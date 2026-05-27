Во время вечернего круиза вы увидите Новосибирск с необычного ракурса — с палубы теплохода. Вас ждут панорамы мостов, огни высоток, мягкий закатный свет и атмосфера вечера на воде.
Прогулку сопровождают рассказы гида о прошлом и настоящем Новосибирска, а живая музыка создаёт особое настроение.
Описание экскурсии
Когда солнце медленно уходит за мосты, дневная суета растворяется в бликах воды, город зажигает огни, а Обь превращается в огромную зеркальную ленту, отражающую закатное небо и подсвеченные набережные.
Вы пройдёте по главному руслу реки и увидите Новосибирск в мягком вечернем освещении. С палубы теплохода откроется вид на оранжевое небо, отражения солнца в воде и силуэты мостов на фоне заката.
На маршруте вы увидите знаковые виды Новосибирска и его современный силуэт. В программе — интересные факты, городские легенды и истории о прошлом и настоящем.
Музыкальное сопровождение создаст уютную атмосферу, особенно если будет выступать саксофонист.
Организационные детали
- Детский билет действует для детей от 4 до 13 лет. Дети до 3 лет — бесплатно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Расписание рейсов
- Май: четверг и суббота в 20:00
- Июнь — август: среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 21:00
- Сентябрь: четверг и суббота в 20:00
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Детский билет от 4 до 13 лет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 340 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.
Входит в следующие категории Новосибирска
