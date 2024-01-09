дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Театрализованная новогодняя экскурсионная программа по городу
Прибытие в Новгород:
06:24 Московский поезд 042А или 042Ч.
10:17 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак.
Театрализованная новогодняя экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей), анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме, вы посетите: Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.).Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».
Свободное время, подготовка к банкету.
Оплачивается дополнительно: Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане. Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!
Праздничные новогодние гуляния
Поздний завтрак.
Сказочное Новогодье – праздничные новогодние гуляния.
Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы встретитесь с любимыми с детства героями. Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами! Вы снова встретитесь с Дедом Трескуном и его помощниками!
Перынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древности
Завтрак.
Расчетный час в гостинице 12:00 (вещи в камеру хранения).
«Православные святыни новгородской земли» (программа 3 часа). Обзорная экскурсия по городу с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря.
Во время экскурсии «К истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой частью исторического ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице. Вы познакомитесь с историей действующего Свято-Юрьева монастыря – древнейшей обители Русского Севера, посетите главный храм монастыря – Георгиевский собор ХII в.
Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.
Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней» (программа 2 часа): богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья
Свободное время. Отъезд на ж/д вокзал.
Отъезд:
21:10 Московский поезд 042А или 042Ч.
18:06 или 20:08 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Категория
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|«Welcome inn» 3*
|Стандарт
12467
|15539
|10931
|Студия
15923
|22707
|«Интурист» 3*
|Стандарт
12467
|15795
|9650
|Комфорт
15283
|22323
|«Садко» 3*
|Стандарт
15667
|15795
|10931
|Комфорт
17587
|28595
|«Волхов» 4*
|Стандарт
19571
|20595
|13235
|Улучшенный
20595
|28851
«Юрьевское подворье» 4*
|Стандарт
23667
|37299
|16179
|Улучшенный
25203
|40499
|«Береста Парк Отель» 4*
|Стандарт
20959
|28518
|14515
|Бизнес
22558
|31096
|«Бианки» 4*
|Стандарт
22362
|29696
11985
На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения будет скидка 300 рублей.
Варианты проживания
Welcome inn 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Юрьевское Подворье 4
Бутик-отель «Юрьевское подворье» находится рядом с живописным лесом в Великом Новгороде.
К услугам гостей 2 ресторанных зала, сауна и русская паровая баня.
Проживание предоставляется в просторных номерах и люксах с бесплатным WiFi. При всех номерах бутик-отеля «Юрьевское подворье» есть собственная ванная комната. В числе удобств каждого номера — телевизор, мини-бар и рабочий стол. Из некоторых номеров и люксов открывается вид на лес.
В ресторане, оформленном в загородном стиле, подаются блюда традиционной русской кухни, в том числе восхитительный борщ и пироги. Юным гостям предложат детское меню.
Гости отеля «Юрьевское подворье» смогут посетить ремесленные мастер-классы керамики, ткачества и пэчворка.
Отель расположен недалеко от музея деревянного народного зодчества и Юрьевского монастыря.
Размещение с животными запрещено.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Бианки 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Новогодний банкет (стоимость указана в разделе «Важно знать»)
- Обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).
Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 300 руб.
Какая стоимость обедов и ужинов?
|Гостиница
|Обеды (2 обеда)
|Ужины (2 ужина в отеле)
|«Welcome inn» 3*
|1 000
|1 000
|«Интурист» 3*
|1 000
|1 000
|«Садко» 3*
|1 000
|1 000
|«Волхов» 4*
|1 000
|1 000
|«Юрьевское подворье» 4*
|1 000
|1 000
|«Береста Парк Отель» 4*
|1 000
|«Бианки» 4*
|1 000
Какая стоимость банкета?
|Гостиница
|Взрослый
|Ребенок
|«Welcome inn» 3*
6500 руб/чел
с 8 до 14 лет – 2500 руб/чел;
до 7 лет – бесплатно.
|«Интурист» 3*
6000 руб/чел
с 4 до 14 лет – 3000 руб/чел;
до 3 лет – бесплатно.
|«Садко» 3*
6000 руб/чел
с 7 до 16 лет – 3500 руб/чел;
с 3 до 7 лет 2500 руб/чел;
до 3-х – бесплатно.
|«Волхов» 4*
|9400 руб/чел;
правая часть: 7900 руб/чел.
|с 3 до 10 лет – 7400 руб/чел;
правая часть: с 3 до 10 лет – 5900 руб/чел
|«Юрьевское подворье» 4*
9400 руб/чел
|с 3 до 10 лет – 7400 руб/чел
|«Береста Парк Отель» 4*
|Ожидаем цены
|Ожидаем цены
|«Бианки» 4*
|Ожидаем цены
|Ожидаем цены
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.