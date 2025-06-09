Мини-группа
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
- ИИра9 июня 2025Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
- ЕЕкатерина26 марта 2025Сразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансфер по экскурсионным местам. В
- ААлександра25 августа 2024Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на юг и север острова
- ММарина23 июля 2024Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Нам повезло: была произведена замена водителя и автомобиля. В итоге мы ездили с Игорем
- ЕЕлена2 июля 2024Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
- ННадежда29 июня 2024Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
- ААлександр8 июня 2024Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
- РРоман2 июня 2024Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
- РРоман16 марта 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края.
Отдельная благодарность Сергею, было очень
- ААртем26 сентября 2023Все отлично) Стоит отметить водителя Сергея)
Спасибо за прекрасные впечатления и вкусную уху)
- ДДаниил21 августа 2023Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой и юг острова выглядел
- ВВероника9 августа 2023Отличная индивидуальная экскурсия по интересному маршруту! С каждой локации открывались шикарные виды Южной части острова Ольхон. Спасибо водителю Роману за интересные факты и легенды о достопримечательностях, а также за вкусный обед. Посещали 8 августа. Благодарим организаторов за экскурсию.
- ААлёна23 марта 2023Ездили по югу Ольхона вместе с Сергеем в 20х числах марта, остались очень довольны! Непринужденный разговор с интересными фактами о
- ЛЛена15 марта 2023Восхитительная экскурсия! Очень понравился Роман. Понравились места, необыкновенно красивые. Понравилось, что было достаточно много времени, чтобы вволю нагуляться. Уха- просто
- ССветлана12 марта 2023Прекрасная экскурсия! Наш водитель-гид Игорь сварил чудесную уху из местной рыбы Омуль и еще по нашей просьбе фотографировал нас. Все понравилось! Благодарны за экскурсию
- ССветлана1 марта 2023Благодарим водителя Ярослава! Много показал, накормил вкусной ухой и создал дружелюбную и веселую атмосферу в группе)
- ММоскалева18 сентября 2022Нас возил Сергей - коренной житель Ольхона в нескольких поколениях!
Наслушались историй о местном быте, насладились кучей видов, а ещё полакомились ухой на берегу озера:)
- ССветлана17 сентября 2022Мы очень очень довольны, очень комфортная машина, прекрасный заботливый сопровождающий, вкуснейшая уха, все супер!!! Однозначно рекомендую!!!
- ВВадим7 августа 2022Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды. Увидели южную часть острова
- ККсения12 июля 2022Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг острова Ольхон 11.07.22. Сергей -
