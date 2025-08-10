Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
«Набережная города Спутник с её музыкальным фонтаном, удобными велодорожками и современным колесом обозрения»
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
от 1600 ₽ за человека
Аудиогид
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Познакомиться с богатой историей и знаковыми местами города в своём темпе
Начало: У памятника «Первопоселенец»
«Прогуляетесь по набережной реки Суры и дойдёте до подвесного моста Дружбы, чья история связана с событиями Гражданской войны и с пленными немцами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Пройдите по уютным улицам Пензы, узнайте о её прошлом и знаменитостях, посетив ключевые памятники и культурные объекты города
«Начнём прогулку с живописной набережной»
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
- ААндрей10 августа 2025Экскурсия очень понравилось. Евгений интересно рассказывает про историю города и его географию, а также показывает исторические памятники и достопримечательности. С
- ООльга15 июня 2025Огромное спасибо Евгению за прекрасный отдых. Маршрут очень насыщенный,как информационно, так и эстетически,продуман до мелочей,будь то прогулка по сказочному сосновому
- ППётр5 мая 2025Отличное мероприятие. Нам немного не повезло с погодой, но у Евгения был дождевик и все прошло отлично. Евгений подстроился под
