Орёл православный и купеческий

Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району - самому старому в Орле

Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району — самому старому в Орле.

Мы пройдемся по старинным улицам: Гостиной, Карачевской и Посадским, дойдем до стрелки рек Оки и Орлика и Орловской крепости, а также побываем там, где издавна кипела бойкая торговля — на месте Хлебной пристани.
Орёл православный и купеческий
Орёл православный и купеческий
Орёл православный и купеческий
Орёл православный и купеческий
Орёл православный и купеческий
Орёл православный и купеческий

Что вы увидите 🤩

  • Богоявленский собор
  • Гостиный двор
  • Здание гимназии
  • Орловский краеведческий музей
  • Театр для детей «Свободное пространство»
  • улицы Гостиная, Карачевская и Посадская
  • Деревянное зодчество
  • Старинное Крестительское кладбище

Что вас ждёт:

  • В ходе неспешной прогулки я расскажу об истории наиболее интересных и красивых зданий города — городового Магистрата, Гостиного двора и Коммерческого банка, Орловской мужской гимназии. Я познакомлю вас с деревянным зодчеством Орла. И расскажу, где и как жили орловские богатые купцы и мелкие торговцы сто и более лет назад.
  • Мы посетим самые старинные и красивые храмы Орла — церкви Богоявления, Михаила Архангела и Иоанна Предтечи. Я расскажу вам о судьбах людей, их строивших и украшавших, чудотворных иконах и прочих святынях, в них хранящихся.
  • В конце экскурсии вас ждёт посещение старинного Крестительского кладбища. Кроме храма конца XVIII века, там сохранилось много красивых склепов, надгробий и оград. На Крестительском кладбище были некогда похоронены самые богатые купцы Орла.

Важная информация:

  • Пешеходный маршрут рассчитан на 2—2,5 часа и будет интересен как взрослым, так и детям. Продолжительность экскурсии может быть скорректирована по вашему желанию. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возможно «настроить» прогулку под ваши запросы: сделать автомобильно-пешеходной (на вашем автотранспорте), добавить другие достопримечательности и места.
  • Экскурсия может начаться прямо от отеля, где вы разместились, если он расположен в исторической части Орла. Или место встречи назначается в центре города, максимально удобное для того, чтобы вы смогли добраться до него самостоятельно.
  • Я сделаю вам фотографии во время прогулки на вашу или мою камеру (о фотосъёмке надо уведомить при заказе экскурсии, фотографии будут отправлены на указанную вами электронную почту).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
3 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Место начала и завершения
По согласованию с туристом (в центре города)
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Дарья Ф.
Дарья Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Орла

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Орле

По Курским улицам Орла
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
2 610
за 1-15 чел.
По Курским улицам Орла
Полюбоваться на деревянные дома и узнать самое трогательное и интересное про купеческие судьбы
Купеческий Орел
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
2ч 30м
3 250
за 1-15 чел.
Купеческий Орел
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Обзорная экскурсия по Орлу
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
Орел - город, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве
Ежедневно
Старинный город над Окой
Индивидуальная экскурсия
4.9
22
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 500
за 1-10 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Орел - неофициальная литературная столица России
Ежедневно
Орел — путешествие во времени
Индивидуальная экскурсия
4.9
31
1 950
за 1-12 чел.
Орел — путешествие во времени
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Индивидуальный квест
5
2
5 000
за 1-3 чел.
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
Орел сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Орел сквозь столетия
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-3 чел.
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
По субботам и воскресеньям
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Индивидуальная экскурсия
12 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Всем известно, что город Орел - родина Тургенева
Ежедневно
Орел — город воинской славы
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
5 000
за 1-3 чел.
Орел — город воинской славы
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 000
за 1-3 чел.
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли

Дарья Ф. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия по Орлу
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
3 500
за 1-15 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
На этой экскурсии вы увидите главные достопримечательности Орла
По договоренности
Орёл литературный
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 200
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Орёл литературный
А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Орле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Орле
🇷🇺