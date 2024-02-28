Жемчужина новгородского края

Групповой тур в Великом Новгороде
5
3 отзыва
Отправляемся в новогодние приключения по Новгородской земле! Вас ожидают интерактивные экскурсии по старому городу, знакомство с древними святынями и резиденцией Новгородских владык, посещение музея колоколов и умиротворяющие пейзажи, а также веселые праздничные мероприятия в дружной компании.
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Жемчужина новгородского края
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Волшебная новогодняя ночь
Волшебная новогодняя ночь
Встретите грядущий год в атмосферном старом городе
Валдайские колокола
Валдайские колокола
Узнаете все о колокольном промысле и позвоните в знаменитые колокольчики
Театрализованное путешествие по Новгороду
Театрализованное путешествие по Новгороду
Отправитесь в путешествие во времени под руководством Новгородского посадника
Путешествие в русские сказки
Путешествие в русские сказки
Сказочное Новогодье с костюмированными сказочными персонажами и зимними играми
Сокровища «Грановитой палаты»
Сокровища «Грановитой палаты»
Окунетесь в богатство древнерусских украшений и вдохновитесь шедеврами средневековых мастеров
Дух православия
Дух православия
Отправитесь к святыням Новгородской земли и познакомитесь с архитектурой, историей и традициями

Программа тура по дням

1 день

Театрализованная новогодняя экскурсионная программа по городу

Прибытие в Новгород:

06:24 Московский поезд 042А или 042Ч.

10:17 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак.

Театрализованная новогодняя экскурсионная программа «Летописи древнего города с Новгородским посадником» (посадницей).

Анимированная экскурсию по старому городу с Новгородским посадником (посадницей) в историческом костюме, вы посетите: Древний торг, Кремль, осмотрите памятник Тысячелетия России, Собор Святой Софии (1045—1050 гг.) Здесь хранится Русская Национальная реликвия – чудотворная икона «Знамение Божией Матери».

Переход по пешеходному мосту на Торговую сторону города, знакомство с Ярославовым Дворищем и древним Торгом – комплекс ценнейших памятников архитектуры XII-XVIII вв: Никольский собор, ц. Параскевы Пятницы, ц. Святого Георгия, ц. Жен Мироносец и «Белая аркада Гостиного двора».

Свободное время, подготовка к банкету.

Оплачивается дополнительно: Новогодний банкет с праздничной программой в ресторане. Вас ждет поистине волшебное меню новогодней ночи! Звучное, яркое и запоминающееся шоу, ведущие, конкурсы и призы, фантазийные увлекательные номера, артисты разных жанров!

Театрализованная новогодняя экскурсионная программа по городуТеатрализованная новогодняя экскурсионная программа по городуТеатрализованная новогодняя экскурсионная программа по городуТеатрализованная новогодняя экскурсионная программа по городу
2 день

Праздничные новогодние гуляния

Поздний завтрак.

Сказочное Новогодье – праздничные новогодние гуляния.

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по русским сказкам, в котором вы встретитесь с любимыми с детства героями. Никого не оставят равнодушными зимние игры и забавы с костюмированными сказочными персонажами! Вы снова встретитесь с Дедом Трескуном и его помощниками!

3 день

Перынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древности

Завтрак.

«Православные святыни новгородской земли» (программа 3 часа). Обзорная экскурсия по городу с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря.

Во время экскурсии «К истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой частью исторического ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице. Вы познакомитесь с историей действующего Свято-Юрьева монастыря – древнейшей обители Русского Севера, посетите главный храм монастыря – Георгиевский собор ХII в.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней» (программа 2 часа): богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья

Перынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древностиПерынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древностиПерынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древности
4 день

Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»

Завтрак.

Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Вы можете посетить лавку с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Возвращение в г. В. Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд:

21:10 Московский поезд 042А или 042Ч.

18:06 или 20:08 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.

Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница
Категория
ДвухместноеОдноместноеДоп. место
«Welcome inn» 3*Стандарт
17107
2171514803
Студия2229132467
«Интурист» 3*Стандарт1845124147
12883
Комфорт220993349113011
«Садко» 3*Стандарт2133121587
14547
Комфорт2421140147
«Волхов» 4*Стандарт2664328179
17683
Улучшенный280003843217824
«Юрьевское подворье» 4*
Стандарт328515269222048
Улучшенный3510457376
«Береста Парк Отель» 4*Стандарт2890540332-
Бизнес354885776020128
«Бианки» 4*Стандарт31641
42643
16185

На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения будет скидка 400 рублей.

Варианты проживания

Welcome inn 3

2 ночи

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3

Интурист 3

2 ночи

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Садко 3

2 ночи

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3

Волхов 4

2 ночи

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4

Юрьевское Подворье 4

2 ночи

Бутик-отель «Юрьевское подворье» находится рядом с живописным лесом в Великом Новгороде.

К услугам гостей 2 ресторанных зала, сауна и русская паровая баня.

Проживание предоставляется в просторных номерах и люксах с бесплатным WiFi. При всех номерах бутик-отеля «Юрьевское подворье» есть собственная ванная комната. В числе удобств каждого номера — телевизор, мини-бар и рабочий стол. Из некоторых номеров и люксов открывается вид на лес.

В ресторане, оформленном в загородном стиле, подаются блюда традиционной русской кухни, в том числе восхитительный борщ и пироги. Юным гостям предложат детское меню.

Гости отеля «Юрьевское подворье» смогут посетить ремесленные мастер-классы керамики, ткачества и пэчворка.

Отель расположен недалеко от музея деревянного народного зодчества и Юрьевского монастыря.

Размещение с животными запрещено.

Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4

Береста Парк Отель 4

2 ночи

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4

Бианки 4

2 ночи

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание: 4 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Новогодний банкет (стоимость указана в разделе «Важно знать»)
  • Обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).

Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 400 руб.

Какая стоимость обедов и ужинов?
ГостиницаОбеды (3 обеда)Ужины (3 ужина в отеле)
«Welcome inn» 3*1 5001 500
«Интурист» 3*1 5001 500
«Садко» 3*1 5001 500
«Волхов» 4*1 5001 500
«Юрьевское подворье» 4*1 5001 500
«Береста Парк Отель» 4*1 500-
«Бианки» 4*1 500-
Какая стоимость банкета?
ГостиницаВзрослыйРебенок
«Welcome inn» 3*
6500 руб/чел
с 8 до 14 лет – 2500 руб/чел;
до 7 лет – бесплатно.
«Интурист» 3*
6000 руб/чел
с 4 до 14 лет – 3000 руб/чел;
до 3 лет – бесплатно.
«Садко» 3*
6000 руб/чел
с 7 до 16 лет – 3500 руб/чел;
с 3 до 7 лет 2500 руб/чел;
до 3-х – бесплатно.
«Волхов» 4*9400 руб/чел;
правая часть: 7900 руб/чел. 		с 3 до 10 лет – 7400 руб/чел;
правая часть: с 3 до 10 лет – 5900 руб/чел
«Юрьевское подворье» 4*
9400 руб/чел
с 3 до 10 лет – 7400 руб/чел
«Береста Парк Отель» 4*Ожидаем ценыОжидаем цены
«Бианки» 4*Ожидаем ценыОжидаем цены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 фев 2024
Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо.
Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
В
31 янв 2024
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
Ю
16 янв 2024
"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5.
Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее,

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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