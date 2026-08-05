Это будет не просто экскурсия, а необычное погружение в прошлое. Сначала я покажу вам авторский видеоролик, который расскажет, как формировался город. А затем, во время прогулки, благодаря предварительному знакомству с контекстом вы разглядите не просто старинные дома и стены, а живую ткань новгородской истории.

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Описание экскурсии

Первый пункт нашего путешествия — новое креативное пространство в историческом центре Великого Новгорода. Я встречу вас там и покажу видеоролик об истории города, основанный на авторском материале.

А затем мы совершим прогулку по основным историческим местам города и увидим те объекты, с которыми уже предварительно познакомились. Маршрут включает следующие локации:

церковь Власия

кремль и памятник «Тысячелетие России»

ансамбль Торговой стороны, в том числе:

— церковь Иоанна Предтечи на Опоках

— церковь Георгия Победоносца на Торгу

— церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу

— Николо-Дворищенский собор

— церковь Иоанна Предтечи на Опоках — церковь Георгия Победоносца на Торгу — церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу — Николо-Дворищенский собор место проведения легендарного новгородского вече

карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье

вид на Рюриково городище — первую столицу древней Руси

Вы узнаете: