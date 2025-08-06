Вы пересечете Обское водохранилище на пароме, посетите села и деревни с памятными достопримечательностями.
Увидите Мраморное озеро с необычным цветом воды, где можно искупаться или прокатиться на весельной лодке или катамаране.
Узнаете историю деревни Нижнекаменка, которая была основана еще в начале XVIII века и стоит на месте древней мельницы.
Увидите Мраморное озеро с необычным цветом воды, где можно искупаться или прокатиться на весельной лодке или катамаране.
Узнаете историю деревни Нижнекаменка, которая была основана еще в начале XVIII века и стоит на месте древней мельницы.
Описание экскурсииДеревня Нижнекаменка Гостям предстоит пересечь Обское водохранилище на пароме, один или два раза. В деревне Нижнекаменка они прогуляются до пруда с лягушками и маленького водопадика на месте древней мельницы, которая там существует уже сотни лет. Сама деревня была основана еще в начале 18 века. Бирюзовое Мраморное озеро Далее гости побывают на Мраморном озере в селе Абрашино. Озеро образовалось на месте бывшего мраморного карьера, что объясняет необычный цвет воды. В озере можно купаться, а также за дополнительную плату прокатиться по нему на весельной лодке или катамаране. Храм села Чингисы Затем мы едем до села Чингисы, где смотрим старейший в Новосибирской области храм, расположенный на острове. Остров сформировался в результате затопления местности при строительстве Обского водохранилища. Село Спирино и Заволокинская деревня Далее переплываем Обское водохранилище на пароме до села Спирино, где любуемся диковинной старинной печью прямо посередине леса, а затем едем обратно в Новосибирск. В селе Новый Шарап останавливаемся в Заволокинской деревне, где можно полюбоваться деревянными скульптурами и фигурами. Осматриваем часовню преподобного Геннадия и памятник Заволокину. Важная информация • Если вы собираетесь купаться, не забудьте купальники и полотенца.
- Возможна и другая версия экскурсии: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом.
- Экскурсия доступна с конца мая по конец сентября.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Нижнекаменка
- Мраморное озеро
- Село Чингисы
- Село Спирино
- Заволокинская деревня
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт,
- Билеты на паром.
Что не входит в цену
- Обед/перекус
Место начала и завершения?
Красный проспект, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Замечательно провели время! Огромное спасибо Марии за интересное, разнообразное и познавательное путешествие и индивидуальный подход. За день мы посмотрели и море, и реки, и леса, и чудесное озеро, и скалы,
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А
Очень понравилоюась экскурсия. Живописные места, комфортный автомобиль, приятный водитель, профессиональный гид.
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