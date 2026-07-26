Отправимся исследовать Новосибирск с воды — именно отсюда лучше всего ощущается масштаб Оби и самого города. Во время прогулки на катере пройдём под шестью мостами — и вы поймёте, как река, вокруг которой вырос город, до сих пор определяет его облик и характер.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Новосибирске

Описание экскурсии

Пройдём по Оби вдоль центра Новосибирска.

Перед вами откроется панорама шести мостов, каждый из которых сыграл свою роль в развитии города.

Вы увидите пролёт царского железнодорожного моста конца 19 века — именно его строительство положило начало Новосибирску.

И узнаете, как великая сибирская река определила историю и современный облик города.

Организационные детали