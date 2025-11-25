Мои заказы

Спасский Собор – экскурсии в Пензе

Найдено 5 экскурсий в категории «Спасский Собор» в Пензе, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
13 дек в 10:00
14 дек в 10:30
1500 ₽ за человека
Пенза вчера и сегодня
Пешая
2.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь: Пенза
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Пешая
2.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Пешая
2 часа
Аудиогид
Пенза: историческая аудиопрогулка по главным достопримечательностям
Познакомиться с богатой историей и знаковыми местами города в своём темпе
Начало: У памятника «Первопоселенец»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 ноября 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Дата посещения: 23 ноября 2025
    Экскурсия понравилась. Узнала много нового о городе, в т.ч. факты, о которых раньше никогда не слышала. Марина прекрасный экскурсовод -
    читать дальше

    увлекает формат и глубина подачи, а сам рассказ о Пензе пропитан любовью, много интересных отступлений и возможность получить ответы на интересующие вопросы.

  • Н
    Наталья
    24 ноября 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Дата посещения: 23 ноября 2025
    Большое спасибо Марине! Прекрасная экскурсия - история от архитектуры) Каждый архитектурный объект или памятник, у которых мы останавливались, как оказалось,
    читать дальше

    таит в себе частичку истории города, знаменитых людей, и, зачастую, поэзии. Некоторые места, мимо которых раньше просто пробегали, открылись с новой стороны)) Узнали о Пензе много интересного! Марина очень легкий и увлекательный рассказчик))

  • Д
    Дудкин
    5 июля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Дата посещения: 5 июля 2025
    Моя молодежь в восторге. Как они оценили экскурсию - у Татьяны горят глаза. А это наивысшая оценка, особенно для экскурсовода!
  • L
    Loktionova-Popova
    13 мая 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Дата посещения: 10 мая 2025
    Всем доброго дня! Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что погода была дождливой. Наш экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала о Пензе,
    читать дальше

    о достопримечательностях, о знаменитых людях- пензенцах разных эпох. За время проведенное с Татьяной мы не только узнали много нового, но и пообщались с грамотным, увлеченным, интереснейшим человеком. Все было очень комфортно, многое запомнилось, потому что экскурсия была грамотно выстроена. Очень благодарим Вас, Татьяна и желаем Вам приятных и пытливых туристов. А с нами остались воспоминания о Пензе и наше замечательное знакомство! С уважением, Локтионовы Дмитрий и Лариса, Ивановы Дмитрий и Татьяна, г. Волгоград

  • Н
    Наталья
    4 мая 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Дата посещения: 4 мая 2025
    Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию! Было познавательно
  • М
    Марина
    8 декабря 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Марина, замечательный гид. Нам очень понравилась экскурсия. Все прошло замечательно. Спасибо.
  • O
    Olga
    26 ноября 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там несколько раз, не представляла, насколько Пенза дышит историей! Маршрут хорошо продуман, гуляли долго но экскурсия не была утомительной. Спасибо Марине за интересный вечер. Рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там несколько раз, не представляла, насколько Пенза дышит историей! Маршрут хорошо продуман, гуляли долго но экскурсия не была утомительной. Спасибо Марине за интересный вечер. Рекомендую!
  • В
    Владимир
    5 ноября 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Татьяна прекрасно организовала экскурсию, рассказ был очень содержательный, наполненный информацией об исторических фактах и биографиях знаменитых людей, которые жили в Пензе.
  • А
    Александр
    5 ноября 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Содержательная экскурсия, обошли главные достопримечательности Пензы, получили консультацию куда ещё можно сходить и что посмотреть. Было очень интересно, большое спасибо!
  • Е
    Елена
    31 октября 2025
    Знакомьтесь: Пенза
    Экскурсия больше всего подходит для жителей города Пензы. Очень объёмная и интересная. Что нам не хватило, это наших знаний в
    читать дальше

    области истории. Теперь есть большое желание посетить много мест, про которые рассказывала Ольга и заполнить свои пробелы. Хотели бы очень поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию. Рекомендуем к выбору.

  • Е
    Евгений
    27 октября 2025
    Знакомьтесь: Пенза
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Было ненапряжно, неофициально и вполне по-дружески, как будто в гости заехали. Формат повествования больше с
    читать дальше

    уклоном на исторических людей, связанных с Пензой, чем на перечисление церквей и архитектуры. Узнали новое для себя, и потом захотелось еще почитать подробнее про некоторые исторические события. Маршрут достаточно непротяженный, но для первого знакомства с городом вполне ок. И далее уже можно продолжать самостоятельно.
    Отдельная благодарность за подтверждение экскурсии, запрошенной в последний момент!

