Н Наталья

Очень понравилась экскурсия! Я узнала много нового о животных, даже о которых я думала что знаю всё. Юлия прекрасный рассказчик и знаток питомцев зоопарка. Думаю, что экскурсия понравится всем - и взрослым и, конечно, детям.