Исторический центр

В ходе неспешной прогулки по центру Орла я познакомлю вас с самыми старинными и красивыми зданиями города — церквями Богоявления и Михаила Архангела, городовым Магистратом и мужской гимназией XVIII века, Гостиным двором и домами XIX века, Коммерческим банком начала ХХ века. С каждым из них связано множество удивительных историй из далекого и недавнего прошлого. Также на экскурсии я покажу вам лучшие здания Орла советской эпохи, послевоенные — Дом Советов, Драматический театр, Дворец пионеров и Дом книги. Вы увидите старейший орловский памятник Ленину и последний монумент советской эпохи — памятник Дзержинскому, с появлением которого в Орле связана забавная легенда.

Пешеходная улица и сувениры

Пешеходная улица Ленина — главное туристическое место Орла. Гуляя по ней, вы узнаете, почему раньше она называлась Болховская, посетите старейшую в городе аптеку, пройдетесь по старинной брусчатке, увидите купеческие и дворянские особняки, и граффити, посвященные писателям-орловцам. Я расскажу вам об орловском электрическом трамвае, который старше московского и питерского. А еще, на улице Ленина вы узнаете о главном гастрономическом сувенире Орла — оригинальном хлебе — кем он был придуман и чем отличается от прочей выпечки. Я расскажу вам и о других орловских сувенирах и их истории.

Орёл и литература

В ходе экскурсии вы увидите памятники писателям-орловцам Тургеневу, Лескову, Фету, Бунину и Андрееву. Я расскажу, как в их творчестве отразилась история города, где жили герои и происходило действие известных рассказов и романов. В ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», названном в честь одноименного романа Тургенева, в любое время года отличное место для фотосессии на память об Орле. А в расположенном близ сквера «Музейном квартале» вас ждёт знакомство с историей орловских литературных музеев.

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