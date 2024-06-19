А Анна Групповая экскурсия на север острова Ольхон Невероятные виды, ярко, таинственно, отличный водитель Сергей, ненавязчиво рассказал про быт на Ольхоне, отлично спланировал маршрут - ощущение как будто мы одни были на острове, без столпотворения машин вообще в местах остановки, на Хобое увидела нерп, отлично провела время, спасибо!

А Антон Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон читать дальше вкуснейшей ухи и угостил классными пряниками с чаем на травах. По пути увидели нерп, сусликов, много коров, лошадей и даже яка. Гид Дмитрий показал самые красивые места на юге острова, особенно впечатлил полуостров кобылья голова и сказы трезубец. Гид приготовил нам

Д Дарья Групповая экскурсия на север острова Ольхон Это просто лучшая экскурсия на острове. Таких умопомрачительных видов я не наблюдала никогда в своей жизни! Ещё нас накормили ухой, которую гид приготовил сам. Если выбираете экскурсию, берите эту!

Д Диитрий Групповая экскурсия на север острова Ольхон Нам очень понравилось!!!

Н Наталья Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон читать дальше из своей жизни, как местного жителя острова. И еще мы попили благодаря нашему гиду чистейшей бакальской воды и поели вкусной горячей ухи. Ну и конечно увидели кучу интересного. Рекомендую! Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории

А Анастасия День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.

М Максим Индивидуальная экскурсия на север Ольхона Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))

П Павел День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!

В Валерия Индивидуальная экскурсия на север Ольхона читать дальше комфорт. Ребята даже нашли газовую плитку и кастрюльку для глинтвейна. Единственный недостаток – в машине грохочет так, что ничего не слышно, но это мелочи Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать