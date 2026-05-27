Во время вечернего круиза вы увидите Новосибирск с необычного ракурса — с палубы теплохода. Вас ждут панорамы мостов, огни высоток, мягкий закатный свет и атмосфера вечера на воде. Прогулку сопровождают рассказы гида о прошлом и настоящем Новосибирска, а живая музыка создаёт особое настроение.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Когда солнце медленно уходит за мосты, дневная суета растворяется в бликах воды, город зажигает огни, а Обь превращается в огромную зеркальную ленту, отражающую закатное небо и подсвеченные набережные.

Вы пройдёте по главному руслу реки и увидите Новосибирск в мягком вечернем освещении. С палубы теплохода откроется вид на оранжевое небо, отражения солнца в воде и силуэты мостов на фоне заката.

На маршруте вы увидите знаковые виды Новосибирска и его современный силуэт. В программе — интересные факты, городские легенды и истории о прошлом и настоящем.

Музыкальное сопровождение создаст уютную атмосферу, особенно если будет выступать саксофонист.

Организационные детали

Детский билет действует для детей от 4 до 13 лет. Дети до 3 лет — бесплатно

С вами будет один из гидов нашей команды

Расписание рейсов