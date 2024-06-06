1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура
Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами
Начало: По согласованию с гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета6 июня 2024Прекрасный гид. Показала и рассказала все в подробностях. По факту экскурсия выдалась намного длиннее чем заявленые 2.5 часа.
- ННадежда6 июня 2024Экскурсия была очень интересная: началась от места «заложения первого камня», продолжилась на левом берегу, а закончилась на правом берегу Оби.
- MMIKHAIL4 июня 2024Спасибо Софии за отличную экскурсию.
- ТТаня23 мая 2024В Новосибирске мы с мужем были всего 3 дня, но хотелось увидеть не только всё знаменитое, но и что-то особенное,
- ААнастасия Сергеевна18 мая 2024У нас была потрясающая экскурсия. У Дмитрия глубокие знания и просто суперский маршрут по городу, благодаря которому мы посмотрели жизнь
- ООльга18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
- ННадежда6 мая 2024Спасибо
- ННаталья26 апреля 2024Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!! Очень грамотная и разбирающаяся в истории и архитектуре города! Интересно и увлекательно рассказывает как об основных моментах развития
- ИИрина28 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
- ААлександр26 февраля 2024Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Дом с часами»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Дом с часами" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год по теме «Дом с часами», 357 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август