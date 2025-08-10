Красный проспект — главная ось Новосибирска.
Он вырос вместе с городом и хранит воспоминания о том, каким он был сто лет назад и каким стал в советское время.
Вы рассмотрите старинные дома и авангардные фасады, услышите истории из купеческой жизни и театральные байки. И поймёте, почему Новосибирск называют сибирским Чикаго и ковчегом мировой культуры.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Узнать историю Красного проспекта
- 🎭 Посетить знаковые театры
- 🏛️ Увидеть архитектурные памятники
- 🕍 Погрузиться в купеческую жизнь
- 🗺️ Ощутить дух сибирского Чикаго
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Сибирское подворье
- Театр оперы и балета
- Здание городского торгового корпуса
- Сквер Героев революции
- Часовня Николая Чудотворца
- Дом на Красном
- Собор Александра Невского
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сибирское подворье — первый новосибирский «небоскрёб»
- Театр оперы и балета — визитная карточка города. Вы узнаете, почему первый спектакль на этой сцене состоялся 12 мая 1945 года
- Здание городского торгового корпуса. Вы представите, как выглядел один из первых бизнес-центров Новосибирска
- Сквер Героев революции — Марсово поле Новосибирска
- Часовня Николая Чудотворца, которая считалась центром Российской империи
- Дом на Красном — целый исторический комплекс на Красном проспекте
- Собор Александра Невского — ровесник города и его первое каменное здание
А ещё вы увидите: мавзолей Ленина в Новосибирске — площадь Ленина, которую раньше называли Базарной или Ярмарочной — Первомайский сквер и знаменитый фонтан Тейтеля — Русско-Азиатский банк — дом купца Маштакова — реальное училище дома Романовых
Вы узнаете:
- Почему гимназисты дразнили воспитанников реальных училищ ваньками и картузниками
- О жизни людей, которые строили Новосибирск
- Как появлялись новые здания и кварталы
- Как на месте часовни появилась статуя комсомольца-молотобойца
- Как во время войны жители хранили эвакуированные фонды Третьяковской галереи и ещё 20 музеев
Организационные детали
Протяженность маршрута — около 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 34 туристов
Я работаю гидом-экскурсоводом с 1996 года. Люблю историю, жизнь и быт людей. И с удовольствие делюсь своими знаниями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
10 авг 2025
Потрясающая экскурсия, очень много исторической информации, рассказанной с большой любовью к городу
Слушала открыв рот, время пролетело незаметно
Светлана, спасибо Вам большое!
Дата посещения: 4 августа 2025
Е
Елена
6 ноя 2025
Первый раз были в Новосибирске с внучкой и решили узнать о городе на экскурсии. Светлана- настоящий профессионал: интересно, доступно, очень подробно и увлекательно рассказала о многих местах проспекта. Время пролетело незаметно. В следующий приезд обязательно обратимся к Светлане, чтобы узнать историю города от железнодорожного вокзала. Спасибо большое!
А
Анжелика
3 ноя 2025
Светлана провела очень познавательную и интересную экскурсию.
Ирина
3 ноя 2025
Спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно рассказывала о городе и его жителях. С головой, что называется, окуналась в прошлое время и его события))) легкая прогулка с вкусными душевными историями. Рекомендую 👏
К
Коршак
12 окт 2025
Очень понравилась экскурсия со Светланой. Много интересной информации, фактов и мифы. Программа интересная, не было сухого озвучивания фактов. Периодически ненавязчиво Светлана задавала вопросы, хороший прием для вовлечения и понимания не наскусила ли человеку программа. Удобный пеший маршрут.
М
Марина
11 окт 2025
Спасибо, Светлана! Прекрасный очень знающий профессиональный экскурсовод!
А
Анна
10 окт 2025
Хорошая экскурсия, приятный экскурсовод. Рекомендуем 👍
Е
Елена
5 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов из истории не только города, но и страны. Время пролетело незаметно. Светлане удалось погрузить меня в старый город. Рекомендую!
З
Зубкова
5 окт 2025
Спасибо огромное Светлане! Очень интересная и познавательная экскурсия по центру города. Видно, что любит свой город и пытается заинтересовать туристов! 2 часа пролетели незаметно! Место выбрано очень удачно - можно сразу же пойти в художественный и краеведческий музеи! Что я и сделала)) когда ходила и смотрела экспонаты в голове всплывало - о, а я это уже знаю)) хороших вам туристов!!
Ева
3 окт 2025
Приятное знакомство с городом между самолетами. Светлана показала город разных эпох. События, люди, все, что формировало облик Новосибирска
Irina
19 сен 2025
Хочу поблагодарить Светлану за замечательную экскурсию по Новосибирску 🌟
Светлана была очень дружелюбной и внимательной, отвечала на все вопросы и делала атмосферу легкой и комфортной.
Особенно понравилось, что Светлана рассказала много интересных и необычных фактов о городе. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Отличный способ узнать Новосибирск с новой стороны, рекомендую)
С
Светлана
17 сен 2025
Прогулка по Красному проспекту Новосибирска была интересной, познавательной и приятной. Гид Светлана увлекательно рассказывала и показывала интересные места Красного проспекта, согласно программе тура. Очень благодарна за экскурсию.
М
Марина
7 сен 2025
Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно, можно было свободно обсуждать и задавать вопросы. В Новосибирске бывала проездом, мне было интересно узнать об истории города, его архитектуре и людях. Понравились фотографии, которые были у Светланы в альбоме. В целом, ожидания оправдались.
Анастасия
1 авг 2025
Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)
К
Клодчик
26 июл 2025
Хочется выразить огромную благодарность Светлане за замечательную экскурсию. Любовь к родному городу, глубокое знание истории, несомненный талант рассказчика позволили посмотреть на Новосибирск другим взглядом. Предыдущие два визита в город оставили не самые приятные впечатления, благодаря Светлане, я начала влюбляться в город.
