Обзорная экскурсия по Орлу

В ходе экскурсии вы посетите самые важные достопримечательные места Орла

В ходе экскурсии вы посетите самые важные достопримечательные места Орла.

На стрелке рек Оки и Орлика вы увидите, место, где была заложена Орловская крепость, и скандально известный памятник Ивану Грозному.

Я расскажу, отчего город назвали Орлом и почему это его имя никак не связано с птицами.

В сквере Танкистов вы узнаете, почему Орёл называют «городом первого салюта», увидите танк Т-34 и Вечный огонь.

А на улице Московской узнаете, какое отношение к Орлу имел великий князь Михаил Романов и почему здание, у которого стоит ему памятник, пользуется дурной славой у современных банков.
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу

Что вы увидите 🤩

  • Богоявленский собор
  • Гостиный двор
  • Здание гимназии
  • Орловский краеведческий музей
  • Памятник Н. С. Лескову
  • Памятник Танкистам
  • Театр им. Тургенева
  • Пешеходная улица Ленина
  • Стрелка рек Оки и Орлика
  • Дом книги
  • Дом купца Аполлонова
  • и другое
Исторический центр
В ходе неспешной прогулки по центру Орла я познакомлю вас с самыми старинными и красивыми зданиями города — церквями Богоявления и Михаила Архангела, городовым Магистратом и мужской гимназией XVIII века, Гостиным двором и домами XIX века, Коммерческим банком начала ХХ века. С каждым из них связано множество удивительных историй из далекого и недавнего прошлого. Также на экскурсии я покажу вам лучшие здания Орла советской эпохи, послевоенные — Дом Советов, Драматический театр, Дворец пионеров и Дом книги. Вы увидите старейший орловский памятник Ленину и последний монумент советской эпохи — памятник Дзержинскому, с появлением которого в Орле связана забавная легенда.
Пешеходная улица и сувениры
Пешеходная улица Ленина — главное туристическое место Орла. Гуляя по ней, вы узнаете, почему раньше она называлась Болховская, посетите старейшую в городе аптеку, пройдетесь по старинной брусчатке, увидите купеческие и дворянские особняки, и граффити, посвященные писателям-орловцам. Я расскажу вам об орловском электрическом трамвае, который старше московского и питерского. А еще, на улице Ленина вы узнаете о главном гастрономическом сувенире Орла — оригинальном хлебе — кем он был придуман и чем отличается от прочей выпечки. Я расскажу вам и о других орловских сувенирах и их истории.
Орёл и литература
В ходе экскурсии вы увидите памятники писателям-орловцам Тургеневу, Лескову, Фету, Бунину и Андрееву. Я расскажу, как в их творчестве отразилась история города, где жили герои и происходило действие известных рассказов и романов. В ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», названном в честь одноименного романа Тургенева, в любое время года отличное место для фотосессии на память об Орле. А в расположенном близ сквера «Музейном квартале» вас ждёт знакомство с историей орловских литературных музеев.

Важная информация:

  • Пешеходный маршрут рассчитан на 2—2, 5 часа и будет интересен как взрослым, так и детям. Продолжительность экскурсии может быть скорректирована по вашему желанию. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возможно «настроить» прогулку под ваши запросы: сделать автомобильно-пешеходной (на вашем автотранспорте), добавить другие достопримечательности и места.
  • Экскурсия может начаться прямо от отеля, где вы разместились, если он расположен в исторической части Орла. Или место встречи назначается в центре города, максимально удобное для того, чтобы вы смогли добраться до него самостоятельно.
  • Я сделаю вам фотографии во время прогулки на вашу или мою камеру (о фотосъёмке надо уведомить при заказе экскурсии, фотографии будут отправлены на указанную вами электронную почту).
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: По согласованию с туристом (в центре города)
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дарья Ф.
Дарья Ф.
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