находится на уровне выше средней).

, с четким разделением по 4-м временам года, зима достаточно «мягкая», летом бывает душно (по причине влажности, которая находится на уровне выше средней). самыми неподходящими периодами для визитов в Великий Новгород можно считать раннюю весну и середину осени – из-за погодных факторов дороги в пригородах приходят в плачевное состояние.

Чем заняться в разные времена года

Кремлёвский парк, Великий Новгород Зимой город не менее прекрасен

независимо от времени года, посещение Великого Новгорода интересно с точки зрения ознакомления с архитектурой средневековой Руси и древнейшими памятниками христианской культуры. Также есть все условия для полноценного пляжного отдыха летом, но для этих целей лучшим вариантом станет Юрьево, городской пляж слишком многолюден. Зимой на центральной площади ставят елку и организуют рождественский городок в кремлевском парке.

с точки зрения ознакомления с архитектурой средневековой Руси и древнейшими памятниками христианской культуры. Также есть все условия для полноценного пляжного отдыха летом, но для этих целей лучшим вариантом станет Юрьево, городской пляж слишком многолюден. Зимой на центральной площади ставят елку и организуют рождественский городок в кремлевском парке. город чем-то похож на соседний Псков, есть развитый каменный кремль, старинные церкви. Но, уклон в сторону православия является основным: сказывается роль политического и духовного центра в прошлом, Псков же выполнял функции пограничной заставы и торговых ворот в Новгородской республике (акценты на военную тематику).

Праздники и фестивали города

Салют в честь Дня города Ганзейские дни Выступление артистов на военно-историческом фестивале «Забытый подвиг» Молодые люди праздную Иван Купала

день города обычно отмечается 10-11 июня , но даты могут смещаться на более ранние или поздние (в зависимости от внешних условий – ковидные ограничения и т. п.). Характерные особенности: концертная программа под открытым небом, массовые гуляния, салют, выступления реставраторов.

, но даты могут смещаться на более ранние или поздние (в зависимости от внешних условий – ковидные ограничения и т. п.). Характерные особенности: концертная программа под открытым небом, массовые гуляния, салют, выступления реставраторов. с 11 по 13 июня проходят мероприятия, посвященные истории взаимоотношений Новгорода и городов Ганзейского союза (Ганзейские дни). Празднования включают в себя тематические торговые выставки и фестивали, экономический форум (состоит из официальной и демонстративной частей).

проходят мероприятия, посвященные истории взаимоотношений Новгорода и городов Ганзейского союза (Ганзейские дни). Празднования включают в себя тематические торговые выставки и фестивали, экономический форум (состоит из официальной и демонстративной частей). помимо общепринятых государственных праздников, 22 мая на территории Новгородской области проводится крупный военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг», рассказывающий о гибели второй ударной армии в боях с войсками вермахта в 1942 г.

Интересный факт: 5 апреля 1242 г. Новгородским правителем Александром Невским была одержана победа над Немецкими рыцарями (Ледовое побоище). Дата считается неофициальным праздником «День Русской нации». В Новгороде, на торговой стороне, есть памятник легендарному князю, который установлен над его могилой. В этот день в исторических частях города проводятся тематические мероприятия реконструкторов – инсценировки боев между новгородскими и немецкими воинами.

Что едят жители города – местная кухня

Уха из Ильменского судака Мясо в горшочках Блины с икрой Ресторан русской кухни "Чародейка" Ресторан с хорошими отзывами MBUR

при посещении Великого Новгорода, стоит попробовать уху из Ильменского судака, приготовленную по местному рецепту. Также предлагается набор традиционных русских блюд: мясо в горшочках, блины с икрой или вареньем, медовуха, квас и т. п.

уху из Ильменского судака, приготовленную по местному рецепту. Также предлагается набор традиционных русских блюд: мясо в горшочках, блины с икрой или вареньем, медовуха, квас и т. п. в городе следят за соблюдением санитарных норм заведениями общепита, есть безопасно даже в недорогих павильонах, торгующих «на вынос». Представлены как рестораны, стилизованные под эпоху средневековья, так и современный фаст-фуд.

заведениями общепита, есть безопасно даже в недорогих павильонах, торгующих «на вынос». Представлены как рестораны, стилизованные под эпоху средневековья, так и современный фаст-фуд. цены завышены в кафе при гостиницах и туристических частях города. Если стоит вопрос экономии, то можно приобрести продукты в супермаркете любой из федеральных торговых сетей.

Интересный факт: озеро Ильмень древнее – оно было образовано в результате отступления моря (после поднятие поверхности суши) около 70 млн. лет назад, в дальнейшем питалось водами таявшего ледника. Данные факторы создали самодостаточную экосистему, и новгородский судак отличается от своих собратьев из других водоемов. Главное не ошибиться: популяция вида сокращается и близка к исчезновению, по этой причине многие заведения используют в своих блюдах замену – судака из Ленинградской области или Карелии.

Где лучше размещаться – об отелях и не только

Номер в 3-звёздочном отеле "Софии" Отель «History» Комната в гостевом доме "Добрыня" Мини Отель На Прусской Кухня в хостеле Sleep&Go

в городе достаточно много отелей различного класса, гостевых домов и хостелов . Выбор места для проживания зависит от финансовых возможностей туриста. К праздничным датам номера в гостиницах лучше бронировать заранее – они могут оказаться переполнены, а цены завышены. Но есть альтернатива: квартирные бюро и «частники», которые предлагают жилплощадь посуточно.

. Выбор места для проживания зависит от финансовых возможностей туриста. К праздничным датам номера в гостиницах лучше бронировать заранее – они могут оказаться переполнены, а цены завышены. Но есть альтернатива: квартирные бюро и «частники», которые предлагают жилплощадь посуточно. ссылка на правительственный туристический портал с информацией о возможностях размещения и проводимых на территории региона мероприятиях https://visitnovgorod.ru/accomodat.html.

Как добраться до Великого Новгорода

Железнодорожный вокзал в Великом Новгороде В городе можно передвигаться на автобусах и троллейбусах

аэропорта в городе нет , доступные виды транспорта: поезда, электрички и автобусы.

, доступные виды транспорта: поезда, электрички и автобусы. из Санкт-Петербурга в Новгород ходят электрички «Ласточка » и автобусы, несколько раз в день (дорога занимает около 3-х часов). Основное направление дальнего следования – поезд Великий Новгород – Нижний Новгород, который следует через Москву (время в пути до столицы около 8 часов), также есть «Ласточка» Петрозаводск – Псков, проходящая через город ежедневно, в обе стороны. Из других регионов добираться проще всего через Москву или Питер (от куда можно доехать и на машине, по платной трассе за 2,5 часа).

» и автобусы, несколько раз в день (дорога занимает около 3-х часов). Основное направление дальнего следования – поезд Великий Новгород – Нижний Новгород, который следует через Москву (время в пути до столицы около 8 часов), также есть «Ласточка» Петрозаводск – Псков, проходящая через город ежедневно, в обе стороны. Из других регионов добираться проще всего через Москву или Питер (от куда можно доехать и на машине, по платной трассе за 2,5 часа). общественный транспорт представлен автобусами и троллейбусами, маршрутки под запретом, но много таксопарков (практически в любую часть города можно переместиться за 120-150 руб.).

представлен автобусами и троллейбусами, маршрутки под запретом, но много таксопарков (практически в любую часть города можно переместиться за 120-150 руб.). приводим ссылку на портал транспортного обслуживания населения Новгородской области, по которой указаны расписания местных, пригородных и междугородних маршрутов, есть вся актуальная информация о стоимости проезда https://transport.nov.ru/raspisanie-poezdov-po-st-velikiy-novgorod.html (в соответствующем разделе можно наблюдать панораму с некоторых городских камер видеонаблюдения в режиме реального времени).

Сувениры / Что привезти из Великого Новгорода

Печатный пряник Древнерусская погремушка – шаркунок Изделия «Крестецкой строчки» Изделия из бересты Валдайские колокольчики

в местных лавках много разнообразных тематических сувениров с изображениями древних храмов и памятников Новгородчины. Выберете наиболее понравившуюся вещь на память.

с изображениями древних храмов и памятников Новгородчины. Выберете наиболее понравившуюся вещь на память. ограничения на ввоз и вывоз, как и перечень запрещенных предметов, установлены в соответствии с общими требованиями законодательства РФ и аналогичны правилам для других субъектов страны.

У отдыха в Великом Новгороде есть свои минусы и плюсы. К числу первых относятся:

отсутствие аэропорта. В планах реконструкция военного аэродрома в Кречевицах и его перепрофилирование в гражданский, но сроки остаются неопределенными из-за отсутствия необходимых средств.

В планах реконструкция военного аэродрома в Кречевицах и его перепрофилирование в гражданский, но сроки остаются неопределенными из-за отсутствия необходимых средств. московский поезд ходит только один раз в день .

. мало междугородних автобусов .

. чувствуется нехватка мест в гостиницах в периоды «наплыва» туристов.

в периоды «наплыва» туристов. всего один крупный развлекательный центр, куда можно пойти всей семьей (в ТЦ «Мармелад»).

Среди главных достоинств посещения Новгородчины выделим:

древнейшие в России православные монастыри и храмы , часть из которых действует.

, часть из которых действует. места первых развитых славянских поселений, которые можно посетить.

славянских поселений, которые можно посетить. невысокие цены . ;

; компактное размещение всех, представляющих интерес объектов (можно осмотреть за 2-3 дня).

всех, представляющих интерес объектов (можно осмотреть за 2-3 дня). много кафе, баров, ресторанов , есть кальянные, кинотеатры и концертные залы с «живой» музыкой, включая орган (бесплатно, в католическом храме).

, есть кальянные, кинотеатры и концертные залы с «живой» музыкой, включая орган (бесплатно, в католическом храме). подача полезной информации о проводимых в регионе мероприятиях , возможностях для проживания туристов и транспортных маршрутах централизована на уровне правительства.

, возможностях для проживания туристов и транспортных маршрутах централизована на уровне правительства. есть пляжи для отдыха летом.

для отдыха летом. выгодное расположение города между Москвой и Санкт-Петербургом.

города между Москвой и Санкт-Петербургом. функционируют представительства всех основных банков, торговых сетей, сотовых операторов, много таксопарков.

Что нужно сделать обязательно

Памятник Тысячелетию России и Софийский собор Ганзейский фонтан Арка Гостиного двора Памятник Рахманинову в Кремлёвском парке

при посещении Великого Новгорода, обязательно побывайте в кремле и древнем храме Святой Софии, прогуляйтесь по набережной Волхова и Ярославу Дворищу, съездите в Юрьево.

В первый день пребывания следует прогуляться по кремлевскому парку и послушать музыку композитора Рахманинова, играющую там ежедневно, так создать нужный настрой и «погрузиться» в атмосферу города. Перед отъездом киньте монетку в Ганзейский фонтан на Ярославом Дворище – это приносит удачу.

Вывод

Озеро Ильмень Памятник туристке