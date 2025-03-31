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Пензенского края, яркий, насыщениый и комфортый. Мы посетили самые знаковые места города, услышали о знаменитостях, живших в городе, или имеющих к нему отношение. Какие имена, судьбы, личности! Ольга - профессионал своего дела, прекрасный рассказчик, комфортный собеседник и удивительный рассказчик. (Не случайно ее репортажи можно увидеть по местному ТВ). Услышали рекомендации по посещению музеев, и, конечно, выпили вкуснейший кофе с пирожными на Московской улице. Ольга, спасибо, еще раз, Вы-лучшая! С приветом из СПб Ирина, Андрей!