Скала Шаманка – экскурсии на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Скала Шаманка» на Ольхоне, цены от 6 200 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
13 часов
9 отзывов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4500042 750 за всё до 3 чел.
Прогулка на карбасе «Эвон»
🛥 На яхте
скидка
60%
Водная прогулка
1 час
Прогулка на карбасе «Эвон»
Погрузиться в атмосферу древних морских традиций и пройти по Байкалу под парусом и на вёслах
Начало: В Хужирском порту
9 июля в 03:00
10 июля в 00:00
155006 200 за всё до 4 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
до 7 чел.
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
1200010 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    15 июня 2024
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон. Все прошло великолепно, два
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    дня на одном дыхании несмотря на то, что мы были сразу с самолёта. Иван показал таинственные уголки острова, накормил вкусным обедом и напоил чудесным кофе. Очень советую данную экскурсию.

    Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом ОльхонСпасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом ОльхонСпасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом ОльхонСпасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом ОльхонСпасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон
  • С
    Сергей
    20 сентября 2023
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Очень хочется отметить работу Ивана, как гид и как спутник справился на все 100% и даже больше, хорошо знает что нужно и что лучше посмотреть! Организатор Ольга тоже достойна положительной оценки, терпеливо отвечала на многочисленные вопросы при выборе экскурсии.
  • А
    Андрей
    10 сентября 2023
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Спасибо Ивану и Ольге за организацию такого замечательного путешествия на о. Ольхон. Время в пути пролетело незаметно за увлекательным рассказом
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    Ивана об истории и традициях этих мест. За окном комфортабельного автомобиля менялся пейзаж:от бесскрайних степей с пасущимися табунами коней, стадами коров, переходящий в леса и горный ландшафт. Ольхон встретил нас хорошей солнечной, тёплой погодой, что дало возможность любоваться Байкалом и завораживающими видами острова. Иван и Ольга подошли к организации тура очень креативно, по пути к красивым, живописным местам Иван устроил замечательный пикник с наивкуснейшими закусками. Мы вместе увлекательно пытались разгадать тайны этих мест. От души благодарим за прекрасную поездку. Мы в полном восторге. Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Скала Шаманка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
  2. Прогулка на карбасе «Эвон»
  3. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Скала Шаманка
  6. Озеро Сердце
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июле 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Скала Шаманка" можно забронировать 3 экскурсии от 6 200 до 42 750 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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