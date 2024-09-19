Бердские скалы – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Бердские скалы» в Новосибирске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
На машине
14 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
19 окт в 09:30
20 500 за всё до 3 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
На машине
9 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
22 окт в 10:00
23 окт в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.
За зимней сказкой - в Новосибирскую область
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
За зимней сказкой - в Новосибирскую область
Полюбоваться заснеженными пейзажами гор, рек и водопадов, а также услышать историю освоения Сибири
Начало: У метро «Речной вокзал»
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 сентября 2024
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Провела прекрасный день на природе в теплой компании Любы и Евгения, они очень приятные собеседники, внимательные и заботливые гиды. Смело могу рекомендовать эту экскурсию городским жителям, желающим сделать глубокий вдох вкусного сибирского воздуха.
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
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    и Евгений рассказали много интересного о местных достопримечательностях. Живописные водопады, скалы, поляны подснежников… К водопадам подходили достаточно близко, чтобы почувствовать прохладу от брызг воды. На скале Альпинист я увидела огромное количество подснежников самых разных цветов. Это было великолепно! Аромат стоял просто потрясающий. С вершины Березовских скал открывался захватывающий вид на окрестности. Я смог сделать несколько панорамных снимков. Хочу выразить благодарность Любови и Евгению. Всё прошло замечательно, и я обязательно порекомендую этот тур своим друзьям и знакомым.

  • И
    Игорь
    6 марта 2024
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
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    скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не
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    ожидаешь увидеть такие горы в Новосибирской области. Евгений отличный водитель и фотограф, а Любовь интересный рассказчик. Оба увлечены своим делом и стараются открыть и показать гостям региона новые неожиданные локации. Спасибо им огромное и за ароматный чай с травами, собранными их руками, и за посиделки у костра, и за встречу с лешим и водяным. Рекомендуем!

    Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайнойЭкскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Бердские скалы»

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  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в октябре 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Бердские скалы" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 20 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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