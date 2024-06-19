Экскурсии от вашего отеля на Ольхоне

Найдено 5 экскурсий в категории «От вашего отеля» на Ольхоне, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
36 отзывов
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 300 за человека
Групповая экскурсия на север острова Ольхон
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
77 отзывов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 300 за человека
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
Мини-группа
7 часов
44 отзыва
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 000 за человека
Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 17 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 июня 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Невероятные виды, ярко, таинственно, отличный водитель Сергей, ненавязчиво рассказал про быт на Ольхоне, отлично спланировал маршрут - ощущение как будто мы одни были на острове, без столпотворения машин вообще в местах остановки, на Хобое увидела нерп, отлично провела время, спасибо!
  • А
    Антон
    18 июня 2024
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Гид Дмитрий показал самые красивые места на юге острова, особенно впечатлил полуостров кобылья голова и сказы трезубец. Гид приготовил нам
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    вкуснейшей ухи и угостил классными пряниками с чаем на травах. По пути увидели нерп, сусликов, много коров, лошадей и даже яка.

  • Д
    Дарья
    8 июня 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Это просто лучшая экскурсия на острове. Таких умопомрачительных видов я не наблюдала никогда в своей жизни! Ещё нас накормили ухой, которую гид приготовил сам. Если выбираете экскурсию, берите эту!
  • Д
    Диитрий
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия на север острова Ольхон
    Нам очень понравилось!!!
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
    Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории
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    из своей жизни, как местного жителя острова. И еще мы попили благодаря нашему гиду чистейшей бакальской воды и поели вкусной горячей ухи. Ну и конечно увидели кучу интересного. Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
  • П
    Павел
    14 февраля 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!
  • В
    Валерия
    14 февраля 2024
    Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
    Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
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    комфорт. Ребята даже нашли газовую плитку и кастрюльку для глинтвейна. Единственный недостаток – в машине грохочет так, что ничего не слышно, но это мелочи

  • А
    Алёна
    3 декабря 2023
    Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
    Нам очень понравилась экскурсия по Югу и Северу Ольхона в сопровождении гида Алексея. Обе экскурсии были индивидуальными на личном транспорте Алексея (новый патриот). Провез без толп туристов, организовал пикник с ухой и домашними настойками. Вернемся зимой! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «От вашего отеля»

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  1. Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
  2. Групповая экскурсия на север острова Ольхон
  3. День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
  4. Индивидуальная экскурсия на север Ольхона
  5. Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
  7. Скала Шаманка
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июле 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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