читать дальше

то новое, но, на мой взгляд, есть и недостатки, паузы в подаче материала между переходами от локации к локации, их надо чем то заполнять, возможно нужно больше исторического погружения в жизнь региона, без этого получается что нужно сходить сразу на несколько разных экскурсий, от данного организатора, иначе, если вы плохо знаете историю, полной картины жизни Омска тех времён сразу не составить…