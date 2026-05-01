Ботанико-патриотическая экскурсия по монументу Славы в Новосибирске 10+

Эта экскурсия расскажет о неочевидных героях — деревьях монумента Славы.
Они не просто зелёный фон, а истинные защитники, которые помогли выиграть Великую Отечественную войну. И до сих пор защищают нас. А как и от чего — вы узнаете на нашей необычной прогулке по скверу Славы.
Описание экскурсии
- Мы поговорим о символике мемориала
- В каждой из локаций сквера (их будет шесть) вы услышите удивительные факты о том, как растения помогали людям в Великую Отечественную
- Я покажу распечатки оригинальных военных документов
- Мы рассмотрим необычные стороны обычных деревьев
Вы выясните, какие деревья:
- были санитарами, а какие — зелёным спецназом
- прокинули мост между войной и миром
- имеют свойства, за которые у нас их ненавидят, а в Европе — восхищаются
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия может стать элементом занятий по патриотическому воспитанию школьников, однако при этом она в первую очередь — о жизни
- Рекомендуемый возраст 10+
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (условия уточним в переписке)
Организационные детали
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монумента Славы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Новосибирске
Юлия — ваш гид в Новосибирске
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 29 туристов
Я — ваш гид в удивительный мир природы Новосибирска. Биолог, художник и профессиональный экскурсовод — я создаю уникальные экскурсии, которые меняют взгляд на городскую природу. Мои прогулки — это не просто рассказы, а настоящее погружение в жизнь растений и животных, которые окружают нас каждый день. Приходите — и вы увидите, как Новосибирск оживает, дышит и удивляет на каждом шагу!
