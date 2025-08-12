Путешествие в Мира парк и деревню обещает уникальный опыт.



Гости смогут увидеть современные экопоселения, насладиться прогулкой по тропам стихий и погладить животных на мини-ферме.



Необычные арт-объекты, такие как монумент «Истина» и геологический сад, делают эту экскурсию незабываемой.



Приятный отдых у озера и возможность провести время в окружении природы делают это предложение особенно привлекательным для всех, кто ищет гармонию и спокойствие

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парк особенно красив, а все локации доступны для посещения. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит учесть возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия будет менее комфортной из-за низких температур, но всё же возможна для тех, кто не боится холода.

Сейчас июль — это идеальное время.