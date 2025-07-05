Мои заказы

Памятник Денису Давыдову – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Денису Давыдову» в Пензе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
В Пензу на 45 меридиан
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Пенза - город, где начинается отсчёт московского времени. Прогулка по историческим улицам раскроет тайны и легенды этого удивительного места
Начало: У памятника Первопоселенцу (ул. Кирова, 11)
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Улица Московская вдоль и поперёк
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Улица Московская вдоль и поперёк
Вся история города и «пензяков толстопятых» на главной улице Пензы
Начало: На Московской улице
15 авг в 17:30
16 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дудкин
    5 июля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Дата посещения: 5 июля 2025
    Моя молодежь в восторге. Как они оценили экскурсию - у Татьяны горят глаза. А это наивысшая оценка, особенно для экскурсовода!
  • L
    Loktionova-Popova
    13 мая 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Дата посещения: 10 мая 2025
    Всем доброго дня! Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что погода была дождливой. Наш экскурсовод Татьяна Кайманова рассказала о Пензе,
    читать дальше

    о достопримечательностях, о знаменитых людях- пензенцах разных эпох. За время проведенное с Татьяной мы не только узнали много нового, но и пообщались с грамотным, увлеченным, интереснейшим человеком. Все было очень комфортно, многое запомнилось, потому что экскурсия была грамотно выстроена. Очень благодарим Вас, Татьяна и желаем Вам приятных и пытливых туристов. А с нами остались воспоминания о Пензе и наше замечательное знакомство! С уважением, Локтионовы Дмитрий и Лариса, Ивановы Дмитрий и Татьяна, г. Волгоград

  • Н
    Наталья
    4 мая 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Дата посещения: 4 мая 2025
    Спасибо Татьяне за интереснейшую экскурсию! Было познавательно
  • И
    Ирина
    28 июля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Экскурсия великолепная! Татьяна эрудированный, талантливый рассказчик и очень интеллигентный и душевный человек. Рекомендую обязательно!!!
  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Пешая экскурсия великолепна!!! Экскурсовод Татьяна интересно и увлекательно познакомила нас с историческими местами г. Пенза. Рекомендуем!!!
  • Т
    Татьяна
    14 июля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Экскурсия прошла отлично, интересно, вовремя, Татьяна эрудированный, вежливый экскурсовод. Из моментов, которые не очень понравилось, это очень подробный рассказ про исторические личности, которые нам были не очень интересны, лучше по времени меньше экскурсия, но более динамичние.
  • Б
    Бронислав
    7 июля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Огромное спасибо Татьяне за открытый, подррбный и увлекательный рассуаз о Пензе. Просто на одном дыхании!
  • О
    Ольга
    1 июля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Какое удовольствие неспешно гулять по городу с экскурсоводом Татьяной и слушать её увлекательнейший рассказ о культурно-исторической жизни Пензы! Восхитительная экскурсия, после которой осталось самое приятное послевкусие. Пенза-ещё одна жемчужинка в ожерелье наших путешествий по городам России.
  • А
    Алевтина
    22 июня 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Экскурсия прошла великолепно. Узнали много нового. Подача информации была прекрасная. Благодарю!
  • А
    Анурьева
    17 июня 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Добрый день. Очень интересная и познавательная экскурсия. Всю жизнь прожив в Пензе узнали много новых исторических фактов и забавных историй про любимый город. Экскурсовод Татьяна очень комфортно доносила информацию и отвечала на все возникающие вопросы. Шикарно проведенные почти 3 часа.
  • М
    Марина
    15 июня 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Татьяна прекрасный гид и экскурсовод, творческий, талантливый и очень приятный в общении человек. Спасибо большое за ценнейшую информацию, множество интересных
    читать дальше

    фактов о Пензе, такое полное и разностороннее описание истории города, о котором мы так мало знали до приезда сюда. Всех благ и здоровья Татьяне. Рекомендуем гида.

  • А
    Александр
    10 июня 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Были на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своего дела, замечательный рассказчик и собеседник! Очень рекомендуем.
    Были на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своегоБыли на экскурсии в г. Пенза 9.06.2025. Экскурсовод Татьяна- большой знаток истории своего края, профессионал своего
  • Н
    Николай
    25 мая 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Спасибо Татьяне за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Отдельно спасибо за то, что подстроились под нашу группу (были с мамой,
    читать дальше

    71 год) и провели все в "Лайт" формате. Исчерпывающий исторический материал и городские легенды, с великолепной профессиональной подачей. Смотреть Пензу только с Татьяной!)))

