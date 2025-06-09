читать дальше

на Тайоте PAV4. Очень здОрово! Удобно, комфортно, увлекательно. Игорь родился и вырос на Ольхоне, в отношении тех мест, где мы ездили, много рассказывал историй из своего детства, это очень трогательно, вообще, во время поездки мы (я, супруг и Игорь) много беседовали. Игорь показал нам интересные места по программе экскурсии и, кроме того, ещё несколько дополнительных локаций, накормил вкусной ухой из омуля и блинами с вареньем. Спасибо большое за всё организатору экскурсии Галине и Игорю.