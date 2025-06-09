Мои заказы

Мыс Кобылья голова – экскурсии на Ольхоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Мыс Кобылья голова» на Ольхоне, цены от 3750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
13 часов
46 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
На буханке - к северу Ольхона
На машине
7 часов
271 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Байкал: путешествие по острову Ольхон
На машине
6 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
На машине
Джиппинг
13 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
6.5 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Увидеть Байкал, полюбоваться врастающими в озеро скалами и попробовать настоящую местную уху
Начало: В поселке Хужир
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
26 900 ₽ за всё до 3 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
На машине
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ира
    9 июня 2025
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
    Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰Отличная экскурсия, приятные и доброжелательные водитель и гид! Очень вкусная уха на обед 🥰
  • Е
    Екатерина
    26 марта 2025
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Сразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансфер по экскурсионным местам. В
    читать дальше

    части организации трансфера все отлично. Машина была хорошая и даже выше классом, чем оговаривалось. Водитель приехал вовремя. Еще на пути из поселка, мы объяснили что хотим посмотреть и скорректировали маршрут с водителем.
    Из рекомендаций, постарайтесь договорить на выезд на 9:00, тогда можно побывать на некоторых локациях в своей компании.

    Сразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансферСразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансферСразу с выводов, мне понравилось! Но надо осознавать, что вы берете не экскурсию, вы берете трансфер
  • А
    Александра
    25 августа 2024
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на юг и север острова
    читать дальше

    в 2 разных дня. Обе экскурсии проводил один и тот же водитель-гид, что было удобно и приятно. Особенно хочется отметить, что водитель выбирал маршрут так, чтобы разминуться с большим потоком туристов - это круто и очень удобно:)

    Если вы никогда не были на Ольхоне, советую брать 2 экскурсии на юг и на север - две части острова действительно разные, и обе интересные)

    Отличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - наОтличная экскурсия по всем основным точкам юга Ольхона. Мы брали 2 экскурсии у организатора - на
  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Экскурсия прошла очень интересно и душевно. Нам повезло: была произведена замена водителя и автомобиля. В итоге мы ездили с Игорем
    читать дальше

    на Тайоте PAV4. Очень здОрово! Удобно, комфортно, увлекательно. Игорь родился и вырос на Ольхоне, в отношении тех мест, где мы ездили, много рассказывал историй из своего детства, это очень трогательно, вообще, во время поездки мы (я, супруг и Игорь) много беседовали. Игорь показал нам интересные места по программе экскурсии и, кроме того, ещё несколько дополнительных локаций, накормил вкусной ухой из омуля и блинами с вареньем. Спасибо большое за всё организатору экскурсии Галине и Игорю.

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада, что выбрала именно Джип-тур!
    читать дальше

    не пришлось ожидать кого-либо по ходу поездки, все зависело только от нашего темпа осмотра достопримечательностей! Новый УАЗ легко лез в любую гору, спускался по крутым склонам, нас нигде не высаживали, чтобы преодолеть перевал.
    Если Вам комфортнее в маленькой группе, то выбирайте именно Джип-туры (есть как на юг, так и на север Ольхона).
    Организаторам успехов!

    Огромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я радаОгромнейшее спасибо организаторам за такую приятную экскурсию! Водитель просто умничка! Всё прошло очень замечательно! Я рада
  • Н
    Надежда
    29 июня 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Экскурсию нам проводили водитель Сергей и гид Любовь Глебовна. Нам все очень понравилось. Рекомендуем, не пожалеете
  • А
    Александр
    8 июня 2024
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую.
    Очень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендуюОчень понравилось. Маршрут интересный. На обед кормили ухой из омуля, очень вкусно. Во время обеда нас посетила лиса. Всем рекомендую
  • Р
    Роман
    2 июня 2024
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Экскурсию проводит водитель-экскурсовод, местный водитель на удобной машине, (не буханке). Поболтали на разные темы, про остров Ольхон, про то чем
    читать дальше

    живут местные, поездили по шикарным местам, ребята всё организовали, получили ровно то что ожидали. Суп был просто шикарнейший.
    Если хотите знать историю, прошлое острова, какие-то интересные факты, нанимайте дополнительно гида. В стоимость экскурсии он не входит.

