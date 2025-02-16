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2024 году прошла обязательную аттестацию для гидов-экскурсоводов. Являюсь востребованным гидом Новосибирска. Все свои экскурсии провожу на комфортабельном автомобиле. Мои экскурсии насыщенные, легко воспринимаются путешественниками, наполненные показом многих интересных, красивых и исторических объектов. Всегда учитываю пожелания гостей по логистике маршрута и осмотру иных локаций города, не предусмотренных маршрутом. Я всегда найду, что показать в городе, даже тем, кто неоднократно посещал Новосибирск. На моих экскурсиях вы узнаете об истории города и области. О том, как жил город в разные эпохи прошлого столетия, об индустриализации, о жизни в годы ВОВ. О строительстве ГЭС, Обском водохранилище, и самое важное — об Академгородке. Об интересных фактах, мифах и рекордах. И конечно же конструктивизм. После моей экскурсии у вас сложится полная картина развития Новосибирска, вы увидите красоту улиц, узнаете, чем известен сибирский город.