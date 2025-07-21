Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
7 авг в 16:30
9 авг в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу (ул. Кирова, 11)
4 авг в 17:30
11 авг в 17:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДятчина21 июля 2025Посмотреть город и послушать влюбленного в город экскурсовода не помешал даже дождь. Информация была преподнесена нам очень интересно и необычно. Большое спасибо за увлекательный рассказ и старый двор).
- ТТатьяна20 июля 2025Замечательная экскурсия для знакомства с городом. Очень информативная, насыщенная. Появилось большое желание приехать еще раз и погрузиться в более глубокое познание города. Марина- прекрасный рассказчик, любит свое дело. Время пролетело незаметно.
- ИИя20 июля 2025Спасибо, Марина великолепный рассказчик, много информации по истории, местных обычаях, людях живших в городе. Рассказ с очень глубоким погружением и любовью к своему городу.
- TTatiana15 июля 2025Марина - отличный экскурсовод, интересно, грамотно подает информацию, хорошо работает с людьми. Заочно сложившееся мнение о Пензе после экскурсии с Мариной кардинально изменилось в лучшую сторону, в городе есть, что посмотреть, куда сходить. Спасибо Марине, с радостью рекомендуем ее экскурсии.
- ИИван15 июля 2025Больно понравилась экскурсия. Все организованно и понятно. Одназнчно рекомендую!
- ССветлана6 июля 2025Всем обязательно рекомендую экскурсию с Мариной! Она великолепна! Прекрасные знания, четко выстроенный маршрут, великолепная манера подачи материала! Благодаря ей мы влюбились в Пензу. Уверены, это не последняя наша встреча с Пензой, и с Мариной
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Первопоселенец»
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