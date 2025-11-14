В начале 20 века на территории Обнинска была основана уникальная трудовая колония «Бодрая жизнь».
Этот проект, созданный педагогом Станиславом Шацким, стал новаторским шагом в трудовом воспитании детей.
Экскурсия предлагает посетить ключевые места,
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальная история педагогики
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
- 🌳 Прогулка по живописным местам
- 🇪🇸 Интересные факты об испанских детях
Что можно увидеть
- Сквер С.Т. Шацкого
- Старые корпуса колонии
- Репинский овраг
- Школа № 1 имени С.Т. Шацкого
- Площадь имени И.И. Бондаренко
- Усадьба Турлики
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Сквер С. Т. Шацкого с памятным камнем в честь основания трудовой школы.
- Старые корпуса колонии: общежитие девочек, начальную школу, дома преподавателей.
- Репинский овраг, городской парк и памятный камень Испанскому детскому дому №5.
- Школу №1 имени С. Т. Шацкого и бюст педагога.
- Площадь имени И. И. Бондаренко и главное здание ФЭИ, где размещался испанский детский дом.
- Усадьбу Турлики и Нижний парк — территорию, где зарождалась «Бодрая жизнь».
Вы узнаете:
- Почему Шацкий решил стать педагогом и как появился проект трудовой колонии.
- Как дети вместе с наставниками строили «Бодрую жизнь».
- Какую роль в создании колонии сыграла Маргарита Морозова — хозяйка усадьбы Турлики.
- Откуда в Обнинске взялись испанские дети и как они здесь жили.
- Как устроена преемственность образовательной среды — от колонии до школы №1.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести в формате квеста или забронировать для большего количества участников. Детали обсудите в переписке с гидом.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе кинотеатра «Мир»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Обнинска
