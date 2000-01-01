Мультимедийный исторический парк-музей

Приглашаю школьников посетить мультимедийный исторический парк-музей «Россия - Моя история». В парке 🌳 развернуты 4 виртуальные экспозиции на плазменных экранах. Это «Рюриковичи», «Романовы», «20 век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе» и «20 век. 1945–2000 годы».

Площадь экспозиции составляет 4014 кв. м. Это гигантская интерактивная выставка, основанная преимущественно на проекционных эффектах. Здесь используются новые типы носителей, как, например, интерактивные столы, с помощью которых возможно слой за слоем погружаться вглубь веков. Все «экспонаты» можно трогать руками. Один из популярных объектов выставки - «живая» книга, в которой изображение появляется как по волшебству-на пустых страницах. Этот проект не имеет аналогов в мире, мультимедийное чудо, дающее ощущение путешествия во времени.

Мини-экскурсия по пути в музей

По пути в музей 🖼 мы сделаем остановки у некоторых городских достопримечательностей 🏛️ и поговорим о истории 📖 возникновения и последующего развития нашего города на Оби, ставшего за непродолжительный срок самым крупным мегаполисом Сибирского Федерального округа, а также о известных людях, которым Новосибирск обязан своим рождением.