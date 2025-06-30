Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом! Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию за увлекательное и познавательное путешествие по городу Орлу! Экскурсия

была продумана до мелочей: мы увидели главные достопримечательности, узнали множество интересных фактов из истории города, его литературного наследия и военной славы. Гид прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы с энтузиазмом и глубокими знаниями. Маршрут был составлен логично, без утомительных переходов. Однозначно рекомендую Дмитрия

Были на экскурсии с Дмитрием 13.06.25. Очень понравилось, Дмитрий рассказывал очень интересно, подкрепляя фотографиями, грамотно излагал исторические факты. Очень рекомендуем!

А Анастасия

Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря на дождик, хотелось слушать еще и еще! Рекомендую 100%. Вернемся к вам еще!!!