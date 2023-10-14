Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи

Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях

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Ответы на вопросы
Новосибирск всегда был имперским городом.

В том месте, где он родился, мы перечислим его возможные имена — от Красного Курултая до Партизанополя, от Краснозоринска до Сибчикаго.

Увидим здания, в которых происходили неоднозначные события, и назовëм имена личностей, к ним причастных.
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • как в 1926 году родился Новосибирск и почему обрёл именно такое имя;
  • почему долго строился Госбанк и отчего на его строительство не хватило денег;
  • почему призрак Чёрного комиссара бродит по дому купца Крюкова — организатора первых мест «интимного отдыха»;
  • чему учили девочек в женской гимназии Павлы Смирновой;
  • почему инженер Гарин-Михайловский никак не может считаться «отцом города» и откуда пошла эта байка.

Вы увидите:

  • роскошный дом первого старосты Ивана Сурикова;
  • кинотеатр «Победа», построенный в стиле сталинского ампира;
  • домик Сергея Кирова — не последнего человека в истории Новосибирска;
  • место суда над кровавым бароном Штернбергом фон Унгерном, мечтавшим возродить империю Чингизидов;
  • первый новосибирский отель для иностранцев — с ошибкой в названии;
  • настоящий имперский вокзал — визитную карточку города.

Организационные детали

Максимальное количество участников — 6 человек (кроме детей до 14 лет). Экскурсию можно провести для большего числа людей: доплата за каждого дополнительного человека — 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Первомайском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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