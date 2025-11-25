Мои заказы

Новосибирский зоопарк – экскурсии в Новосибирске

Найдено 4 экскурсии в категории «Новосибирский зоопарк» в Новосибирске, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 04:00
11 дек в 00:30
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Новосибирский зоопарк - территория добра
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Новосибирский зоопарк - территория добра
Познакомиться с жителями одного из крупнейших зоопарков России в компании бывшего сотрудника
Начало: У зоопарка
Сегодня в 10:00
13 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Новосибирск. Знакомство
Пешая
2 часа
-
20%
89 отзывов
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 ноября 2025
    Новосибирский зоопарк - территория добра
    Очень понравилась экскурсия! Я узнала много нового о животных, даже о которых я думала что знаю всё. Юлия прекрасный рассказчик и знаток питомцев зоопарка. Думаю, что экскурсия понравится всем - и взрослым и, конечно, детям.
    Очень понравилась экскурсия! Я узнала много нового о животных, даже о которых я думала что знаюОчень понравилась экскурсия! Я узнала много нового о животных, даже о которых я думала что знаюОчень понравилась экскурсия! Я узнала много нового о животных, даже о которых я думала что знаю

