Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой

Вас ждет путешествие по южной части острова Ольхон, где вы растворитесь

Индивидуально
для 4 чел.
Вас ждет путешествие по южной части острова Ольхон, где вы растворитесь в удивительных ландшафтах и величественных пейзажах! Вы увидите Озеро Ялга и залив Нуры.

Посетите мистическое и загадочное место на Байкале — Остров Огой.

А ещё для вас откроется живописный вид на Малое море со смотровой площадки «Полевой Стан».
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой
Индивидуальная на внедорожнике по югу острова Ольхон и к острову Огой

Что вы можете увидеть 🤩

  • Смотровая площадка «Полевой Стан»
  • Озеро Ялга
  • Остров Огой и буддийская ступа
  • Залив Нуры
  • Ледяные пещеры и гроты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа:

  • 10:00 начало экскурсии. Водитель на комфортном внедорожнике заберет Вас из отеля, где Вы проживаете. Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами.

За один насыщенный день вы посетите:

  • Смотровая площадка «Полевой Стан», с которой открывается живописный вид на Малое море.
  • Озеро Ялга — самое крупное озеро на острове, отделенное от Байкала тонкой естественной песчаной косой.
  • Остров Огой и буддийская ступа. Мистическое и загадочное место на Байкале, знаменитое Ступой Просветления, священной у буддистов
  • Залив Нуры. Лёд с метанолами пузырьками
  • Ледяные пещеры и гроты.
Пока вы наслаждаетесь видами, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
16:00 возвращение в Хужир

Организационные моменты:

  • По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее Вам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер по маршруту
  • услуги гида-водителя
  • обед
Что не входит
  • билеты в Национальный парк (150 рублей/человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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