Экскурсии из центра Орла

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Орле, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Орлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 500 за всё до 15 чел.
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.
Орёл православный и купеческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Орёл православный и купеческий
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Орлу
  2. Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
  3. Орёл православный и купеческий
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сквер Танкистов
  2. Улица Ленина
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Музей Бунина
  5. Свято-Введенский женский монастырь
  6. Александровский мост
  7. Памятник Лескову
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июле 2024
Сейчас в Орле в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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