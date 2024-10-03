Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Омске

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Омске, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Пешая
На поезде
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
Завтра в 14:00
17 дек в 14:00
900 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Погрузитесь в уникальную культуру азовских немцев в Омской области. Вкусная еда, интересные истории и уютная атмосфера ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 октября 2024
    «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и каждый раз узнаём что
    читать дальше

    то новое, но, на мой взгляд, есть и недостатки, паузы в подаче материала между переходами от локации к локации, их надо чем то заполнять, возможно нужно больше исторического погружения в жизнь региона, без этого получается что нужно сходить сразу на несколько разных экскурсий, от данного организатора, иначе, если вы плохо знаете историю, полной картины жизни Омска тех времён сразу не составить…

    Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и
  • О
    Ольга
    19 сентября 2024
    «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из
    читать дальше

    таких экскурсий. Благодарна Анастасии за интересную прогулку, содержательный рассказ и путешествие по истории строительства транссиба и не только. Однозначно рекомендую посетить! Анастасия удачи и процветания вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Фотопрогулка по Омску
  2. «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
  3. «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
  4. Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
  5. Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Какие места ещё посмотреть в Омске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Омская крепость
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Достоевскому
  5. Любинский проспект
  6. Музей имени Врубеля
  7. Площадь имени Бухгольца
  8. Дом купца Батюшкова
  9. Памятник Пожарным
  10. Ачаирский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Омску в декабре 2025
Сейчас в Омске в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 14 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Омске на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 157 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль