Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Новосибирск всегда был имперским городом.
В том месте, где он родился, мы перечислим его возможные имена — от Красного Курултая до Партизанополя, от Краснозоринска до Сибчикаго.
Увидим здания, в которых происходили неоднозначные события, и назовëм имена личностей, к ним причастных.
В том месте, где он родился, мы перечислим его возможные имена — от Красного Курултая до Партизанополя, от Краснозоринска до Сибчикаго.
Увидим здания, в которых происходили неоднозначные события, и назовëм имена личностей, к ним причастных.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
22
окт
окт
29
окт
окт
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
11
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- как в 1926 году родился Новосибирск и почему обрёл именно такое имя;
- почему долго строился Госбанк и отчего на его строительство не хватило денег;
- почему призрак Чёрного комиссара бродит по дому купца Крюкова — организатора первых мест «интимного отдыха»;
- чему учили девочек в женской гимназии Павлы Смирновой;
- почему инженер Гарин-Михайловский никак не может считаться «отцом города» и откуда пошла эта байка.
Вы увидите:
- роскошный дом первого старосты Ивана Сурикова;
- кинотеатр «Победа», построенный в стиле сталинского ампира;
- домик Сергея Кирова — не последнего человека в истории Новосибирска;
- место суда над кровавым бароном Штернбергом фон Унгерном, мечтавшим возродить империю Чингизидов;
- первый новосибирский отель для иностранцев — с ошибкой в названии;
- настоящий имперский вокзал — визитную карточку города.
Организационные детали
Максимальное количество участников — 6 человек (кроме детей до 14 лет). Экскурсию можно провести для большего числа людей: доплата за каждого дополнительного человека — 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Первомайском сквере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 140 туристов
Опыт работы в туризме - 20 лет, начинал в качестве гида туристской компании "АФРИКА" (Новосибирск), работал с российскими и зарубежными туристами по линии Комитета по туризму администрации НСО. В 2023 году получил диплом государственного образца о прохождении профессиональной переподготовки в АНО ДПО "Учебно-консультационный центр "Алгоритм-С" по специальности "экскурсовод". Активно сотрудничаю с Железнодорожным филиалом Музея Города Новосибирска, с директором Алексеем Авдеевым, консультирую ряд музейных экспозиций. С 2003 года я состою в Союзе журналистов РФ, работаю корреспондентом в ряде новосибирских СМИ и являюсь руководителем проекта авторских экскурсий по Новосибирску и другим городам региона. К экскурсоводческой деятельности меня привело увлечение краеведением и историей Сибири и родного города. Я собрал большой фактический материал, тесно работая с коллегами своего отца — доктора исторических наук, профессора, сибиреведа — и его богатейшей библиотекой. Так, в 2008 году меня пригласили в качестве консультанта в съемках учебно-исторического фильма о Бердске. С 2004 года веду экскурсии, участвую в публичных выступлениях, мастер-классах и спецкурсах. Буду рад познакомить вас с поразительной столицей великой Сибири.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Ночные
Летние
Вокзал Главный
Популярные места
Для студентов
Похожие туры из Новосибирска
Индивидуальная
3 часа
Красный проспект - сердце Новосибирска
Проехать по самой длинной прямой улице в мире и увидеть ее главные достопримечательности
по согласованию с гостями
Завтра
9 окт
10 окт
11 окт
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Полюбоваться Новосибирском в свете иллюминации, посетить знаковые места и проехаться по всем мостам
в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
от 5 200₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
Прогуляться по страницам истории города и узнать, как он стал столицей Сибири
в сквере им. Крячкова
Завтра
9 окт
10 окт
11 окт
3 800₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду