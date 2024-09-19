9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
19 окт в 09:30
20 500₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
22 окт в 10:00
23 окт в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
За зимней сказкой - в Новосибирскую область
Полюбоваться заснеженными пейзажами гор, рек и водопадов, а также услышать историю освоения Сибири
Начало: У метро «Речной вокзал»
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 сентября 2024Провела прекрасный день на природе в теплой компании Любы и Евгения, они очень приятные собеседники, внимательные и заботливые гиды. Смело могу рекомендовать эту экскурсию городским жителям, желающим сделать глубокий вдох вкусного сибирского воздуха.
- ААлександра14 мая 2024Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
- ИИгорь6 марта 2024Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
- ННадежда14 ноября 2023Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
- ННадежда25 октября 2023Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не
- ГГалина6 сентября 2023Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Бердские скалы»
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