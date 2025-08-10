Мои заказы

Прогулка по Красному проспекту Новосибирска

Красный проспект в Новосибирске - это уникальная возможность погрузиться в историю города, увидеть старинные здания и узнать интересные факты
Красный проспект — главная ось Новосибирска.

Он вырос вместе с городом и хранит воспоминания о том, каким он был сто лет назад и каким стал в советское время.

Вы рассмотрите старинные дома и авангардные фасады, услышите истории из купеческой жизни и театральные байки. И поймёте, почему Новосибирск называют сибирским Чикаго и ковчегом мировой культуры.
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Узнать историю Красного проспекта
  • 🎭 Посетить знаковые театры
  • 🏛️ Увидеть архитектурные памятники
  • 🕍 Погрузиться в купеческую жизнь
  • 🗺️ Ощутить дух сибирского Чикаго
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска© Светлана
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска© Светлана
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Сибирское подворье
  • Театр оперы и балета
  • Здание городского торгового корпуса
  • Сквер Героев революции
  • Часовня Николая Чудотворца
  • Дом на Красном
  • Собор Александра Невского

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Сибирское подворье — первый новосибирский «небоскрёб»
  • Театр оперы и балета — визитная карточка города. Вы узнаете, почему первый спектакль на этой сцене состоялся 12 мая 1945 года
  • Здание городского торгового корпуса. Вы представите, как выглядел один из первых бизнес-центров Новосибирска
  • Сквер Героев революции — Марсово поле Новосибирска
  • Часовня Николая Чудотворца, которая считалась центром Российской империи
  • Дом на Красном — целый исторический комплекс на Красном проспекте
  • Собор Александра Невского — ровесник города и его первое каменное здание

А ещё вы увидите: мавзолей Ленина в Новосибирске — площадь Ленина, которую раньше называли Базарной или Ярмарочной — Первомайский сквер и знаменитый фонтан Тейтеля — Русско-Азиатский банк — дом купца Маштакова — реальное училище дома Романовых

Вы узнаете:

  • Почему гимназисты дразнили воспитанников реальных училищ ваньками и картузниками
  • О жизни людей, которые строили Новосибирск
  • Как появлялись новые здания и кварталы
  • Как на месте часовни появилась статуя комсомольца-молотобойца
  • Как во время войны жители хранили эвакуированные фонды Третьяковской галереи и ещё 20 музеев

