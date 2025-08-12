Путешествие в Мира парк и деревню обещает уникальный опыт.
Гости смогут увидеть современные экопоселения, насладиться прогулкой по тропам стихий и погладить животных на мини-ферме.
Необычные арт-объекты, такие как монумент «Истина» и геологический сад, делают эту экскурсию незабываемой.
Приятный отдых у озера и возможность провести время в окружении природы делают это предложение особенно привлекательным для всех, кто ищет гармонию и спокойствие
Гости смогут увидеть современные экопоселения, насладиться прогулкой по тропам стихий и погладить животных на мини-ферме.
Необычные арт-объекты, такие как монумент «Истина» и геологический сад, делают эту экскурсию незабываемой.
Приятный отдых у озера и возможность провести время в окружении природы делают это предложение особенно привлекательным для всех, кто ищет гармонию и спокойствие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные арт-объекты и тропы стихий
- 🏡 Современное экопоселение и философия велнеса
- 🐾 Мини-ферма с возможностью общения с животными
- 🪨 Геологический сад и монумент «Истина»
- 🌞 Приятный отдых у озера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парк особенно красив, а все локации доступны для посещения. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за низких температур, но всё же возможна для тех, кто не боится холода.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аллея 7 стихий
- Амфитеатр - Солнечная система
- Мини-ферма
- Дом Звука
- Дом Земли
- Сад камней «Созвездия»
- Планетарий
- Критский лабиринт
- Детская зона
- Пруд с фонтаном
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Новосибирска (время старта может быть любым, но не позднее 15:00). По дороге я расскажу об идее проекта «Мира» — философии благополучия и баланса, которая объединяет деревню и парк
10:00 — прогулка по Мира Деревне. Вы узнаете, как устроено современное экопоселение, где живут и воспитывают детей сторонники велнеса. Мы увидим улицы с пряничными домами, школу и детский сад, общую теплицу и ретритный центр
11:30 — переход в Мира Парк
12:00–15:00 — экскурсия по парку. Десятки необычных локаций на 15,5 гектарах:
- Аллея 7 стихий — элементы, посвящённые земле, воде, огню, ветру, звуку, времени и пространству
- Амфитеатр — Солнечная система. Сцена — солнце, зрительские ряды — орбиты планет. Здесь проходят аудиопрактики, концерты и творческие вечера
- Мини-ферма с пони, козами, кроликами, минипигами и телятами, которых можно покормить
- Дом Звука в форме ракушки — павильон с автоматической установкой из плоских колоколов. Музыка звучит без участия человека
- Дом Земли — холм с квестом внутри и спиральной тропой снаружи, ведущей к смотровой площадке
- Сад камней «Созвездия» — геологическая экспозиция из 50 минералов, выложенных в форме зодиакальных знаков
- Планетарий — купольный зал с фильмами о Вселенной
- Критский лабиринт — маршрут длиной 2 км, в финале которого — арт-объект «Истина» из стекла и камня
- Детская зона — археопесочница, качели, троллей, комплекс «Космос» с 6-метровой горкой
- Пруд с фонтаном и зоной отдыха — здесь можно посидеть в тени или устроить пикник на траве
16:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка на легковом автомобиле Suzuki Grand Vitara. Объекты находятся в 22 км от Новосибирска, дорога прекрасная
- В описании указан ориентировочный тайминг: время выезда мы согласуем при бронировании, а время в локациях зависит от ваших пожеланий
Дополнительные расходы
- Билеты в парк в будни: от 14 лет включительно — 1200 ₽, от 3 до 13 лет включительно — 850 ₽, до 2 лет включительно — бесплатно
- Билеты в парк в выходные и праздники: от 14 лет — 900 ₽, от 3 до 13 лет — 700 ₽, до 2 лет — бесплатно. Предусмотрены тарифы для предпенсионеров, семей, студентов и др.
- Обед на фудкорте (по желанию) — от 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Здравствуйте, жители и гости Сибирского Чикаго! Я коренная сибирячка, увлечённая краеведением и историей Новосибирска. Хобби переросло в профессиональную деятельность, веду экскурсии по городу и по музеям легко и непринуждённо. Я аттестованный гид по Новосибирску. Люблю формат импровизации и экспромта (без ущерба достоверности информации), экскурсия должна быть нескучной. С удовольствие прогуляюсь с вами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Давно хотели понять идею Мира парка и Елена все разъяснила исчерпывающе В дороге рассказала историю парков как городского явления вцелом, побывали в Мира деревне, потом в парке. Могу смело рекомендовать эту экскурсию тем, кому приелись стандартные маршруты. Тут про другое. А Елена молодец, знает о чем говорит ⠀ P.S: посетили три мероприятия: гонг, звуковой дом и квест, прекрасное дополнение экскурсии
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П
Очень необычная экскурсия. Все необычно: деревня, парк, как будто в другое измерение попадаешь Елена легко, с юмором повествует обо всем увиденном, без пояснений сложно понять смыслы создателя, а они очень глубоки и философски ⠀ Рекомендую, повторюсь, необычный формат ⠀ Елене респект
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Это действительно уникальное по своей идее место и проект как таковой. Порадовало, что в процессе посещения Мира-парка было наличие свободного времени, а также предполагалось участие в медитациях и интерактивах. Это
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