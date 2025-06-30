Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
Завтра в 13:00
14 июл в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Орёл литературный
Узнать, где жили, писали и вдохновлялись русские классики
14 июл в 11:00
16 июл в 11:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 июня 2025Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом! Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию за увлекательное и познавательное путешествие по городу Орлу! Экскурсия
- ААнтон28 июня 2025Всё прошло отлично. Рекомендую
- ТТатьяна21 июня 2025Были на экскурсии с Дмитрием 13.06.25. Очень понравилось, Дмитрий рассказывал очень интересно, подкрепляя фотографиями, грамотно излагал исторические факты. Очень рекомендуем!
- ААнастасия18 января 2025Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря на дождик, хотелось слушать еще и еще! Рекомендую 100%. Вернемся к вам еще!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Орле
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июле 2025
Сейчас в Орле в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 5200 до 8000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Орле на 2025 год по теме «Ночные», 102 ⭐ отзыва, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь