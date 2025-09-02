Мои заказы

Романтические экскурсии по Ольхону

Найдено 7 экскурсий в категории «Романтические» на Ольхоне, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
13 часов
46 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
На буханке - к северу Ольхона
На машине
7 часов
271 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Байкал: путешествие по острову Ольхон
На машине
6 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
На машине
Джиппинг
13 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
На машине
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
SUP-прогулки
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Сап-прогулка «Ольхонский закат»
Погрузитесь в атмосферу Байкала на сап-доске у скалы Шаманка. Насладитесь закатом и тишиной, даже если никогда не стояли на сапе
Начало: На Сарайском пляже
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Сегодня в 18:30
11 дек в 18:30
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рязанова
    2 сентября 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    Сложно описать словами, прогулка была великолепна 🫶❤️👍👍👍 закат был невероятно красив ❤️ Ирина, мастер своего дела, профи, всё организовано на высшем уровне👍👍👍
  • В
    Виктория
    17 августа 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    Мне очень понравилось! Очень милый инструктор Ирина.
    Благодарю вас за чудесную прогулку на закате.
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    Несмотря на погодные условия смогли перенести нашу экскурсию и встретить рассвет это было очень круто,спасибо большое!
  • Н
    Никита
    11 августа 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    12 из 10
  • А
    Анастасия
    7 августа 2025
    Сап-прогулка «Ольхонский закат»
    Посещали прогулку а августе. Прокатились на сапах вдоль берега, сделали удивительно красивые фотографии на фоне заката. Организация мероприятия прекрасная, были гидрокостюмы, на нашу небольшую группу было 2 соправождаюших. Все очень понавилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
  2. На буханке - к северу Ольхона
  3. Байкал: путешествие по острову Ольхон
  4. День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
  5. Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Харанцы
  6. Скала Шаманка
  7. Халзаны
  8. Озеро Сердце
  9. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в декабре 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Романтические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2000 до 74 000. Туристы уже оставили гидам 396 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
