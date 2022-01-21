Вас ждет путешествие по южной части острова Ольхон, где вы растворитесь в удивительных ландшафтах и величественных пейзажах! Вы увидите Озеро Ялга и залив Нуры.



Посетите мистическое и загадочное место на Байкале — Остров Огой.



А ещё для вас откроется живописный вид на Малое море со смотровой площадки «Полевой Стан».