Дом с часами – экскурсии в Новосибирске

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом с часами» в Новосибирске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Красный проспект - сердце Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470 за всё до 4 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Прекрасный гид. Показала и рассказала все в подробностях. По факту экскурсия выдалась намного длиннее чем заявленые 2.5 часа.
  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась на правом берегу Оби.
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    Никогда бы не подумала, что Новосибирск такой многогранный. Он далеко не серый, как представлялось ранее. Посмотрели и новосибирскую Флоренцию, и широкие улицы левого берега, напомнившие Питер, и невероятной красоты и разнообразия творения главного архитектора Новосибирска - Крячкова. Дмитрий много и интересно рассказывал про историю и архитектуру, иногда разбавляя местными байками.

    Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончиласьЭкскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончиласьЭкскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась
  • M
    MIKHAIL
    4 июня 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Спасибо Софии за отличную экскурсию.
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
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    маленькое, уютное - почувствовать город. Сразу понравилось название «Красный проспект - сердце Новосибирска», и не зря, как оказалось. Дмитрий провёл самую лучшую экскурсию, какую только можно себе представить. Он сразу спросил, что нас больше всего интересует, что бы мы хотели посмотреть. Сказал, что может заехать за нами в отель (мы остановились как раз недалеко от Площади Ленина). Голос у Дмитрия очень приятный, рассказчик он превосходный, да ещё и с юмором. Так образно всё себе предоставляешь, даже запоминается всё отлично, и мы потом рассказывали с удовольствием обо всём услышанном и увиденном детям и друзьям. Экскурсия длилась чуть дольше, мы попросили показать Обское море и поподробнее рассказать об Академгородке. Потрясающе интересно всё. Маленький тизер: в Новосибирске есть своя Флоренция, представляете?)) Очень комфортно себя чувствовали в поездке. Такое ощущение, что облетели весь город, заглянули всюду, в Новосибирск просто влюбились. Спасибо огромное Дмитрию!!

  • А
    Анастасия Сергеевна
    18 мая 2024
    Красный проспект - сердце Новосибирска
    У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря которому мы посмотрели жизнь
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    и правого и левого берега города сквозь десятилетия. Шутки юмора, даты и фамилии, истории города и прошедшей эпохи сплетались в красивый рассказ. Дмитрий, мы премного Вам благодарны!!! И спасибо за рекомендацию ресторана, там было обалденно вкусно!

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  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
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    информацией о городе, провезли и провели по интересным местам! Всем обязательно рекомендуем! Особенно всем, вынужденным ждать свой рейс в аэропорту! И особенно, если не были еще в этом городе, и особенно, если не знаете чем занять время. Более 4-х часов пролетели как один миг!

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
    Спасибо
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Добро пожаловать в Новосибирск
    Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!! Очень грамотная и разбирающаяся в истории и архитектуре города! Интересно и увлекательно рассказывает как об основных моментах развития
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    истории города Новосибирска, так и о небольших секретиках города…, подсказывает различные ньюансы, такие как - что десерт Анна Павловна в театре НОВАТ - можно заказать в буфете и во время антракта - Вам накрывают стол… Я вот воспользовалась этой прелестью и получила огромное удовольствие! Спасибо Наталье. Обязательно вернусь в Новосибирск и возьму другую экскурсию с Натальей.

    Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!!Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!!Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!!Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!!
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
  • А
    Александр
    26 февраля 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
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    компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу. Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Дом с часами»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Три возраста Новосибирска - позавчера, вчера, сегодня
  2. Красный проспект - сердце Новосибирска
  3. Добро пожаловать в Новосибирск
  4. Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Дом с часами" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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