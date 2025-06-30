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Ночные прогулки и экскурсии Орла

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Орле, цены от 5200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Орёл - путешествие во времени
Пешая
2.5 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Орёл вчера и сегодня
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
Завтра в 13:00
14 июл в 08:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Орёл литературный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Орёл литературный
Узнать, где жили, писали и вдохновлялись русские классики
14 июл в 11:00
16 июл в 11:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 июня 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом! Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию за увлекательное и познавательное путешествие по городу Орлу! Экскурсия
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    была продумана до мелочей: мы увидели главные достопримечательности, узнали множество интересных фактов из истории города, его литературного наследия и военной славы. Гид прекрасно владеет материалом, отвечает на любые вопросы с энтузиазмом и глубокими знаниями. Маршрут был составлен логично, без утомительных переходов. Однозначно рекомендую Дмитрия

    Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!Великолепная экскурсия по Орлу с потрясающим гидом!
  • А
    Антон
    28 июня 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Всё прошло отлично. Рекомендую
    Всё прошло отлично. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Были на экскурсии с Дмитрием 13.06.25. Очень понравилось, Дмитрий рассказывал очень интересно, подкрепляя фотографиями, грамотно излагал исторические факты. Очень рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    18 января 2025
    Орёл вчера и сегодня
    Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря на дождик, хотелось слушать еще и еще! Рекомендую 100%. Вернемся к вам еще!!!
    Отличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотряОтличная экскурсия! Дарья чудесный увлеченный рассказчик! Спасибо за то, что подстраивались под нашу группу. И несмотря

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Ночные»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Орёл - путешествие во времени
  2. Орёл вчера и сегодня
  3. Орёл литературный
Какие места ещё посмотреть в Орле
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Улица Ленина
  2. Гостиный Двор
  3. Памятник Лескову
  4. Сквер Танкистов
  5. Александровский мост
  6. Парк Дворянское гнездо
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Спасское-Лутовиново
  9. Свято-Введенский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июле 2025
Сейчас в Орле в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 5200 до 8000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Орле на 2025 год по теме «Ночные», 102 ⭐ отзыва, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь