1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Экскурсия на внедорожнике по южному Ольхону: Приключение на Байкале
Приключение на Байкале ждет! Прокатитесь на внедорожнике по заснеженным тропам южного Ольхона и насладитесь зимним великолепием
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Уникальное путешествие на север Ольхона: от смотровых площадок до мраморных скал
Познакомьтесь с неизведанным севером Ольхона: смотровые площадки, песчаные дюны и традиционная байкальская уха ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
7 часов
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное путешествие на север Ольхона: магия Байкала
Познайте всю красоту и магию Байкала, отправившись в индивидуальное путешествие на север Ольхона на комфортабельном внедорожнике
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Путешествие по югу Ольхона и к острову Огой на внедорожнике. Величественные пейзажи и захватывающие виды ждут вас
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: По договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 июня 2024Невероятные виды, ярко, таинственно, отличный водитель Сергей, ненавязчиво рассказал про быт на Ольхоне, отлично спланировал маршрут - ощущение как будто мы одни были на острове, без столпотворения машин вообще в местах остановки, на Хобое увидела нерп, отлично провела время, спасибо!
- ААнтон18 июня 2024Гид Дмитрий показал самые красивые места на юге острова, особенно впечатлил полуостров кобылья голова и сказы трезубец. Гид приготовил нам
- ДДарья8 июня 2024Это просто лучшая экскурсия на острове. Таких умопомрачительных видов я не наблюдала никогда в своей жизни! Ещё нас накормили ухой, которую гид приготовил сам. Если выбираете экскурсию, берите эту!
- ДДиитрий5 июня 2024Нам очень понравилось!!!
- ННаталья7 апреля 2024Мне очень понравилась экскурсия-было интересно, увлекательно и вкусно) Нам рассказывали много интересностей, и не только какие-то известные факты, но истории
- ААнастасия29 марта 2024Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.
- ММаксим5 марта 2024Отличная поездка по Байкальскому льду с гидом-водителем Матвеем до мыса Хобой. Поели вкуснейшей ухи, делали остановки для катания на коньках, поцелуя Байкала. Отлично провели день))
- ППавел14 февраля 2024Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!
- ВВалерия14 февраля 2024Организация прекрасна! Галина оперативно ответила на все вопросы. Водитель Роман сделал поездку очень запоминающейся. Он внимателен к деталям, помогает создать
- ААлёна3 декабря 2023Нам очень понравилась экскурсия по Югу и Северу Ольхона в сопровождении гида Алексея. Обе экскурсии были индивидуальными на личном транспорте Алексея (новый патриот). Провез без толп туристов, организовал пикник с ухой и домашними настойками. Вернемся зимой! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «От вашего отеля»
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