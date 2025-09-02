Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
Погрузитесь в атмосферу Байкала на сап-доске у скалы Шаманка. Насладитесь закатом и тишиной, даже если никогда не стояли на сапе
Начало: На Сарайском пляже
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Сегодня в 18:30
11 дек в 18:30
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРязанова2 сентября 2025Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела, профи, всё организовано на высшем уровне👍👍👍
- ВВиктория17 августа 2025Мне очень понравилось! Очень милый инструктор Ирина.
Благодарю вас за чудесную прогулку на закате.
- ННаталья14 августа 2025Несмотря на погодные условия смогли перенести нашу экскурсию и встретить рассвет это было очень круто,спасибо большое!
- ННикита11 августа 202512 из 10
- ААнастасия7 августа 2025Посещали прогулку а августе. Прокатились на сапах вдоль берега, сделали удивительно красивые фотографии на фоне заката. Организация мероприятия прекрасная, были гидрокостюмы, на нашу небольшую группу было 2 соправождаюших. Все очень понавилось!!!