  • В
    Влада
    26 октября 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Были на экскурсии с Мариной в сб. Очень интересная экскурсия, прогуляли 3 часа, Марина помогла попасть на сеанс в музей
    читать дальше

    одной картины (тк связь не работала).
    Марина приятный и обонятельный человек, которого легко и интересно слушать. В общем, чарует и завораживает.
    Она провела нас по всем важным событиям за 350 лет. Очень рекомендую!

    одной картины (тк связь не работала).
Марина приятный и обонятельный человек, которого легко и интересно слушать. В общем, чарует и завораживает.
Она провела нас по всем важным событиям за 350 лет. Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    26 октября 2025
    Знакомьтесь: Пенза
    Ездили недавно, в конце октября 2025. Экскурсия "Знакомьтесь: Пенза" с Ольгой - это прекрасная возможность увидеть город по-новому! Прогулка по
    читать дальше

    историческим кварталам оживила прошлое Пензы, а рассказы Ольги об известных жителях были настолько увлекательными, что мы почувствовали искреннюю симпатию к этому городу. Рекомендую всем, кто хочет проникнуться духом Пензы и узнать её историю!

  • Н
    Надежда
    19 октября 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Всё прошло на 10 с плюсом, Татьяна не просто гид по городу, а человек, который с любовью рассказывает о каждом
    читать дальше

    историческом месте города, о людях, которые были связаны с Пензой. Знает и умело доносит историю каждой улицы, каждого здания, каждой лесенки, каждого камешка. Незаметно маршрут был пройден и стало понятно, что центр города оставил только положительные эмоции. Спасибо.

  • Ю
    Юрий
    18 октября 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Прогулка с Татьяной была очень спокойной, без суеты: удалось и посмеяться, и поразмышлять о неожиданно интересном прошлом Пензы, заглянуть на
    читать дальше

    ее изнанку, заодно узнав о знаменитых и не очень людях, живших на берегах Суры. Было очень приятно получить несколько советов по поводу того, что еще посмотреть в городе и области.

  • В
    Валерий
    10 октября 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Добрый день. Даже не ожидали, что будет интересно и подробно. Гид профессионал на все сто
  • Н
    Никита
    7 октября 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Она прошла безупречно. То, как организована бронь и сама сделка - очень удобно. Марина отличный экскурсовод. Интересно ведёт монолог и
    читать дальше

    рассказывает истории как про прошлое, так и про наше время. Всегда можно было задать вопрос, и получить развернутый ответ. Много новых фактов узнал о городе, которые остаются в голове, потому что представляются не как историческая справка, а с юмором и по-житейски.

  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Хотим сказать большое спасибо за проведение экскурсии нашему экскурсоводу Марине!
    Очень интересная экскурсия, познавательная экскурсия. Много полезной информации.
    Маршрут составлен очень удобно
    читать дальше

    для туристов (идешь все время под горочку). Марина подстраивается под темп ходьбы туристов..
    В экскурсии было рассказано много стихов, много интересных фактов из жизни людей проживающих в Пензе. Всем советую этого экскурсовода. Отличный гид!!!

    для туристов (идешь все время под горочку). Марина подстраивается под темп ходьбы туристов..
В экскурсии было рассказано много стихов, много интересных фактов из жизни людей проживающих в Пензе. Всем советую этого экскурсовода. Отличный гид!!!
  • Е
    Екатерина
    26 сентября 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Отличная экскурсия. Татьяна - исключительный экскурсовод! Очень интересно, живо, эмоционально. Так жалко, что нет возможности продолжить путешествие по Пензе с Татьяной. Спасибо от души!
  • Е
    Елена
    24 сентября 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Экскурсия очень понравилась. . Марина -. не только замечательный, знающий, прекрасно владеющий материалом, экскурсовод, но и талантливый рассказчик. Нам хотелось,
    читать дальше

    чтобы экскурсия долго не кончалась.. Она не только великолепно показала, но и интересно, подробно рассказала о всех достопримечательностях города. Ответила на все наши вопросы. Спасибо, что благодаря экскурсоводу, мы узнали так много нового о прошлом,современном и будущем города Пензы. Оцениваем работу по организации и проведению экскурсии на отлично. Марине благодарность и самые добрые пожелания.

