Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВлюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания
Начало: В районе жд вокзала или Оперного театра
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 19:00
13 дек в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Кругосветка по новосибирским наукоградам
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
13 дек в 15:30
14 дек в 08:00
от 10 400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Готовим по-сибирски: эксклюзивный мастер-класс в Новосибирске
Погрузитесь в мир сибирской гастрономии и создайте шедевры местной кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: У метро «Заельцовская»
11 янв в 21:00
12 янв в 15:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая прогулка по Академгородку
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 10 400 ₽ за всё до 6 чел.