Организационные детали

Протяженность маршрута — около 2 км.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 34 туристов
Я работаю гидом-экскурсоводом с 1996 года. Люблю историю, жизнь и быт людей. И с удовольствие делюсь своими знаниями.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Прогулка по Красному проспекту Новосибирска (Ирина)Прогулка по Красному проспекту Новосибирска (Елена)Прогулка по Красному проспекту Новосибирска (Ева)Прогулка по Красному проспекту Новосибирска (Марина)Прогулка по Красному проспекту Новосибирска (Анастасия)
А
Анна
10 авг 2025
Потрясающая экскурсия, очень много исторической информации, рассказанной с большой любовью к городу
Слушала открыв рот, время пролетело незаметно
Светлана, спасибо Вам большое!
Дата посещения: 4 августа 2025
Е
Елена
6 ноя 2025
Первый раз были в Новосибирске с внучкой и решили узнать о городе на экскурсии. Светлана- настоящий профессионал: интересно, доступно, очень подробно и увлекательно рассказала о многих местах проспекта. Время пролетело незаметно. В следующий приезд обязательно обратимся к Светлане, чтобы узнать историю города от железнодорожного вокзала. Спасибо большое!
А
Анжелика
3 ноя 2025
Светлана провела очень познавательную и интересную экскурсию.
Ирина
Ирина
3 ноя 2025
Спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно рассказывала о городе и его жителях. С головой, что называется, окуналась в прошлое время и его события))) легкая прогулка с вкусными душевными историями. Рекомендую 👏
Спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно рассказывала о городе и его жителях. С головой, что называется,Спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно рассказывала о городе и его жителях. С головой, что называется,Спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно рассказывала о городе и его жителях. С головой, что называется,Спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно рассказывала о городе и его жителях. С головой, что называется,Спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно рассказывала о городе и его жителях. С головой, что называется,
К
Коршак
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия со Светланой. Много интересной информации, фактов и мифы. Программа интересная, не было сухого озвучивания фактов. Периодически ненавязчиво Светлана задавала вопросы, хороший прием для вовлечения и понимания не наскусила ли человеку программа. Удобный пеший маршрут.
М
Марина
11 окт 2025
Спасибо, Светлана! Прекрасный очень знающий профессиональный экскурсовод!
Прогулка была очень интересная, познавательная и теплая, несмотря на Октябрьский мороз
А
Анна
10 окт 2025
Хорошая экскурсия, приятный экскурсовод. Рекомендуем 👍
Е
Елена
5 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов из истории не только города, но и страны. Время пролетело незаметно. Светлане удалось погрузить меня в старый город. Рекомендую!
Очень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов изОчень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов изОчень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов изОчень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов изОчень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов изОчень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов из
З
Зубкова
5 окт 2025
Спасибо огромное Светлане! Очень интересная и познавательная экскурсия по центру города. Видно, что любит свой город и пытается заинтересовать туристов! 2 часа пролетели незаметно! Место выбрано очень удачно - можно сразу же пойти в художественный и краеведческий музеи! Что я и сделала)) когда ходила и смотрела экспонаты в голове всплывало - о, а я это уже знаю)) хороших вам туристов!!
Ева
Ева
3 окт 2025
Приятное знакомство с городом между самолетами. Светлана показала город разных эпох. События, люди, все, что формировало облик Новосибирска
Остались чудесные впечатления от прогулки.
Приятное знакомство с городом между самолетами. Светлана показала город разных эпох. События, люди, все, что формировало облик НовосибирскаПриятное знакомство с городом между самолетами. Светлана показала город разных эпох. События, люди, все, что формировало облик НовосибирскаПриятное знакомство с городом между самолетами. Светлана показала город разных эпох. События, люди, все, что формировало облик НовосибирскаПриятное знакомство с городом между самолетами. Светлана показала город разных эпох. События, люди, все, что формировало облик НовосибирскаПриятное знакомство с городом между самолетами. Светлана показала город разных эпох. События, люди, все, что формировало облик Новосибирска
Irina
Irina
19 сен 2025
Хочу поблагодарить Светлану за замечательную экскурсию по Новосибирску 🌟
Светлана была очень дружелюбной и внимательной, отвечала на все вопросы и делала атмосферу легкой и комфортной.
Особенно понравилось, что Светлана рассказала много интересных и необычных фактов о городе. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Отличный способ узнать Новосибирск с новой стороны, рекомендую)
С
Светлана
17 сен 2025
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска была интересной, познавательной и приятной. Гид Светлана увлекательно рассказывала и показывала интересные места Красного проспекта, согласно программе тура. Очень благодарна за экскурсию.
С уважением, Светлана из Хабаровска.
М
Марина
7 сен 2025
Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно, можно было свободно обсуждать и задавать вопросы. В Новосибирске бывала проездом, мне было интересно узнать об истории города, его архитектуре и людях. Понравились фотографии, которые были у Светланы в альбоме. В целом, ожидания оправдались.
Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно,
Анастасия
Анастасия
1 авг 2025
Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)

Но ко мне приехала подруга из Томска, и мы,
задумавшись о том, как бы развлечься, решили пойти на экскурсию по городу.

Как мы были правы!!!!

Нам досталась совершенно чудесный невероятный экскурсовод Светлана.

В стремлении узнать историю города нас не остановила даже погода - примерно в начале экскурсии начался страшный ливень, но мы - Светлана нас в этом очень поддержала- героически стояли под зонтом и деревьями и внимали нашему гиду- она пела как птица!!

Столько невероятных подробностей и тайн мы узнали!!!

И об устройстве Центробанка, и о первом трамвае и титаническим труде первых вагоновожатых, про необыкновенные судьбы архитекторов- Владимир Тейтель, спроектировавший первый фонтан, Николай Тихомиров, построивший собор Александра Невского, и конечно Андрей Дмитриевич Крючков, благодаря которому облик города сложился именно таким, каким мы его знаем и сейчас.

Сквер героев Революции, Часовня на Красном проспекте, старые купеческие дома, значение конструктивизма для архитектуры и жителей Новосибирска, легенда про чертов камень, большой пожар 1909 года и пьяный солдатский бунт 1917, ужасная судьба Дуси Ковальчук, и строительство Оперного театра.

У Светланы очень красивый приятного тембра голос, грамотная речь, увлекательная манера изложения материала.
Прекрасное послевкусие после проведенных совместно почти 3 часов.

Желаем Светлане дальнейшего творческого развития, классных экскурсантов, а нам - ещё раз встретиться на новых тематических экскурсиях.

Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)
К
Клодчик
26 июл 2025
Хочется выразить огромную благодарность Светлане за замечательную экскурсию. Любовь к родному городу, глубокое знание истории, несомненный талант рассказчика позволили посмотреть на Новосибирск другим взглядом. Предыдущие два визита в город оставили не самые приятные впечатления, благодаря Светлане, я начала влюбляться в город.

