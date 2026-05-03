«Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)
Увидеть город с воды и раскрыть неожиданные факты из его истории
Откройте для себя Новосибирск с палубы теплохода на исторической речной прогулке по Оби! За два часа вы увидите главные мосты города, услышите увлекательные истории о первом селе Кривощёково и спорте на воде в 30-х годах. Узнаете, где сдавали нормы ГТО и зачем коров возили на остров.
Вы отправитесь в двухчасовую прогулку на теплоходе по главной сибирской реке — Оби. С воды вам откроются уникальные ракурсы на город.
Семь мостов и их история
Вы проплывёте под знаменитыми новосибирскими мостами: Коммунальным, Димитровским, Железнодорожным, Метромостом, Бугринским и малоизвестным Комсомольским. Узнаете, как и зачем они были построены и какие события с ними связаны.
Кривощёково
Маршрут проходит мимо района Кривощёково — места, где началась история города. Здесь с 1746 года стоял молитвенный дом, потом — церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска.
Остров Коровий и забытые уголки города
Вы услышите легенды об острове Коровий, где в начале 20 века жители держали коров и получали рекордные надои, и узнаете, где раньше был центр водного спорта.
Аудиогид с историей города
Сопровождать вас будет рассказ, подготовленный совместно с Музеем Новосибирска. Всё — в формате лёгкого и увлекательного аудиоспектакля, который понравится и взрослым, и детям.
Комфорт в любую погоду
На борту две палубы: тёплая закрытая и открытая с навесом — вы сможете наслаждаться видом на город в любом настроении природы.
Организационные детали
У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
в будние дни в 12:00 и 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00 и 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 568 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
4
2
1
1
–
S
Sveta
В хорошую погоду, чудесная прогулка.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
л
любовь
Очень неразборчиво и тихо читается текст. Половину не поняли. В прошлом году этот же текст читал женский голос, было отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень порадовала экскурсия! По реке Обь плыли вдоль города Новосибирск, любовались видами и слушали аудиогид, который очень увлекательно и познавательно рассказал про исторические факты. Периодически звучала приятная музыка, которая располагала к созерцанию. Проплыли под всеми мостами, что добавляет "изюминку" к экскурсии. Рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
От экскурсии остались не очень положительные впечатления и эмоции. Аудиогид не соответствовал тем окрестностям, которые проходили на теплоходе. Было много материала о мостах и зданиях, до которых нам было еще идти и идти. Не структурированно. До последнего железнодорожного моста мы даже не дошли, развернулись раньше.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Все отлично, аудиогид и информация от него не нудная. На теплоходе можно купить прохладительные напитки, чай, кофе, есть закрытая и открытая палуба, отличный обзор. 1.5 часа в пути пролетают незаметно, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Ефремова
Все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на ««Семь мостов Новосибирска»: аудиоэкскурсия на теплоходе (без гида)»