  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    «О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»
    Именно этой знаменитой строкой хочется начать свой отзыв о великолепной экскурсии и чудесном
    читать дальше

    экскурсоводе Татьяне!
    Татьяна, огромное вам спасибо за ваш труд, ваши знания и желание делиться ими с нами, за вдохновение, с каким вы ведёте рассказ! Вы просто «заражаете» своей любовью к вашему городу!
    Выбрав из всех предложенных вариантов экскурсию Татьяны, мы ни разу не пожалели. Повествование идёт через призму жизней людей, которые оставили свой след в истории города. Лично для меня это самый лучший формат экскурсии. После хочется самостоятельно углубиться в историю города, историю жизни каждого человека, о котором рассказывает Татьяна. Экскурсия с Татьяной вдохновляет на поиск информации, которая в свою очередь открывает много интересного о знаменитых людях не только в период их жизни в Пензе.
    Но много интересного мы узнали и о самом городе, а не только о его знаменитых жителях! Благодаря Татьяна, для нас открылось ещё одно место, куда хочется вернуться! Именно это мы и сделаем буквально через месяц, но уже не вдвоём, а с друзьями, для которых тоже хотим открыть этот чудесный город нашей огромной страны!
    Татьяна, очень надеемся, что всё сложится, и мы с друзьями погуляем вместе с вами!
    Дорогие путешественники! Всем искренне рекомендую прогулку по Пензе с Татьяной!

    «О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»«О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»«О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»«О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»«О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»«О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»«О сколько нам открытий чудных готовят просвещения дух…»
  • О
    Оксана
    12 мая 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Милейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё очень интересно, доступно. Не смотря на пасмурную погоду, настроение после экскурсии - солнечное!
    Милейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё оченьМилейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё оченьМилейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё оченьМилейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё оченьМилейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё оченьМилейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё оченьМилейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё оченьМилейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё оченьМилейший гид Татьяна, очень приятный человек и профессионал своего дела. Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё очень
  • Л
    Людмила
    10 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
    Всё хорошо
  • А
    Андрей
    9 мая 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Благодарю Татьяну за прекрасную интересную экскурсию. Необычное ощущение, когда, казалось бы, даже привычный город и знакомые места открываются с новой
    читать дальше

    стороны, сквозь призму веков и судеб знаменитых людей, чьи жизни были так или иначе переплетены с городом.
    Очень увлекательно и познавательно, мои сестрички остались довольны прогулкой.
    Татьяна, желаю вам дальнейшего творческого вдохновения, энтузиазма, любви к жизни и городу. Вы вдохновляете людей.

    Благодарю Татьяну за прекрасную интересную экскурсию. Необычное ощущение, когда, казалось бы, даже привычный город и знакомыеБлагодарю Татьяну за прекрасную интересную экскурсию. Необычное ощущение, когда, казалось бы, даже привычный город и знакомыеБлагодарю Татьяну за прекрасную интересную экскурсию. Необычное ощущение, когда, казалось бы, даже привычный город и знакомые
  • А
    Анна
    27 апреля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Очень интересная экскурсия! Сразу видно, что Татьяна любит свой город и всё про него знает. Рассказывала с душой. Показывала фотографии
    читать дальше

    известных людей, которые родились, жили и работали в Пензе. Цитировала стихи и высказывания, связанные с родным городом. Все было здорово! Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    20 апреля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Если вам кажется, что в Пензе нечего посмотреть (спойлер - это не так), обратитесь к Татьяне. Она не просто рассказывает
    читать дальше

    о зданиях и истории города. Ее экскурсия пропитана духом Пензы. Рассказ и любом здании или площади сопровождается интересной историй из жизни известного пензяка. Это невероятное погружение не в историю, а в жизнь города в разные исторические периоды.
    Если бы можно было поставить 100 звезд, они были бы Вашими, Татьяна❤️

    Если вам кажется, что в Пензе нечего посмотреть (спойлер - это не так), обратитесь к ТатьянеЕсли вам кажется, что в Пензе нечего посмотреть (спойлер - это не так), обратитесь к Татьяне
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2025
    В Пензу на 45 меридиан
    Прекрасный, образованный гид. Видно, что очень любит свой город. Знает все до мельчайших подробностей. Цитирует фразы людей, с которыми связана
    читать дальше

    Пенза. Осталась очень довольна, всем рекомендую Татьяну. Несмотря на то, что время указанное в экскурсии, уже вышло, проводила меня до самого жд вокзала.

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Памятник Денису Давыдову»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Пензу на 45 меридиан
  2. Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
  3. Улица Московская вдоль и поперёк
Какие места ещё посмотреть в Пензе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Московская улица
  3. Первопоселенец
  4. Губернаторский дом
  5. Памятник Денису Давыдову
  6. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2025
Сейчас в Пензе в категории "Памятник Денису Давыдову" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6200. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год по теме «Памятник Денису Давыдову», 20 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь