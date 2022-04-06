Ордынское кольцо - по памятным местам

Вы пересечете Обское водохранилище на пароме, один или два раза

Индивидуальная
Вы пересечете Обское водохранилище на пароме, один или два раза.

Посетите села и деревни с памятными достопримечательностями.

Увидите Мраморное озеро с необычным цветом воды, где можно искупаться или прокатиться на весельной лодке или катамаране.

Узнаете историю деревни Нижнекаменка, которая была основана еще в начале 18 века и стоит на месте древней мельницы.

Также возможен другой маршрут, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом.
Ордынское кольцо - по памятным местам
Ордынское кольцо - по памятным местам
Ордынское кольцо - по памятным местам
Ордынское кольцо - по памятным местам
Ордынское кольцо - по памятным местам
Ордынское кольцо - по памятным местам
Ордынское кольцо - по памятным местам

Что вас ожидает 🤩

  • Деревня Нижнекаменка
  • Мраморное озеро
  • Село Чингисы
  • Село Спирино
  • Заволокинская деревня

Деревня Нижнекаменка

Гостям предстоит пересечь Обское водохранилище на пароме, один или два раза.
В деревне Нижнекаменка они прогуляются до пруда с лягушками и маленького водопадика на месте древней мельницы, которая там существует уже сотни лет. Сама деревня была основана еще в начале 18 века.

Бирюзовое Мраморное озеро

Далее гости побывают на Мраморном озере в селе Абрашино. Озеро образовалось на месте бывшего мраморного карьера, что объясняет необычный цвет воды. В озере можно купаться, а также прокатиться по нему на весельной лодке или катамаране.

Храм села Чингисы

Затем мы едем до села Чингисы, где смотрим старейший в Новосибирской области храм, расположенный на острове. Остров сформировался в результате затопления местности при строительстве Обского водохранилища.

Село Спирино и Заволокинская деревня

Далее переплываем Обское водохранилище на пароме до села Спирино, где любуемся диковинной старинной печью прямо посередине леса, а затем едем обратно в Новосибирск. В селе Новый Шарап останавливаемся в Заволокинской деревне, где можно полюбоваться деревянными скульптурами и фигурами. Осматриваем часовню преподобного Геннадия и памятник Заволокину.
Возможна и другая версия тура: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом.
Экскурсия доступна с конца мая по конец сентября.
Важная информация
Если вы собираетесь купаться, не забудьте купальники и полотенца.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Билеты на паром
Что не входит
  • Обед/перекус
Место начала и завершения?
Красный проспект, 25
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Если вы собираетесь купаться
  • Не забудьте купальники и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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