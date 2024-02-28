3 день

Перынского скит, Юрьев монастырь, «Грановитая палата» и предметы древности

Завтрак.

«Православные святыни новгородской земли» (программа 3 часа). Обзорная экскурсия по городу с посещением Перынского скита, Юрьева монастыря.

Во время экскурсии «К истоку Волхова» Вы сможете полюбоваться водной гладью Ильмень-озера, увидеть бескрайнюю северную равнину, где неотъемлемой частью исторического ландшафта стали Рюриково городище, Перынский скит, церковь Спаса на Нередице. Вы познакомитесь с историей действующего Свято-Юрьева монастыря – древнейшей обители Русского Севера, посетите главный храм монастыря – Георгиевский собор ХII в.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» – сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат – ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней» (программа 2 часа): богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья