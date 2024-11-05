Город, возникший на пересечении торговых путей, во многом обязан своим появлением предпринимателям, которые сделали из него экономический и промышленный центр.
На прогулке мы поговорим, как здесь развивалась торговля во времена Российской империи, как продавали товары в советский период и какие всемирно известные бренды начинали свой путь в Новосибирске.
На прогулке мы поговорим, как здесь развивалась торговля во времена Российской империи, как продавали товары в советский период и какие всемирно известные бренды начинали свой путь в Новосибирске.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Площадь Свердлова — центр торговли Ново-Николаевска. Я расскажу об особенностях ведения бизнеса в нашем городе и людях, которые им занимаются.
Красный проспект и прилегающие к нему улицы — первые кварталы, где открывали лавки и универсальные магазины.
Коммунистическая улица, где жили самые состоятельные предприниматели. Вы узнаете, почему они выбирали именно это место.
Проспект Димитрова — деловой центр современного Новосибирска, место передела собственности в начале 90-х годов. Я расскажу, какие ниши здесь стартовали.
Площадь Ленина — центр торговли Новосибирска в советское время, где были самые крупные универсамы. Вы услышите, что в них продавали и что производилось на местных заводах.
Организационные детали
- По окончании экскурсии вы получите небольшой подарок
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Для 1-4 человек
|2 200 ₽
|Для 5-15 человек
|1 600 ₽
|Для 16 человек и больше
|19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 114 туристов
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать приЗадать вопрос
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