Деревня Нижнекаменка

Гостям предстоит пересечь Обское водохранилище на пароме, один или два раза.

В деревне Нижнекаменка они прогуляются до пруда с лягушками и маленького водопадика на месте древней мельницы, которая там существует уже сотни лет. Сама деревня была основана еще в начале 18 века.

Бирюзовое Мраморное озеро

Далее гости побывают на Мраморном озере в селе Абрашино. Озеро образовалось на месте бывшего мраморного карьера, что объясняет необычный цвет воды. В озере можно купаться, а также прокатиться по нему на весельной лодке или катамаране.

Храм села Чингисы

Затем мы едем до села Чингисы, где смотрим старейший в Новосибирской области храм, расположенный на острове. Остров сформировался в результате затопления местности при строительстве Обского водохранилища.

Село Спирино и Заволокинская деревня

Далее переплываем Обское водохранилище на пароме до села Спирино, где любуемся диковинной старинной печью прямо посередине леса, а затем едем обратно в Новосибирск. В селе Новый Шарап останавливаемся в Заволокинской деревне, где можно полюбоваться деревянными скульптурами и фигурами. Осматриваем часовню преподобного Геннадия и памятник Заволокину.

Возможна и другая версия тура: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом.

Экскурсия доступна с конца мая по конец сентября.

Важная информация

Если вы собираетесь купаться, не забудьте купальники и полотенца.