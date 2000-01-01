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Мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история»

Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Вы побываете в музее, который не имеет аналогов в мире.

«Россия — Моя история» — это мультимедийное чудо, которое даёт ощущение буквального погружения в прошлое.

Сотни «живых экспонатов», тысячи историй и новые впечатления — всё это ждёт вас на экскурсии 🧭 по историческому парку.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история»
Мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история»

Что вы увидите

  • Парк-музей «Россия — Моя история»
Мультимедийный исторический парк-музей
Приглашаю школьников посетить мультимедийный исторический парк-музей «Россия - Моя история». В парке 🌳 развернуты 4 виртуальные экспозиции на плазменных экранах. Это «Рюриковичи», «Романовы», «20 век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «20 век. 1945–2000 годы».
Площадь экспозиции составляет 4014 кв. м. Это гигантская интерактивная выставка, основанная преимущественно на проекционных эффектах. Здесь используются новые типы носителей, как, например, интерактивные столы, с помощью которых возможно слой за слоем погружаться вглубь веков. Все «экспонаты» можно трогать руками. Один из популярных объектов выставки - «живая» книга, в которой изображение появляется как по волшебству-на пустых страницах. Этот проект не имеет аналогов в мире, мультимедийное чудо, дающее ощущение путешествия во времени.
Мини-экскурсия по пути в музей
По пути в музей 🖼 мы сделаем остановки у некоторых городских достопримечательностей 🏛️ и поговорим о истории 📖 возникновения и последующего развития нашего города на Оби, ставшего за непродолжительный срок самым крупным мегаполисом Сибирского Федерального округа, а также о известных людях, которым Новосибирск обязан своим рождением.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Аренда автобуса (стоимость зависит от численности группы)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история»
Мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история»
Мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история»
Мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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