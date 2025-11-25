Индивидуальная
до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 04:00
11 дек в 00:30
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новосибирский зоопарк - территория добра
Познакомиться с жителями одного из крупнейших зоопарков России в компании бывшего сотрудника
Начало: У зоопарка
Сегодня в 10:00
13 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
- ННаталья25 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Я узнала много нового о животных, даже о которых я думала что знаю всё. Юлия прекрасный рассказчик и знаток питомцев зоопарка. Думаю, что экскурсия понравится всем - и взрослым и, конечно, детям.
