Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Пенза - город, где начинается отсчёт московского времени. Прогулка по историческим улицам раскроет тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У памятника Первопоселенцу (ул. Кирова, 11)
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Улица Московская вдоль и поперёк
Вся история города и «пензяков толстопятых» на главной улице Пензы
Начало: На Московской улице
15 авг в 17:30
16 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДудкин5 июля 2025В Пензу на 45 меридианДата посещения: 5 июля 2025Моя молодежь в восторге. Как они оценили экскурсию - у Татьяны горят глаза. А это наивысшая оценка, особенно для экскурсовода!
- LLoktionova-Popova13 мая 2025В Пензу на 45 меридианДата посещения: 10 мая 2025Всем доброго дня! Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что погода была дождливой. Наш экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала о Пензе,
- ННаталья4 мая 2025В Пензу на 45 меридианДата посещения: 4 мая 2025Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию! Было познавательно
- ИИрина28 июля 2025Экскурсия великолепная! Татьяна эрудированный, талантливый рассказчик и очень интеллигентный и душевный человек. Рекомендую обязательно!!!
- ООльга20 июля 2025Пешая экскурсия великолепна!!! Экскурсовод Татьяна интересно и увлекательно познакомила нас с историческими местами г. Пенза. Рекомендуем!!!
- ТТатьяна14 июля 2025Экскурсия прошла отлично, интересно, вовремя, Татьяна эрудированный, вежливый экскурсовод. Из моментов, которые не очень понравилось, это очень подробный рассказ про исторические личности, которые нам были не очень интересны, лучше по времени меньше экскурсия, но более динамичние.
- ББронислав7 июля 2025Огромное спасибо Татьяне за открытый, подррбный и увлекательный рассуаз о Пензе. Просто на одном дыхании!
- ООльга1 июля 2025Какое удовольствие неспешно гулять по городу с экскурсоводом Татьяной и слушать её увлекательнейший рассказ о культурно-исторической жизни Пензы! Восхитительная экскурсия, после которой осталось самое приятное послевкусие. Пенза-ещё одна жемчужинка в ожерелье наших путешествий по городам России.
- ААлевтина22 июня 2025Экскурсия прошла великолепно. Узнали много нового. Подача информации была прекрасная. Благодарю!
- ААнурьева17 июня 2025Добрый день. Очень интересная и познавательная экскурсия. Всю жизнь прожив в Пензе узнали много новых исторических фактов и забавных историй про любимый город. Экскурсовод Татьяна очень комфортно доносила информацию и отвечала на все возникающие вопросы. Шикарно проведенные почти 3 часа.
- ММарина15 июня 2025Татьяна прекрасный гид и экскурсовод, творческий, талантливый и очень приятный в общении человек. Спасибо большое за ценнейшую информацию, множество интересных
- ААлександр10 июня 2025Были на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своего дела, замечательный рассказчик и собеседник! Очень рекомендуем.
- ННиколай25 мая 2025Спасибо Татьяне за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Отдельно спасибо за то, что подстроились под нашу группу (были с мамой,
- ННаталья13 мая 2025«О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»
Именно этой знаменитой строкой хочется начать свой отзыв о великолепной экскурсии и чудесном
- ООксана12 мая 2025Милейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё очень интересно, доступно. Не смотря на пасмурную погоду, настроение после экскурсии - солнечное!
- ЛЛюдмила10 мая 2025Всё хорошо
- ААндрей9 мая 2025Благодарю Татьяну за прекрасную интересную экскурсию. Необычное ощущение, когда, казалось бы, даже привычный город и знакомые места открываются с новой
- ААнна27 апреля 2025Очень интересная экскурсия! Сразу видно, что Татьяна любит свой город и всё про него знает. Рассказывала с душой. Показывала фотографии
- ТТатьяна20 апреля 2025Если вам кажется, что в Пензе нечего посмотреть (спойлер - это не так), обратитесь к Татьяне. Она не просто рассказывает
- ЕЕкатерина17 апреля 2025Прекрасный, образованный гид. Видно, что очень любит свой город. Знает все до мельчайших подробностей. Цитирует фразы людей, с которыми связана
