Д Дятчина Пенза вчера и сегодня (в группе) Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь. Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно. Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).

Т Татьяна Пенза вчера и сегодня Замечательная экскурсия для знакомства с городом. Очень информативная, насыщенная. Появилось большое желание приехать еще раз и погрузиться в более глубокое познание города. Марина- прекрасный рассказчик, любит свое дело. Время пролетело незаметно.

И Ия Пенза вчера и сегодня (в группе) Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с очень глубоким погружением и любовью к своему городу.

T Tatiana Пенза вчера и сегодня Марина - отличный экскурсовод, интересно, грамотно подает информацию, хорошо работает с людьми. Заочно сложившееся мнение о Пензе после экскурсии с Мариной кардинально изменилось в лучшую сторону, в городе есть, что посмотреть, куда сходить. Спасибо Марине, с радостью рекомендуем ее экскурсии.

И Иван Пенза вчера и сегодня (в группе) Больно понравилась экскурсия. Все организованно и понятно. Одназнчно рекомендую!