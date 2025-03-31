Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
15 апр в 09:30
16 апр в 11:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Побывайте в Пензе и откройте для себя её богатую историю и культуру. Прогулка по набережной реки Суры и улице Славы оставит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу (ул. Кирова, 11)
Завтра в 11:30
10 апр в 18:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 марта 2025Ольга увлекательно провела нас по городу, ответила на все наши вопросы, довела ценную информацию об истории края и выходцах из Пензы. В комфортном режиме и обогащенные новыми знаниями остались в восторге от города и Ольги! Привет всем хорошеньким 😃
- ИИгорь30 марта 2025Большое спасибо Ольге Анатольевне за проведённую экскурсию! Было невероятно интересно слушать, узнали много нового про город.
- ИИрина19 марта 2025Мы с мужем посетили замечательную экскурсию по Пензе с Ольгой Храмовой! Это был прекрасно организованый минитур в историю Пензы и
- ИИрина9 февраля 2025Спасибо Ларисе за чудесную совместную прогулку по Пензе! Интересные исторические легенды умело переплетаются с настоящей действительностью. Город открывается с самых
- ННаталия6 февраля 2025Экскурсия понравилась. Знающий экскурсовод. . Лариса очень интересно рассказывала о городе и её жителях.
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Губернаторский дом»
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