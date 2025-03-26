Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Омске

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Омске, цены от 5000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Трамвай № 8: от земли до неба
1 час
1 отзыв
Билеты
Трамвай № 8: от земли до неба
Насладитесь атмосферой Омска, путешествуя на трамвае № 8. Увидите уникальные места и услышите интересные истории о городе. Это приключение запомнится надолго
Начало: Трамвайное кольцо на Котельникова
11 дек в 13:00
14 дек в 13:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 марта 2025
    Трамвай № 8: от земли до неба
    Очень замечательная экскурсия! Мне очень понравилось, Анастасия рассказала очень всё интересно, хотелось слушать и слушать. 😊 Спасибо Вам большое!

