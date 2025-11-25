Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
13 дек в 10:00
14 дек в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
- ААнна25 ноября 2025Пенза вчера и сегодня (в группе)Дата посещения: 23 ноября 2025Экскурсия понравилась. Узнала много нового о городе, в т.ч. факты, о которых раньше никогда не слышала. Марина прекрасный экскурсовод -
- ННаталья24 ноября 2025Пенза вчера и сегодня (в группе)Дата посещения: 23 ноября 2025Большое спасибо Марине! Прекрасная экскурсия - история от архитектуры) Каждый архитектурный объект или памятник, у которых мы останавливались, как оказалось,
- ДДудкин5 июля 2025В Пензу на 45 меридианДата посещения: 5 июля 2025Моя молодежь в восторге. Как они оценили экскурсию - у Татьяны горят глаза. А это наивысшая оценка, особенно для экскурсовода!
- LLoktionova-Popova13 мая 2025В Пензу на 45 меридианДата посещения: 10 мая 2025Всем доброго дня! Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что погода была дождливой. Наш экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала о Пензе,
- ННаталья4 мая 2025В Пензу на 45 меридианДата посещения: 4 мая 2025Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию! Было познавательно
- ММарина8 декабря 2025Марина, замечательный гид. Нам очень понравилась экскурсия. Все прошло замечательно. Спасибо.
- OOlga26 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Марина так много нового для меня о городе рассказала. Хотя уже была там несколько раз, не представляла, насколько Пенза дышит историей! Маршрут хорошо продуман, гуляли долго но экскурсия не была утомительной. Спасибо Марине за интересный вечер. Рекомендую!
- ААнна10 ноября 2025Спасибо экскурсоводу Владимиру Ивановичу. Много нового узнали о родном городе сами, и интересно было гостье из Питера. Хорошо продуманный маршрут,
- ВВладимир5 ноября 2025Татьяна прекрасно организовала экскурсию, рассказ был очень содержательный, наполненный информацией об исторических фактах и биографиях знаменитых людей, которые жили в Пензе.
- ААлександр5 ноября 2025Содержательная экскурсия, обошли главные достопримечательности Пензы, получили консультацию куда ещё можно сходить и что посмотреть. Было очень интересно, большое спасибо!
- ЕЕлена31 октября 2025Экскурсия больше всего подходит для жителей города Пензы. Очень объёмная и интересная. Что нам не хватило, это наших знаний в
- ЕЕвгений27 октября 2025Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Было ненапряжно, неофициально и вполне по-дружески, как будто в гости заехали. Формат повествования больше с
- ВВлада26 октября 2025Были на экскурсии с Мариной в сб. Очень интересная экскурсия, прогуляли 3 часа, Марина помогла попасть на сеанс в музей
- ООльга26 октября 2025Ездили недавно, в конце октября 2025. Экскурсия "Знакомьтесь: Пенза" с Ольгой - это прекрасная возможность увидеть город по-новому! Прогулка по
- ННадежда19 октября 2025Всё прошло на 10 с плюсом, Татьяна не просто гид по городу, а человек, который с любовью рассказывает о каждом
- ЮЮрий18 октября 2025Прогулка с Татьяной была очень спокойной, без суеты: удалось и посмеяться, и поразмышлять о неожиданно интересном прошлом Пензы, заглянуть на
- ВВалерий10 октября 2025Добрый день. Даже не ожидали, что будет интересно и подробно. Гид профессионал на все сто
- ННикита7 октября 2025Она прошла безупречно. То, как организована бронь и сама сделка - очень удобно. Марина отличный экскурсовод. Интересно ведёт монолог и
- ММарина29 сентября 2025Хотим сказать большое спасибо за проведение экскурсии нашему экскурсоводу Марине!
Очень интересная экскурсия, познавательная экскурсия. Много полезной информации.
Маршрут составлен очень удобно
- ЕЕкатерина26 сентября 2025Отличная экскурсия. Татьяна - исключительный экскурсовод! Очень интересно, живо, эмоционально. Так жалко, что нет возможности продолжить путешествие по Пензе с Татьяной. Спасибо от души!
