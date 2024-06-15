1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
13 часов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4500042 750₽ за всё до 3 чел.
скидка
60%
Водная прогулка
1 час
Прогулка на карбасе «Эвон»
Погрузиться в атмосферу древних морских традиций и пройти по Байкалу под парусом и на вёслах
Начало: В Хужирском порту
9 июля в 03:00
10 июля в 00:00
155006 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
до 7 чел.
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
1200010 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина15 июня 2024Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон. Все прошло великолепно, два
- ССергей20 сентября 2023Очень хочется отметить работу Ивана, как гид и как спутник справился на все 100% и даже больше, хорошо знает что нужно и что лучше посмотреть! Организатор Ольга тоже достойна положительной оценки, терпеливо отвечала на многочисленные вопросы при выборе экскурсии.
- ААндрей10 сентября 2023Спасибо Ивану и Ольге за организацию такого замечательного путешествия на о. Ольхон. Время в пути пролетело незаметно за увлекательным рассказом
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Скала Шаманка»
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