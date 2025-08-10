А Анна Потрясающая экскурсия, очень много исторической информации, рассказанной с большой любовью к городу

Слушала открыв рот, время пролетело незаметно

Светлана, спасибо Вам большое!

Е Елена Первый раз были в Новосибирске с внучкой и решили узнать о городе на экскурсии. Светлана- настоящий профессионал: интересно, доступно, очень подробно и увлекательно рассказала о многих местах проспекта. Время пролетело незаметно. В следующий приезд обязательно обратимся к Светлане, чтобы узнать историю города от железнодорожного вокзала. Спасибо большое!

А Анжелика Светлана провела очень познавательную и интересную экскурсию.

Ирина Спасибо Светлане за экскурсию! Очень интересно рассказывала о городе и его жителях. С головой, что называется, окуналась в прошлое время и его события))) легкая прогулка с вкусными душевными историями. Рекомендую 👏

К Коршак Очень понравилась экскурсия со Светланой. Много интересной информации, фактов и мифы. Программа интересная, не было сухого озвучивания фактов. Периодически ненавязчиво Светлана задавала вопросы, хороший прием для вовлечения и понимания не наскусила ли человеку программа. Удобный пеший маршрут.

М Марина Спасибо, Светлана! Прекрасный очень знающий профессиональный экскурсовод!

Прогулка была очень интересная, познавательная и теплая, несмотря на Октябрьский мороз

А Анна Хорошая экскурсия, приятный экскурсовод. Рекомендуем 👍

Е Елена Очень понравилась экскурсия. Светлана очень ярко и живо рассказывает историю Новосибирска. Много узнала малоизвестных фактов из истории не только города, но и страны. Время пролетело незаметно. Светлане удалось погрузить меня в старый город. Рекомендую!

З Зубкова Спасибо огромное Светлане! Очень интересная и познавательная экскурсия по центру города. Видно, что любит свой город и пытается заинтересовать туристов! 2 часа пролетели незаметно! Место выбрано очень удачно - можно сразу же пойти в художественный и краеведческий музеи! Что я и сделала)) когда ходила и смотрела экспонаты в голове всплывало - о, а я это уже знаю)) хороших вам туристов!!

Ева Приятное знакомство с городом между самолетами. Светлана показала город разных эпох. События, люди, все, что формировало облик Новосибирска

Остались чудесные впечатления от прогулки.

Irina Хочу поблагодарить Светлану за замечательную экскурсию по Новосибирску 🌟

Светлана была очень дружелюбной и внимательной, отвечала на все вопросы и делала атмосферу легкой и комфортной.

Особенно понравилось, что Светлана рассказала много интересных и необычных фактов о городе. Экскурсия прошла на одном дыхании.

Отличный способ узнать Новосибирск с новой стороны, рекомендую)

С Светлана Прогулка по Красному проспекту Новосибирска была интересной, познавательной и приятной. Гид Светлана увлекательно рассказывала и показывала интересные места Красного проспекта, согласно программе тура. Очень благодарна за экскурсию.

С уважением, Светлана из Хабаровска.

М Марина Светлана - профессиональный гид, чувствуются глубокие знания истории, умение подавать материал. Экскурсия была вдвоём, гуляли неспешно, можно было свободно обсуждать и задавать вопросы. В Новосибирске бывала проездом, мне было интересно узнать об истории города, его архитектуре и людях. Понравились фотографии, которые были у Светланы в альбоме. В целом, ожидания оправдались.

Анастасия



Но ко мне приехала подруга из Томска, и мы, читать дальше задумавшись о том, как бы развлечься, решили пойти на экскурсию по городу.



Как мы были правы!!!!



Нам досталась совершенно чудесный невероятный экскурсовод Светлана.



В стремлении узнать историю города нас не остановила даже погода - примерно в начале экскурсии начался страшный ливень, но мы - Светлана нас в этом очень поддержала- героически стояли под зонтом и деревьями и внимали нашему гиду- она пела как птица!!



Столько невероятных подробностей и тайн мы узнали!!!



И об устройстве Центробанка, и о первом трамвае и титаническим труде первых вагоновожатых, про необыкновенные судьбы архитекторов- Владимир Тейтель, спроектировавший первый фонтан, Николай Тихомиров, построивший собор Александра Невского, и конечно Андрей Дмитриевич Крючков, благодаря которому облик города сложился именно таким, каким мы его знаем и сейчас.



Сквер героев Революции, Часовня на Красном проспекте, старые купеческие дома, значение конструктивизма для архитектуры и жителей Новосибирска, легенда про чертов камень, большой пожар 1909 года и пьяный солдатский бунт 1917, ужасная судьба Дуси Ковальчук, и строительство Оперного театра.



У Светланы очень красивый приятного тембра голос, грамотная речь, увлекательная манера изложения материала.

Прекрасное послевкусие после проведенных совместно почти 3 часов.



Желаем Светлане дальнейшего творческого развития, классных экскурсантов, а нам - ещё раз встретиться на новых тематических экскурсиях. Я живу в Новосибирске уже 23 года, и к своему стыду совершенно ничего не знала про город, который стал мне вторым домом)Но ко мне приехала подруга из Томска, и мы,