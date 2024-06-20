Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новосибирску
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: У театра «НОВАТ»
22 мар в 11:00
23 мар в 11:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
Завтра в 16:00
15 мар в 10:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Побывать в городе-музее конструктивизма с влюблённым в него историком-сибиряком
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Завтра в 10:00
11 мар в 10:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 июня 2024Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.
- ООльга23 марта 2024Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Первомайский сквер»
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