Отправимся исследовать Новосибирск с воды — именно отсюда лучше всего ощущается масштаб Оби и самого города.
Во время прогулки на катере пройдём под шестью мостами — и вы поймёте, как река, вокруг которой вырос город, до сих пор определяет его облик и характер.
Во время прогулки на катере пройдём под шестью мостами — и вы поймёте, как река, вокруг которой вырос город, до сих пор определяет его облик и характер.
Описание экскурсии
Пройдём по Оби вдоль центра Новосибирска.
Перед вами откроется панорама шести мостов, каждый из которых сыграл свою роль в развитии города.
Вы увидите пролёт царского железнодорожного моста конца 19 века — именно его строительство положило начало Новосибирску.
И узнаете, как великая сибирская река определила историю и современный облик города.
Организационные детали
- На катере есть средства безопасности
- В случае плохой погоды я предложу отменить или перенести прогулку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 399 туристов
Историк, профессиональный гид. Специалист по дореволюционной истории Новосибирска, автор научных статей и книги о Ново-Николаевске. Коренная сибирячка, в Новосибирске живу более 20 лет.
Входит в следующие категории Новосибирска
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