Приглашаю вас в путешествие по зимним окрестностям Новосибирска. Мы посетим Бердские скалы, водопады, посёлок Ложок со святым источником. Прогуляемся по заснеженному лесу с вековыми соснами. Поднимемся на возвышенность, где, помимо видов, вас будет ждать горячий чай. А в конце заедем на обед в русскую избу, и вы увидите традиционный быт сибирской деревни.
Описание экскурсии
Точки маршрута
- Обское водохранилище.
- Бердский залив и скалы.
- Храм и чудодейственный родник на станции Ложок.
- Два водопада.
- Русская изба со столетней историей и настоящей русской печью.
Вы узнаете:
- об освоении Сибири.
- том, как, когда и благодаря кому появился город Новосибирск, как жил наш город в прошлом веке.
- острогах и Московско-Сибирском тракте.
- золотодобыче в Сибири.
- трагической странице нашей истории — лагерях (на месте одного из таких лагерей и построили храм в Ложке).
- появлении гор и водопадов на Западно-Сибирской равнине.
Организационные детали
- Экскурсия проводится при температуре не ниже −25.
- Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
- Обед оплачивается дополнительно.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Estima.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Новосибирске
Дипломированный гид, коренной житель Новосибирска. К деятельности гидом меня привела любовь к своему краю и городу. Более 15 лет занимаюсь изучением Новосибирской области, её историей, и поиском потрясающе красивых мест. ВЗадать вопрос
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