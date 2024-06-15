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Ивана об истории и традициях этих мест. За окном комфортабельного автомобиля менялся пейзаж:от бесскрайних степей с пасущимися табунами коней, стадами коров, переходящий в леса и горный ландшафт. Ольхон встретил нас хорошей солнечной, тёплой погодой, что дало возможность любоваться Байкалом и завораживающими видами острова. Иван и Ольга подошли к организации тура очень креативно, по пути к красивым, живописным местам Иван устроил замечательный пикник с наивкуснейшими закусками. Мы вместе увлекательно пытались разгадать тайны этих мест. От души благодарим за прекрасную поездку. Мы в полном восторге. Очень рекомендуем!