Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
Завтра в 14:00
17 дек в 14:00
900 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Погрузитесь в уникальную культуру азовских немцев в Омской области. Вкусная еда, интересные истории и уютная атмосфера ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 октября 2024Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и каждый раз узнаём что
- ООльга19 сентября 2024Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Омске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Омску в декабре 2025
Сейчас в Омске в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 14 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Омске на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 157 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль