В ходе неспешной прогулки я расскажу об истории наиболее интересных и красивых зданий города — городового Магистрата, Гостиного двора и Коммерческого банка, Орловской мужской гимназии. Я познакомлю вас с деревянным зодчеством Орла. И расскажу, где и как жили орловские богатые купцы и мелкие торговцы сто и более лет назад.
Мы посетим самые старинные и красивые храмы Орла — церкви Богоявления, Михаила Архангела и Иоанна Предтечи. Я расскажу вам о судьбах людей, их строивших и украшавших, чудотворных иконах и прочих святынях, в них хранящихся.
В конце экскурсии вас ждёт посещение старинного Крестительского кладбища. Кроме храма конца XVIII века, там сохранилось много красивых склепов, надгробий и оград. На Крестительском кладбище были некогда похоронены самые богатые купцы Орла.
Важная информация:
Пешеходный маршрут рассчитан на 2—2,5 часа и будет интересен как взрослым, так и детям. Продолжительность экскурсии может быть скорректирована по вашему желанию. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Возможно «настроить» прогулку под ваши запросы: сделать автомобильно-пешеходной (на вашем автотранспорте), добавить другие достопримечательности и места.
Экскурсия может начаться прямо от отеля, где вы разместились, если он расположен в исторической части Орла. Или место встречи назначается в центре города, максимально удобное для того, чтобы вы смогли добраться до него самостоятельно.
Я сделаю вам фотографии во время прогулки на вашу или мою камеру (о фотосъёмке надо уведомить при заказе экскурсии, фотографии будут отправлены на указанную вами электронную почту).
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
3 200 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музеи
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Место начала и завершения
По согласованию с туристом (в центре города)
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.