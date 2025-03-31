Экскурсии к Губернаторскому дому

Найдено 3 экскурсии в категории «Губернаторский дом» в Пензе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомьтесь: Пенза
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
15 апр в 09:30
16 апр в 11:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Побывайте в Пензе и откройте для себя её богатую историю и культуру. Прогулка по набережной реки Суры и улице Славы оставит незабываемые впечатления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
В Пензу на 45 меридиан
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу (ул. Кирова, 11)
Завтра в 11:30
10 апр в 18:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 марта 2025
    Знакомьтесь: Пенза
    Ольга увлекательно провела нас по городу, ответила на все наши вопросы, довела ценную информацию об истории края и выходцах из Пензы. В комфортном режиме и обогащенные новыми знаниями остались в восторге от города и Ольги! Привет всем хорошеньким 😃
  • И
    Игорь
    30 марта 2025
    Знакомьтесь: Пенза
    Большое спасибо Ольге Анатольевне за проведённую экскурсию! Было невероятно интересно слушать, узнали много нового про город.
  • И
    Ирина
    19 марта 2025
    Знакомьтесь: Пенза
    Мы с мужем посетили замечательную экскурсию по Пензе с Ольгой Храмовой! Это был прекрасно организованый минитур в историю Пензы и
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    Пензенского края, яркий, насыщениый и комфортый. Мы посетили самые знаковые места города, услышали о знаменитостях, живших в городе, или имеющих к нему отношение. Какие имена, судьбы, личности! Ольга - профессионал своего дела, прекрасный рассказчик, комфортный собеседник и удивительный рассказчик. (Не случайно ее репортажи можно увидеть по местному ТВ). Услышали рекомендации по посещению музеев, и, конечно, выпили вкуснейший кофе с пирожными на Московской улице. Ольга, спасибо, еще раз, Вы-лучшая! С приветом из СПб Ирина, Андрей!

    Мы с мужем посетили замечательную экскурсию по Пензе с Ольгой Храмовой! Это был прекрасно организованый минитурМы с мужем посетили замечательную экскурсию по Пензе с Ольгой Храмовой! Это был прекрасно организованый минитурМы с мужем посетили замечательную экскурсию по Пензе с Ольгой Храмовой! Это был прекрасно организованый минитурМы с мужем посетили замечательную экскурсию по Пензе с Ольгой Храмовой! Это был прекрасно организованый минитурМы с мужем посетили замечательную экскурсию по Пензе с Ольгой Храмовой! Это был прекрасно организованый минитур
  • И
    Ирина
    9 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Пензе
    Спасибо Ларисе за чудесную совместную прогулку по Пензе! Интересные исторические легенды умело переплетаются с настоящей действительностью. Город открывается с самых
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    выгодных сторон., Отдельная благодарность экскурсоводу за грамотно и чутко выстроенный маршрут, позволивший нам не замерзнуть на морозе и возможность время от времени греться в тёплых помещениях! Рекомендую экскурсию всем, кто готов узнать и полюбить Пензу с первого взгляда)))

  • Н
    Наталия
    6 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Пензе
    Экскурсия понравилась. Знающий экскурсовод. . Лариса очень интересно рассказывала о городе и её жителях.

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Губернаторский дом»

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Сколько стоит экскурсия по Пензе в апреле 2025
Сейчас в Пензе в категории "Губернаторский дом" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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