1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Орёл православный и купеческий
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика10 марта 2024Интересная прогулка по городу.
- ССветлана5 ноября 2023Интересная и познавательная экскурсия.
- ГГлеб30 августа 2023Спасибо за живой рассказ про Орел и прогулку по красивым и интересным местам!
- ВВиктория23 апреля 2023Прекрасный экскурсовод Дарья! Так увлечённо рассказывала о городе, об интересных местах!
- ННечаев27 июня 2022Всё хорошо. познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Из центра»
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