Вас ждет путешествие по южной части острова Ольхон, где вы растворитесь
Индивидуально
для 4 чел.
Вас ждет путешествие по южной части острова Ольхон, где вы растворитесь в удивительных ландшафтах и величественных пейзажах! Вы увидите Озеро Ялга и залив Нуры.
Посетите мистическое и загадочное место на Байкале — Остров Огой.
А ещё для вас откроется живописный вид на Малое море со смотровой площадки «Полевой Стан».
Посетите мистическое и загадочное место на Байкале — Остров Огой.
А ещё для вас откроется живописный вид на Малое море со смотровой площадки «Полевой Стан».
Что вы можете увидеть 🤩
- Смотровая площадка «Полевой Стан»
- Озеро Ялга
- Остров Огой и буддийская ступа
- Залив Нуры
- Ледяные пещеры и гроты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Программа:
- 10:00 начало экскурсии. Водитель на комфортном внедорожнике заберет Вас из отеля, где Вы проживаете. Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными панорамами.
За один насыщенный день вы посетите:
- Смотровая площадка «Полевой Стан», с которой открывается живописный вид на Малое море.
- Озеро Ялга — самое крупное озеро на острове, отделенное от Байкала тонкой естественной песчаной косой.
- Остров Огой и буддийская ступа. Мистическое и загадочное место на Байкале, знаменитое Ступой Просветления, священной у буддистов
- Залив Нуры. Лёд с метанолами пузырьками
- Ледяные пещеры и гроты.
Пока вы наслаждаетесь видами, наш водитель приготовит для Вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав!
16:00 возвращение в Хужир
Организационные моменты:
- По желанию, мы можем изменить время начала экскурсии на более подходящее Вам.
Ответы на вопросы
- Что входит
- трансфер по маршруту
- услуги гида-водителя
- обед
- Что не входит
- билеты в Национальный парк (150 рублей/человек)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ОтельЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В случае непогоды (дождь, сильный ветер), экскурсия может не состояться.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Галина М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
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