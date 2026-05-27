Вы проедете по всем ключевым мостам Новосибирска и познакомитесь с главными локациями.
В программе — парадные площади и тихие улочки, масштабные памятники и образцы конструктивизма, а также неожиданные истории и факты.
Как строительство моста дало толчок появлению города? Почему здания меняли назначение? И где искать секретные архитектурные детали? Об этом — при встрече!
В программе — парадные площади и тихие улочки, масштабные памятники и образцы конструктивизма, а также неожиданные истории и факты.
Как строительство моста дало толчок появлению города? Почему здания меняли назначение? И где искать секретные архитектурные детали? Об этом — при встрече!
Описание экскурсии
- Увидим мост «Струны города» с пилоном в форме буквы «Н», символизирующей Новосибирск, науку и надёжность.
- Оценим масштаб Бугринского моста с его впечатляющим пролётом.
- Проедем по Красному проспекту — главной магистрали Новосибирска.
- Проедем по улице Ленина — оживлённой городской артерии, где летом звучит живая музыка и царит почти европейская атмосфера.
- Объедем вокруг весь Новосибирский театр оперы и балета — крупнейший музыкальный театр России.
- Увидим к Театру кукол — в прошлом это было школьное здание.
- Увидим Монумент Славы — мощный мемориальный ансамбль с фигурой скорбящей женщины и именами 30 266 погибших новосибирцев.
- Увидим Стоквартирный дом — знаковый жилой комплекс с продуманной системой квартир разного типа.
- Обсудим архитектуру конструктивизма — одну из самых выразительных страниц в облике города.
Я расскажу
- Как возник Новосибирск и какую роль в этом сыграли мосты.
- Что скрывают городские легенды о знаковых местах.
- Как шло развитие транспортной системы города.
Организационные детали
- Поедем на удобном кроссовере.
- Все объекты осматриваем снаружи.
- Есть расширенный вариант программы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Красного проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Работаю вместе с супругом-водителем: вместе возим всех любознательных в различные красивые места. Предлагаем приключения как по Новосибирской области, так и по Алтаю. Если у вас есть места, о которых вы мечтаете, то можем проработать персональную поездку. В общем, звоните, на все вопросы ответим, поболтаем, всё обсудим, нужно новое — придумаем!
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «Самые удивительные места Новосибирска: мосты, дома и улицы за 1,5 часа»
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборГлавное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 04:30
29 мая в 00:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
Оцените главные места Новосибирска: проспекты, храмы, набережную. Узнайте историю и современность города, его значение для страны
Начало: У Оперного театра
29 мая в 09:00
2 июн в 09:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нескучная обзорная по Новосибирску
Путешествие по Новосибирску, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о мостах, архитектуре и легендах города
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Пять мостов Новосибирска: сплав по Оби на сапах или каяках
Отправьтесь в водное путешествие по Оби, проходя под пятью мостами Новосибирска. Узнайте историю города и получите оригинальный сувенир
Завтра в 12:00
30 мая в 12:00
7000 ₽ за человека
от 4000 ₽ за экскурсию