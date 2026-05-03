«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)

Откройте для себя Новосибирск с палубы теплохода на исторической речной прогулке по Оби! За два часа вы увидите главные мосты города, услышите увлекательные истории о первом селе Кривощёково и спорте на воде в 30-х годах. Узнаете, где сдавали нормы ГТО и зачем коров возили на остров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание аудиогида

Речное путешествие по Оби

Вы отправитесь в двухчасовую прогулку на теплоходе по главной сибирской реке — Оби. С воды вам откроются уникальные ракурсы на город.

Семь мостов и их история

Вы проплывёте под знаменитыми новосибирскими мостами: Коммунальным, Димитровским, Железнодорожным, Метромостом, Бугринским и малоизвестным Комсомольским. Узнаете, как и зачем они были построены и какие события с ними связаны.

Кривощёково

Маршрут проходит мимо района Кривощёково — места, где началась история города. Здесь с 1746 года стоял молитвенный дом, потом — церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска.

Остров Коровий и забытые уголки города

Вы услышите легенды об острове Коровий, где в начале 20 века жители держали коров и получали рекордные надои, и узнаете, где раньше был центр водного спорта.

Аудиогид с историей города

Сопровождать вас будет рассказ, подготовленный совместно с Музеем Новосибирска. Всё — в формате лёгкого и увлекательного аудиоспектакля, который понравится и взрослым, и детям.

Комфорт в любую погоду

На борту две палубы: тёплая закрытая и открытая с навесом — вы сможете наслаждаться видом на город в любом настроении природы.

Организационные детали