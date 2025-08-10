Мои заказы

Экскурсии по набережной Пензы

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Пензе, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
«Набережная города Спутник с её музыкальным фонтаном, удобными велодорожками и современным колесом обозрения»
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
от 1600 ₽ за человека
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Пешая
2 часа
Аудиогид
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Познакомиться с богатой историей и знаковыми местами города в своём темпе
Начало: У памятника «Первопоселенец»
«Прогуляетесь по набережной реки Суры и дойдёте до подвесного моста Дружбы, чья история связана с событиями Гражданской войны и с пленными немцами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Пройдите по уютным улицам Пензы, узнайте о её прошлом и знаменитостях, посетив ключевые памятники и культурные объекты города
«Начнём прогулку с живописной набережной»
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    10 августа 2025
    По Пензе - на велосипедах
    Экскурсия очень понравилось. Евгений интересно рассказывает про историю города и его географию, а также показывает исторические памятники и достопримечательности. С
    читать дальше

    ним было комфортно ездить. При желании во время экскурсии он разрешает остановиться перекусить, а также согласлвать длительность поездки. Всем рекомендую!!! Не пожалеете!

  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    По Пензе - на велосипедах
    Огромное спасибо Евгению за прекрасный отдых. Маршрут очень насыщенный,как информационно, так и эстетически,продуман до мелочей,будь то прогулка по сказочному сосновому
    читать дальше

    лесу с шедеврами мастеров-резчиков по дереву,живописная набережная города- спутника,либо переезды по живописным окрестностям Суры. Подкупают и не дают остаться равнодушным блестящие знания гида истории родного края,мягкая и доступная манера подачи информации,любовь к родному городу и нашей необъятной Родине, звучащая в каждом слове гида. Очень высокий уровень организации активного отдыха,где неповторимый купаж активных физических нагрузок на свежем отдыхе с массой эстетического наслаждения от прикосновения как к истории города и Сурского края,так и к его современному искусству,прекрасными пейзажами, чистейшим воздухом надолго заряжает вас положительной энергией и непреходящим желанием и дальше тщательно изучать и познавать нашу прекрасную бесконечную Родину,заражая этим желанием ваших родных и близких. Так держать!!! Всем рекомендую!!!

  • П
    Пётр
    5 мая 2025
    По Пензе - на велосипедах
    Отличное мероприятие. Нам немного не повезло с погодой, но у Евгения был дождевик и все прошло отлично. Евгений подстроился под
    читать дальше

    мои пожелания по времени экскурсии, в целом все хорошо. Единственное что в Пензе не много организованных мест для велика поэтому часть маршрута проходила по обочине дорог общего пользования

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Пензе - на велосипедах
  2. Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
  3. Пенза за 2 часа: прогулка по историческим местам
Какие места ещё посмотреть в Пензе
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Московская улица
  3. Первопоселенец
  4. Губернаторский дом
  5. Набережная
  6. Памятник Денису Давыдову
  7. Спасо-Преображенский монастырь
  8. Спасский Собор
Сколько стоит экскурсия по Пензе в сентябре 2025
Сейчас в Пензе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 5500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Пензе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Пензы. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025