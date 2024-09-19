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и Евгений рассказали много интересного о местных достопримечательностях. Живописные водопады, скалы, поляны подснежников… К водопадам подходили достаточно близко, чтобы почувствовать прохладу от брызг воды. На скале Альпинист я увидела огромное количество подснежников самых разных цветов. Это было великолепно! Аромат стоял просто потрясающий. С вершины Березовских скал открывался захватывающий вид на окрестности. Я смог сделать несколько панорамных снимков. Хочу выразить благодарность Любови и Евгению. Всё прошло замечательно, и я обязательно порекомендую этот тур своим друзьям и знакомым.