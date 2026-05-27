Мы прогуляемся по тихим улочкам, мимо коттеджей академиков, к живописным уголкам Ботанического сада. Здесь каждый кадр — как открытка: изящные растения, цветущие аллеи и панорамы Золотодолинской улицы. Они станут отличным фоном для непринуждённых фото, которые я сделаю для вас.
Описание фото-прогулки
- Мы пройдём по тихой уютной улице Мальцева, рассмотрим коттеджи академиков.
- Полюбуемся видами Золотодолинской улицы.
- Пофотографируемся в Ботаническом саду и по возможности посетим парк Бонсай.
- А по пути поговорим об истории Академгородка.
Организационные детали
- Снимаю на фотоаппарат Canon 600D.
- За прогулку я сделаю для вас около 300 кадров.
- Оригиналы фото отправлю в тот же день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Морском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 255 туристов
Меня зовут Люба, я живу в Новосибирске с рождения. Люблю природу и красивые места. Мне нравится встречать гостей, друзей, путешественников и открывать для них укромные уголки нашей необъятной Сибири.
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по Ботаническому саду Академгородка»
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВодопады и скалы Новосибирской области
Однодневное путешествие по живописным местам: водопады, скалы и реки. Подходит для всех, транспорт включен, маршрут несложный
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
21 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5130 ₽
5400 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Академгородку Новосибирска
Получить памятные кадры, вдохнуть «научный» воздух и увидеть символ района - умницу-белку
Начало: Новый корпус НГУ, ул. Пирогова, 1
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5605 ₽
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К Карпысакскому водопаду из Новосибирска
Прикоснуться к сибирской природе, не отъезжая далеко от города
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
-5%
до 31 мая
от 4655 ₽ за экскурсию