  • Р
    Роман
    16 марта 2024
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Очень интересная и насыщенная экскурсия,много локаций, узнали много всего нового о природе, жизни и особенностях края.
    Отдельная благодарность Сергею, было очень
    читать дальше

    интересно, легко и не принужденно, никуда не подгонял, ответил на все наши вопросы, помог и подсказал все, просто молодец, экскурсией довольны, всем советуем посетить

  • А
    Артем
    26 сентября 2023
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Все отлично) Стоит отметить водителя Сергея)
    Спасибо за прекрасные впечатления и вкусную уху)
  • Д
    Даниил
    21 августа 2023
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой и юг острова выглядел
    читать дальше

    как настоящий морской курорт! Нереальные виды зеленых долин и заливов Байкала с песчаными пляжами! Уха на берегу после купания - это просто что-то невероятное!
    Огромную благодарность выражаем Алексею, благодаря которому удалось увидеть все великолепие острова без толп туристов! Настолько все понравилось, что уже на следующий день поехали с Алексеем на север острова.

    Огромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодойОгромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодойОгромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодойОгромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодойОгромное спасибо организатору Галине и водителю Алексею за такую прекрасную поездку! Нам очень повезло с погодой
  • В
    Вероника
    9 августа 2023
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Отличная индивидуальная экскурсия по интересному маршруту! С каждой локации открывались шикарные виды Южной части острова Ольхон. Спасибо водителю Роману за интересные факты и легенды о достопримечательностях, а также за вкусный обед. Посещали 8 августа. Благодарим организаторов за экскурсию.
  • А
    Алёна
    23 марта 2023
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Ездили по югу Ольхона вместе с Сергеем в 20х числах марта, остались очень довольны! Непринужденный разговор с интересными фактами о
    читать дальше

    жизни на Ольхоне и о Байкале в целом. Поели ухи, посмотрели все что хотели. В целом очень рекомендую и экскурсию и организатора Галину и водителя Сергея в частности 😃

  • Л
    Лена
    15 марта 2023
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Восхитительная экскурсия! Очень понравился Роман. Понравились места, необыкновенно красивые. Понравилось, что было достаточно много времени, чтобы вволю нагуляться. Уха- просто
    читать дальше

    песня!
    Единственное, что не понравилось- это то, что туристы ходят в туалет на всех локациях и вечно натыкаешься на…
    Но к экскурсии это отношения не имеет. Повторюсь, экскурсия была просто восторг и организация шикарная.

  • С
    Светлана
    12 марта 2023
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Прекрасная экскурсия! Наш водитель-гид Игорь сварил чудесную уху из местной рыбы Омуль и еще по нашей просьбе фотографировал нас. Все понравилось! Благодарны за экскурсию
  • С
    Светлана
    1 марта 2023
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Благодарим водителя Ярослава! Много показал, накормил вкусной ухой и создал дружелюбную и веселую атмосферу в группе)
  • М
    Москалева
    18 сентября 2022
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Нас возил Сергей - коренной житель Ольхона в нескольких поколениях!
    Наслушались историй о местном быте, насладились кучей видов, а ещё полакомились ухой на берегу озера:)
  • С
    Светлана
    17 сентября 2022
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Мы очень очень довольны, очень комфортная машина, прекрасный заботливый сопровождающий, вкуснейшая уха, все супер!!! Однозначно рекомендую!!!
  • В
    Вадим
    7 августа 2022
    Поездка на джипе по югу острова Ольхон
    Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды. Увидели южную часть острова
    читать дальше

    во множестве красок: разнообразный рельеф, пейзаж, птицы, звери, погода. Наш водитель обращал внимание на особенности мест, которые мы проезжали и посещали.

    Тур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легендыТур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легендыТур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легендыТур очень понравился! Большое спасибо водителю Игорю! По дороге он рассказывал историю острова и местные легенды
  • К
    Ксения
    12 июля 2022
    Путешествие по южной части острова Ольхон
    Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг острова Ольхон 11.07.22. Сергей -
    читать дальше

    очень аккуратный и профессиональный водитель. Из его рассказов мы узнали интересные факты о тех местах, которые посетили. Во время поездки нас угостили вкусной ухой и ароматным чаем на травах! А так же, мы от души накупались в теплом заливе! Это была одна из самых ярких поездок за наш отпуск!

    Добрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг островаДобрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг островаДобрый вечер! Хочется выразить огромную благодарность водителю - Сергею за такую потрясающую поездку на Юг острова

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Мыс Кобылья голова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
  2. На буханке - к северу Ольхона
  3. Байкал: путешествие по острову Ольхон
  4. День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
  5. Поездка на джипе по югу острова Ольхон
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Харанцы
  6. Скала Шаманка
  7. Халзаны
  8. Озеро Сердце
  9. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в декабре 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Мыс Кобылья голова" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3750 до 74 000. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий на Ольхоне на 2025 год по теме «Мыс Кобылья голова», 416 ⭐ отзывов, цены от 3750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль