Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району — самому старому в Орле.



Мы пройдемся по старинным улицам: Гостиной, Карачевской и Посадским, дойдем до стрелки рек Оки и Орлика и Орловской крепости, а также побываем там, где издавна кипела бойкая торговля — на месте Хлебной пристани.