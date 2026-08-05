Это будет не просто экскурсия, а необычное погружение в прошлое. Сначала я покажу вам авторский видеоролик, который расскажет, как формировался город.
А затем, во время прогулки, благодаря предварительному знакомству с контекстом вы разглядите не просто старинные дома и стены, а живую ткань новгородской истории.
А затем, во время прогулки, благодаря предварительному знакомству с контекстом вы разглядите не просто старинные дома и стены, а живую ткань новгородской истории.
Описание экскурсии
Первый пункт нашего путешествия — новое креативное пространство в историческом центре Великого Новгорода. Я встречу вас там и покажу видеоролик об истории города, основанный на авторском материале.
А затем мы совершим прогулку по основным историческим местам города и увидим те объекты, с которыми уже предварительно познакомились. Маршрут включает следующие локации:
- церковь Власия
- кремль и памятник «Тысячелетие России»
- ансамбль Торговой стороны, в том числе:
— церковь Иоанна Предтечи на Опоках
— церковь Георгия Победоносца на Торгу
— церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу
— Николо-Дворищенский собор
- место проведения легендарного новгородского вече
- карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье
- вид на Рюриково городище — первую столицу древней Руси
Вы узнаете:
- как зарождалась Новгородская республика
- почему именно приглашение Рюрика положило начало российской государственности
- как выглядели быт и уклад древнего города
- об экономической роли Новгорода для пути «из варяг в греки»
- как работали археологи и какие находки перевернули представления об истории
- чем жила вечевая республика и как она взаимодействовала с купцами Ганзы
- почему именно здесь возник кремль и Софийский собор, ставшие символами города
в четверг, пятницу и воскресенье в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Газон
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 4010 туристов
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Максим, я гид в Великом Новгороде. С радостью познакомлю вас с любимым городом и расскажу о нём множество интересных фактов.
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