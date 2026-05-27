Станьте ненадолго главными героями романтического фильма.
Пока вы отдыхаете на борту теплохода, за горизонт спрячется закатное солнце, а в воде появятся отражения золотых огней. В воздухе разольётся живая музыка — и начнётся летняя сибирская ночь. Вы не только насладитесь мелодиями саксофона или скрипки, но и полюбуетесь красотами Новосибирска.
Описание экскурсии
Теплоход пройдёт мимо острова Кораблик, Бугринского моста и набережной. В начале пути вы проводите закат, а затем полюбуетесь огнями ночного города, отражающимися в воде. Наслаждаться видами будете под живую музыку — саксофон или скрипку.
Организационные детали
- У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
- С вами будет капитан и экипаж
- С собой можно взять еду и безалкогольные напитки
- На борту есть бар
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Детский билет от 4 до 13 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Добролюбова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
1000 ₽ за человека