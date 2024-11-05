Город, возникший на пересечении торговых путей, во многом обязан своим появлением предпринимателям, которые сделали из него экономический и промышленный центр. На прогулке мы поговорим, как здесь развивалась торговля во времена Российской империи, как продавали товары в советский период и какие всемирно известные бренды начинали свой путь в Новосибирске.

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Ваш гид в Новосибирске

Егор Ваш гид в Новосибирске

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Площадь Свердлова — центр торговли Ново-Николаевска. Я расскажу об особенностях ведения бизнеса в нашем городе и людях, которые им занимаются.

Красный проспект и прилегающие к нему улицы — первые кварталы, где открывали лавки и универсальные магазины.

Коммунистическая улица, где жили самые состоятельные предприниматели. Вы узнаете, почему они выбирали именно это место.

Проспект Димитрова — деловой центр современного Новосибирска, место передела собственности в начале 90-х годов. Я расскажу, какие ниши здесь стартовали.

Площадь Ленина — центр торговли Новосибирска в советское время, где были самые крупные универсамы. Вы услышите, что в них продавали и что производилось на местных заводах.

Организационные детали