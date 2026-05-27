Фотопрогулка по Ботаническому саду Академгородка

Уединение с природой, живописные виды и сотни ярких кадров
Мы прогуляемся по тихим улочкам, мимо коттеджей академиков, к живописным уголкам Ботанического сада. Здесь каждый кадр — как открытка: изящные растения, цветущие аллеи и панорамы Золотодолинской улицы. Они станут отличным фоном для непринуждённых фото, которые я сделаю для вас.
Описание фото-прогулки

  • Мы пройдём по тихой уютной улице Мальцева, рассмотрим коттеджи академиков.
  • Полюбуемся видами Золотодолинской улицы.
  • Пофотографируемся в Ботаническом саду и по возможности посетим парк Бонсай.
  • А по пути поговорим об истории Академгородка.

Организационные детали

  • Снимаю на фотоаппарат Canon 600D.
  • За прогулку я сделаю для вас около 300 кадров.
  • Оригиналы фото отправлю в тот же день.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Морском проспекте
Когда и сколько длится?
Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба
Люба — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 255 туристов
Меня зовут Люба, я живу в Новосибирске с рождения. Люблю природу и красивые места. Мне нравится встречать гостей, друзей, путешественников и открывать для них укромные уголки нашей необъятной Сибири.

